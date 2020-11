Kolumne: Warum man auf Länderspiele verzichten könnte

Die deutsche Nationalmannschaft hatte schon vor der Corona-Pandemie ein erhebliches Imageproblem, doch wohl nie zuvor war das Interesse so gering wie jetzt. Warum eine radikale Lösung vermutlich die beste wäre, aber dennoch nicht kommen wird, erklärt die Fußball-Kolumne.

Es ist eigentlich keine neue Erkenntnis, dass das Interesse an der Nationalmannschaft außerhalb der großen Turniere stark rückläufig ist. Viele Fans nutzten die Länderspielpause seit Jahren auch zur mentalen Pause von der täglichen Beschäftigung mit dem eigenen Verein, der entsprechend wenig interessante Nachrichten produziert.

Das merken auch die Onlinemedien, bei denen die Reichweite in dieser Zeit deutlich zurückgeht, und die Fachmagazine, die einen signifikanten Auflagenverlust verbuchen. Nicht ohne Grund findet man etwa beim kicker die aktuelle Berichterstattung über die DFB-Auswahl immer häufiger erst in der Mitte der gedruckten Ausgabe, weil die ersten Seiten trotz Spielpause analog zum Leserinteresse mit Meldungen aus der Bundesliga gefüllt werden.

Der DFB hat diesen über die Jahre anhaltenden Bedeutungsverlust sehr lange sehr professionell ignoriert. Die sportliche Leitung um Oliver Bierhoff und Joachim Löw machte lange weiter, als wäre man nach wie vor und auf ewige Zeiten Deutschlands liebstes Kind.

Immerhin konnte man ja als Weltmeister auf ein zweistelliges Millionenpublikum am Fernseher und die ausverkauften Stadien verweisen. Was sich spätestens mit der WM-Blamage 2018 änderte. Das Image der Mannschaft war komplett ramponiert, die Heimspiele waren nicht mehr ausverkauft. Die Spieler mussten nach dem sportlichen Abstieg aus der Nations League Pfeifkonzerte des enttäuschten Rest-Publikums über sich ergehen lassen.

Nationalmannschaft: Fanforscher kritisiert Bierhoff

"Nach dem WM-Titel 2014 sind einige extrem abgehoben, viele Spieler wurden zu sehr hofiert. In diesem Erfolg haben sich viele zu sehr und zu lange gesonnt. Aber was die Spieler machen, ist etwas, das ihnen auch ein Stück weit von der Führung vorgegeben wird: Distanz zu den Fans", kritisierte der Fanforscher Gunter A. Pilz damals in der Tageszeitung Die Welt.

Pilz nannte auch den Hauptverantwortlichen: "Bierhoff war die Triebfeder für die Abschottung der Nationalmannschaft. Er predigt ja jetzt wieder, wie wichtig Fannähe ist. Aber es wird lange dauern, bis man Vertrauen und Sympathie zurückgewonnen hat. Da müssen die Verantwortlichen geduldig sein. Es ist gut, dass Bierhoff, der einer der Maßgeblichen für die Entwicklung war, der Distanz forciert hat, erkennt, dass er Fehler begangen hat. Man muss ihm die Chance geben, das zu korrigieren."

Doch der erhoffte Neustart lässt bis heute auf sich warten, was nur bedingt an Bierhoff liegt. Immerhin dreimal bestritt das DFB-Team im Jahr nach der WM ein öffentliches Training, doch Bierhoffs Versprechen von weiteren Einheiten vor Fans wurde schon vor Corona nicht eingehalten - offiziell aus Zeitgründen in der Endphase der EM-Qualifikation.

Nationalmannschaft: Kein Stimmungsumschwung nach WM-Debakel

Hinzu kommt die bleierne Schwere, die über den Auftritten der Nationalelf liegt. Die Entscheidung, trotz des historischen Debakels in Russland am seit 2004 für den DFB tätigen Löw festzuhalten, konnte der 60-Jährige seitdem nur in Ansätzen rechtfertigen. Zwar führte die Verjüngung seiner Mannschaft zu einigen Lichtblicken wie dem 3:2 in den Niederlanden, aber weitgehend stagnierte die Leistung. Nur eine überzeugende EM-Endrunde 2020 hätte wohl zu einem Stimmungsumschwung führen können. Doch stattdessen kam Corona über die Welt, sodass die Nationalmannschaft zehn Monate lang gar kein Spiel mehr absolvierte.

