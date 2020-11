DFB-Team: Pressekonferenz mit Joachim Löw vor dem Nations-League-Spiel gegen die Ukraine heute im Liveticker

Vor der Nations-League-Begegnung gegen die Ukraine stellt sich DFB-Trainer Joachim Löw den Fragen der Journalisten. Hier könnt Ihr die Pressekonferenz im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

DFB-Team - Die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Ukraine im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn:

In der laufenden Nations-League-Saison ist die deutsche Nationalmannschaft noch ungeschlagen. Gegen Spanien und in beiden Partien gegen die Schweiz trennte man sich Unentschieden, gegen die Ukraine fuhr man am 3. Spieltag einen knappen 2:1-Sieg ein. Bei einem erneuten Dreier gegen die Osteuropäer winkt für die Löw-Elf sogar die Tabellenführung.

Vor Beginn:

Starten soll die Fragerunde um 12.30 Uhr mit Trainer Joachim Löw.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine.

Die DFB-PK heute live im TV und Livestream

Die Pressekonferenz vor dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine wird live bei DFB-TV gezeigt. Auch der frei empfangbare TV-Sender Sky Sport News HD zeigt die komplette Medienrunde live.

Nations League, Liga A: Die Tabelle der Gruppe 4