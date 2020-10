Deutschland testet am heutigen Mittwoch gegen die Türkei. SPOX verrät Euch, wer das Freundschaftsspiel des DFB-Teams gegen die Türkei heute live im TV und Livestream übertragen wird.

Bundestrainer Joachim Löw hat ein ungewöhnlich großes Zeitfenster, um mit den Nationalspielern zu arbeiten. Gleich drei Länderspiele in Folge stehen an. Den Anfang macht der Test gegen die Türkei. Danach warten die Partien in der Nations League gegen die Ukraine und die Schweiz auf die deutsche Mannschaft.

Deutschland - Türkei heute live: Alle Infos zum Spiel

Die Partie Deutschland gegen die Türkei findet heute um 20.45 Uhr im Rheinenergie-Stadion in Köln statt.

Begegnung: Deutschland - Türkei

Anstoß: 20:45 Uhr

Stadion: Rheinenergie-Stadion in Köln

Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen die Türkei heute live im TV und Livestream?

Deutschland gegen die Türkei wird heute live von RTL übertragen. Der Privatsender besitzt die Rechte an den Spielen der deutschen Nationalmannschaft und geht ab 20.15 Uhr mit den Vorberichten auf Sendung. Dabei wird erstmals Lukas Podolski als Experte an der Seite von Moderator Florian König agieren. Kommentiert wird das Spiel von Marco Hagemann und dem Experten Steffen Freund.

Zudem zeigt der Sender das Spiel auf seiner Streamingplattform TVNOW im kostenpflichtigen Livestream. Für die Länderspiele wird nämlich das Premium-Paket benötigt, welches 4,99 Euro im Monat kostet.

© imago images / Schüler

Deutschland - Türkei heute live auf RTL und im Livestream auf TV NOW

TV: RTL

Livestream: TV NOW

Moderator: Florian König

Experte: Lukas Podolski

Kommentator: Marco Hagemann

Co-Kommentator: Steffen Freund

Vorberichterstattung ab 20:15 Uhr

Anstoß 20:45 Uhr

Deutschland - Türkei: Das Spiel im Re-Live auf DAZN

Wer keine Zeit hat, das Spiel heute live zu sehen, kann sich die komplette Partie ab 0 Uhr auf DAZN anschauen. Der Streamingdienst zeigt Deutschland gegen die Türkei dann zeitversetzt. Guido Huisgen wird die Begegnung kommentieren.

Deutschland - Türkei heute live: Der Kader des DFB-Teams

Bundestrainer Joachim Löw hat für die drei Länderspiele mit Mo Dahoud und Jonas Hofmann zwei Neulinge nominiert. Suat Serdar musste verletzungsbedingt absagen.