Nun geht es der "Cashcow" des DFB so wie vielen wirtschaftlichen Betrieben: Wer vor dem Ausbruch der Pandemie schon in der Krise war, für den ist Corona ein Brandbeschleuniger. Man kann Löw sicherlich viel vorwerfen, vor allem seine fragwürdige und teilweise nicht nachvollziehbare Nominierungspraxis, aber an den meisten Problemen kann er gar nichts ändern.

Deutsche Nationalmannschaft: Alle Debütanten unter Bundestrainer Joachim Löw seit dem WM-Sieg 2014 © getty 1/41 Seit dem 12. Juli 2006 ist Joachim Löw Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. 112 Spieler gaben unter ihm sein Debüt (Stand 11. November 2020). SPOX zeigt Löws Auserwählte seit dem Triumph in Rio. © getty 2/41 11. Oktober 2014: Karim Bellarabi (Verein beim Debüt: Bayer Leverkusen) © getty 3/41 14. November 2014: Jonas Hector (Verein: 1. FC Köln) © getty 4/41 10. Juni 2015: Patrick Herrmann (Verein: Borussia Mönchengladbach) © getty 5/41 4. September 2015: Emre Can (Verein: FC Liverpool) © getty 6/41 13. November 2015: Leroy Sane (Verein: FC Schalke 04) © getty 7/41 26. März 2016: Jonathan Tah (Verein: Bayer Leverkusen) © getty 8/41 29. Mai 2016: Julian Weigl (Verein: Borussia Dortmund) © getty 9/41 29. Mai 2016: Joshua Kimmich (Verein: FC Bayern München) © getty 10/41 29. Mai 2016: Julian Brandt (Verein: Bayer Leverkusen) © getty 11/41 29. Mai 2016: Bernd Leno (Verein: Bayer Leverkusen) © getty 12/41 31. August 2016: Niklas Süle (Verein: TSG 1899 Hoffenheim) © getty 13/41 11. November 2016: Benjamin Henrichs (Verein: Bayer Leverkusen) © getty 14/41 11. November 2016: Serge Gnabry (Verein: Werder Bremen) © getty 15/41 15. November 2016: Yannick Gerhardt (Verein: VfL Wolfsburg) © getty 16/41 22. März 2017: Timo Werner (Verein: RB Leipzig) © getty 17/41 6. Juni 2017: Lars Stindl (Verein: Borussia Mönchengladbach) © getty 18/41 6. Juni 2017: Kerem Demirbay (Verein: TSG 1899 Hoffenheim) © getty 19/41 6. Juni 2017: Sandro Wagner (Verein: TSG 1899 Hoffenheim) © getty 20/41 6. Juni 2017: Amin Younes (Verein: Ajax Amsterdam) © getty 21/41 6. Juni 2017: Marvin Plattenhardt (Verein: Hertha BSC) © getty 22/41 6. Juni 2017: Kevin Trapp (Verein: Paris Saint-Germain) © getty 23/41 10. Juni 2017: Diego Demme (Verein: RB Leipzig) © getty 24/41 10. November 2017: Marcel Halstenberg (Verein: RB Leipzig) © getty 25/41 2. Juni 2018: Nils Petersen (Verein: SC Freiburg) © getty 26/41 9. Juli 2018: Nico Schulz (Verein: TSG 1899 Hoffenheim) © getty 27/41 9. Juli 2018: Kai Havertz (Verein: Bayer Leverkusen) © getty 28/41 9. Juli 2018: Thilo Kehrer (Verein: Paris Saint-Germain) © getty 29/41 13. Oktober 2018: Mark Uth (Verein: FC Schalke 04) © getty 30/41 20. März 2019: Lukas Klostermann (Verein: RB Leipzig) © getty 31/41 9. Oktober 2019: Luca Waldschmidt (Verein: SC Freiburg) © getty 32/41 9. Oktober 2019: Robin Koch (Verein: SC Freiburg) © getty 33/41 9. Oktober 2019: Suat Serdar (Verein: FC Schalke 04) © getty 34/41 9. Oktober 2019: Nadiem Amiri (Verein: Bayer Leverkusen) © getty 35/41 19. November 2019: Niklas Stark (Verein: Hertha BSC) © imago images / Sportfoto Rudel 36/41 3. September 2020: Robin Gosens (Verein: Atalanta Bergamo) © imago images / Eibner 37/41 7. Oktober 2020: Florian Neuhaus (Verein: Borussia Mönchengladbach) © imago images / Schüler 38/41 7. Oktober 2020: Jonas Hofmann (Verein: Borussia Mönchengladbach) © imago images / Schüler 39/41 7. Oktober 2020: Mahmoud Dahoud (Verein: Borussia Dortmund) © imago images / Picture Point LE 40/41 11. November 2020: Ridle Baku (Verein: VfL Wolfsburg) © imago images / MIS 41/41 11. November 2020: Philipp Max (Verein: PSV Eindhoven)

Das DFB-Team und Corona: Aktuell braucht niemand Länderspiele

Wenn man ehrlich ist, braucht aktuell eigentlich niemand Länderspiele. Für die Spieler wäre es angesichts des extrem engen Spielkalenders besser, wenn sie mal eine Verschnaufpause bekämen. Das Herumreisen sämtlicher Nationen durch die Weltgeschichte zu völlig unwichtigen Testspielen und pseudo-wichtigen Nations-League-Spielen ist zudem das komplett falsche Signal in Lockdown-Zeiten, in denen die normale Bevölkerung möglichst zu Hause bleiben soll.

Wie zum Beweis verkommen die meisten Länderspiele sportlich zu einer Farce, weil sich immer mehr Profis anstecken. Beim Duell zwischen Dänemark und Schweden fehlten insgesamt 20 Spieler, der Kroate Domagoj Vida spielte gegen die Türkei ohne sein Wissen positiv getestet auf Covid-19.

Auch mit Bezug auf die aktuellen Infektionsfälle bei der deutschen Handball-Nationalmannschaft ist es vermutlich hauptsächlich Glück, dass es bei der DFB-Auswahl noch keinen positiven Test gab. Gleichwohl bleibt die logische Konsequenz eine maximale Abschottung nach außen, jegliche Fannähe ist auch in den leeren Stadien derzeit unmöglich.

DFB-Team: Löw experimentiert und schaut nicht auf Ergebnisse

Die einzige Chance also, für wohlwollende Schlagzeilen zu sorgen, hätte die Mannschaft durch herausragende Leistungen auf dem Platz. Doch das ist einerseits kaum möglich, weil der Bundestrainer angesichts der Dauerbelastungen ständig seine Startformation neu zusammenstellt und dabei nicht erst beim mühsamen 1:0 gegen Tschechien auf eine B-Elf setzen musste. Sondern auch, weil sich Löw das nachvollziehbare, aber aktuell eben kaum vermittelbare Recht herausnimmt, die wenige Zeit mit seinen Auserwählten zum Experimentieren zu nutzen und dabei der Qualität der Auftritte ebenso wie den Ergebnissen keine größere Bedeutung zuschreibt.

Vermutlich hätten alle Beteiligten mehr von einem reinen Lehrgang ohne sinnfreie Länderspiele, die im schlimmsten Fall zu Verletzungen wie beim Gladbacher Jonas Hofmann führen, der mit einem Muskelbündelriss mehrere Monate ausfallen dürfte. Trotzdem muss gespielt werden, weil der finanziell angeschlagene DFB jeden Cent der TV-Gelder für Länderspiele benötigt - und die Sender auf die Austragung der ihnen zugesagten Partien pochen, nachdem sie schon im Frühjahr auf vier abgesagte Begegnungen und die um ein Jahr verschobene EM-Endrunde verzichten mussten.

Brehme, Kohler & Co.: Was machen die Weltmeister von 1990? © Twitter / @J_Klinsmann 1/23 Andreas Brehme feiert am 9. November 2020 seinen 60. Geburtstag. SPOX blickt daher auf die Weltmeister von 1990 zurück, die sich jüngst anlässlich des 30. Jubiläums des Titels in Italien trafen. © imago images / HJS 2/23 ANDREAS BREHME: Er war der entscheidende Mann im Finale, als er in der 85. Minute per Strafstoß den Siegtreffer erzielte. Heute ist er Adidas-Repräsentant und DFB-Botschafter, zuvor war er unter anderem Cheftrainer bei "seinem" Verein, dem FCK. © getty 3/23 BODO ILLGNER ist der jüngste Stammkeeper, der jemals Weltmeister wurde. Er war 23 Jahre alt beim Titelgewinn. Heute lebt der Ex-Keeper in Florida, gibt dort Seminare über Zeitmanagement und steht auf romantische Abende am Kamin. © imago images / DeFodi 4/23 RAIMOND AUMANN war die Nummer zwei im Tor bei der WM 1990. Derzeit ist er "Direktor Fanbetreuung & Fanclubs" beim FC Bayern München. © getty 5/23 ANDREAS KÖPKE stand bei der WM 1990 keine einzige Minute auf dem Platz. Er war nur der dritte Torhüter. Seit 2004 ist Köpke Bundestorwarttrainer, unter Klinsmann war er auch Torwarttrainer bei Hertha BSC. © imago images / Bucco 6/23 Jürgen Kohler ist mit 105 Einsätzen derzeit der Spieler mit den siebtmeisten Länderspieleinsätzen. Zuletzt war er bis Sommer 2020 als U19 Trainer bei Viktoria Köln tätig. © imago images / Future Images 7/23 KLAUS AUGENTHALER bestritt im WM-Endspiel 1990 sein letztes Länderspiel. Jetzt ist "Auge" im Nachwuchs des FCB tätig und kümmert sich um die Trainerausbildung in Thailand, Japan & Co. Zuvor trainierte er mehrere Bundesligaklubs. © imago images / Huebner 8/23 THOMAS BERTHOLD verbessert sein Handicap und ist ansonsten Botschafter eines Internet-Wettanbieters. Er war bei drei WM-Endrunden Stammspieler. Zuletzt fiel er mit seinen abstrusen Äußerungen zu den Corona-Maßnahmen auf. © imago images / Sven Simon 9/23 HANS PFLÜGLER bestritt sein letztes Länderspiel beim 1:1 gegen Kolumbien, seinem einzigen Spiel bei der WM 1990. Heute ist der studierte Stahlbauingenieur u.a. Botschafter für den FC Bayern München. © imago images / Schmidt 10/23 PAUL STEINER ist ein "WM-Tourist" von 1990 - kam also nicht zum Einsatz. War damals schon 33, beendete kurz danach seine Karriere. Nach der aktiven Laufbahn bei Bayer Leverkusen und Ex-Klub Köln als Scout und Videoanalyst tätig. © imago images / ZUMA Wire 11/23 GUIDO BUCHWALD bestritt alle Spiele bei der WM 1990 und erhielt nach dem Titelgewinn den Spitznamen "Diego". Nach der Karriere war er Trainer in Japan und in Aachen, danach noch Aufsichtsratsmitglied beim VfB Stuttgart. © imago images / Koch 12/23 Ohne THOMAS HÄßLER wäre die Mannschaft nicht zur WM 1990 gefahren. Sein 2:1-Siegtor in der Quali gegen Wales ebnete den Weg nach Italien. Er ist Mitbegründer des Musiklabels MTM Music, 2017 ging er ins Dschungelcamp, später Trainer bei Berlin United. © getty 13/23 LOTHAR MATTHÄUS erzielte bei der WM 1990 vier Tore und wurde im Anschluss zum Weltfußballer des Jahres gewählt. Er versuchte sich in unterschiedlichen Ländern als Trainer, aktuell Experte bei Sky und Bild. © imago images / kolbert-press 14/23 STEFAN REUTER stand 69 Mal für Deutschland auf dem Platz und kennt sich von daher mit der grünen Spielfläche gut aus. Daher verkaufte er beruflich Rasenplätze. Seit 2013 ist er Manager beim FC Augsburg. © imago images / Huebner 15/23 2006 stieg ANDREAS MÖLLER bei Viktoria Aschaffenburg im Bereich Sportorganisation und Sponsoring ein, später arbeitete er dort unentgeltlich als Trainer. Anschließend heuerte er als Manager in Offenbach an. Seit 2019 leitet er den Nachwuchs der SGE. © imago images / Schroedter 16/23 PIERRE LITTBARSKI stand im Finale der WM 1990 in der Startelf. Nach seiner Karriere bekleidete er verschiedene Aufgaben im Fußball, war zeitweise Trainer, ist nun seit geraumer Zeit Markenbotschafter des VfL Wolfsburg. © imago images / Hartenfelser 17/23 UWE BEIN war Stammspieler bei der WM 1990, musste allerdings nach dem Viertelfinale verletzt zuschauen. Jetzt betreibt er eine Fußballschule und ist Markenbotschafter bei Eintracht Frankfurt. © imago images / Schmidt 18/23 GÜNTER HERMANN (r.) wurde nicht bei der WM 1990 eingesetzt. Seit 1996 betreibt er einen Sportartikel-Shop im Internet mit dem klangvollen Namen: "Sport-Shop Günter Hermann". Das nennt man wohl Corporate Identity. © getty 19/23 OLAF THON (r.) kam zwar nur auf zwei Einsätze bei der WM 1990, erzielte aber beim Elfmeterschießen im Halbfinale gegen England einen wichtigen Treffer. Heute ist Thon Klubrepräsentant von Schalke 04 und fährt gelegentlich mit Fernsehköchen Ski. © imago images / Perenyi 20/23 KARL-HEINZ RIEDLE ist Hotel-Besitzer in Oberstaufen und veranstaltet das "Karl-Heinz Riedle Fußball Camp". Er kam zu vier Einsätzen bei der WM 1990, blieb aber ohne Treffer. © imago images / Nordphoto 21/23 "Eigentlich bin ich kein Weltmeister", sagt Frank Mill selbst, weil er nicht einmal bei der WM 1990 eingesetzt wurde. Heute betreibt er 75 Fußball-Schulen. Seine Aussage ist wohl nicht der beste Werbeslogan für seine Schulen. © imago images / Volkmann 22/23 Rudi Völler holte im WM-Finale den entscheidenden Elfmeter heraus. Seit 2005 ist "Tante Käthe" bei Bayer Leverkusen im Management tätig, seit 2018 als "Geschäftsführer Sport". © imago images / Mausolf 23/23 Im Achtelfinale der WM 1990 gegen die Niederlande zeigte JÜRGEN KLINSMANN sein wohl bestes Spiel im DFB-Trikot. Zuletzt war er Trainer bei Hertha BSC, sein Abgang und die legendären Spielerbewertungen inklusive.

Trödel statt DFB-Team: "Horst Lichter schlägt Jogi Löw"

In der Konsequenz führt das dann zu unansehnlichem Fußball vor unansehnlicher Geisterspiel-Kulisse, den nur noch die absoluten Hardcore-Fans konsumieren. Gegen Tschechien wurde ein historischer Tiefstwert von 5,4 Millionen TV-Zuschauern verzeichnet, sodass die bessere Quote der parallel laufenden Trödelsendung "Bares für Rares" für zahlreiche spöttische Bemerkungen sorgte. "Horst Lichter schlägt Jogi Löw", titelte sogar die sonst so trockene FAZ.

Zuvor hatte schon Oliver Bierhoff vor allem in den sozialen Medien viel Spott über sich ergehen lassen müssen, weil sein vermutlich als eine Art Ruckrede an die Fußball-Nation gedachter Auftritt am Montag eher als Klagelied wahrgenommen wurde. In einem gut 15-minütigen Monolog beschwerte er sich über die negative "Tonalität" und dass "eine dunkle Wolke über die Mannschaft geschoben wird".

Diese Wolke allerdings hängt eben schon sehr viel länger über der DFB-Auswahl und nun ist es angesichts der äußeren Umstände beinahe unmöglich, schnell wieder für gut Wetter zu sorgen. Die Nationalmannschaft spielt in der aktuellen Lage einfach keine Rolle für die übergroße Mehrheit der Fußballinteressierten und daran wird sich frühestens bei der EM im nächsten Sommer etwas ändern - falls das Turnier überhaupt stattfindet.

Radikallösung: Nationalmannschaft nur für WM und EM

Die Radikallösung, der inzwischen vermutlich sogar eine Mehrheit zustimmen würde, wäre, die Nationalmannschaften nur noch einmal im Jahr am Saisonende praktisch als krönenden Höhepunkt zu einer WM oder EM zusammenkommen zu lassen. Das wäre natürlich völlig konträr zu den Ideen von FIFA-Chef Gianni Infantino, der die Welt ja am liebsten mit noch mehr sportlich fragwürdigen Turnieren überziehen möchte.

Ein Teilzeit-Trainer für solch ein Projekt würde sich sicher finden lassen, vielleicht sogar Hansi Flick. Im Gegensatz zu Deutschland hat es das bei anderen Nationen schon sehr häufig gegeben, oft auch erfolgreich. Etwa beim späteren HSV-Meistermacher Ernst Happel, der als Coach des FC Brügge die Niederlande erst richtig nach der Saison 1977/78 übernahm und dann ins WM-Finale führte.

Zwar würde ein solches Teilzeit-Modell die Suche nach einem neuen Bundestrainer erleichtern, wenn der "ewige" Löw irgendwann aufhören sollte. Doch allein aus finanziellen Gründen wird sich der DFB nicht auf dieses Gedankenspiel einer Nationalelf als reiner Turniermannschaft einlassen, weil dadurch pro Länderspiel mehrere Millionen an Einnahmen in der leeren Verbandskasse fehlen würden.

Daher wird der stetig Erosionsprozess in die Bedeutungslosigkeit sehr wahrscheinlich weitergehen. Auf dem Papier wird es die Nationalmannschaft weiter geben, aber außerhalb der Turniere werden sich noch mehr Fußballfans abwenden. Und angesichts der Umstände sind Löw und Bierhoff die Hände gebunden, diesen rasanten Imageverlust aufzuhalten.