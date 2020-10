DFB-Team: "Schluss mit den Experimenten!" Matthäus erneuert Kritik an Bundestrainer Löw

Lothar Matthäus hat nach dem 3:3-Unentschieden der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League erneut die taktische Herangehensweise von Bundestrainer Joachim Löw kritisiert. Im Zentrum seiner Kritik stand dabei eine taktische Umstellung, die ein Großteil der kritischen Stimmen nach dem 3:3 gegen die Türkei und dem mühsamen 2:1-Sieg über die Ukraine noch gefordert hatten.

"Ich habe vor dem Spiel bereits gesagt, dass sich die Mannschaft mit der Dreierkette am wohlsten fühlt. Jogi Löw wollte aber wieder einmal etwas neues probieren. Damit muss jetzt Schluss sein", sagte Matthäus gegenüber der Bild-Zeitung.

Seiner Ansicht nach seien besonders die beiden Außenverteidiger vom Dienstagabend, Robin Gosens (Atalanta Bergamo) und Lukas Klostermann (RB Leipzig) "völlig überfordert" gewesen. Gosens kenne bei Bergamo nur die Dreierkette und Klostermann habe agiert "wie ein Klosterschüler". Aber auch die Innenverteidigung mit Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) und Antonion Rüdiger (FC Chelsea) habe zu große Räume gelassen.

"Als Trainer würde mir so eine Defensive Kopfschmerzen bereiten, wenn ich im kommenden Sommer um den Titel spielen will", stellte der Ehrenspielführer der Nationalmannschaft fest. Dennoch dankte der 59-Jährige dem Bundestrainer "als Zuschauer" für ein "Fußball-Spektakel" mit einer "tollen Offensive und der schwachen Defensive".

Zuvor hatte Matthäus kritisiert, dass die Nationalmannschaft deutlich an Attraktivität eingebüßt habe, weil dort aktuell Spieler in der Startelf stünden, die bei ihren Klubs nicht einmal Stammspieler seien. Dafür hatte er zunächst großen Zuspruch erhalten. Matthäus befindet sich aktuell ohnehin mit dem DFB im Clinch, weil der Verband ehemalige, verdiente Nationalspieler angeblich nicht mehr zu Länderspielen einladen würde.

Matthäus stellte klar, dass seine Kritik "nie persönlich" gemeint sei, es gehe nur um fußballerische Inhalte. "Wenn wir uns das nächste Mal über den Weg laufen, trinken wir auch wieder einen Kaffee miteinander und wechseln mit Sicherheit nicht die Straßenseite", schrieb der ehemalige Fußballprofi in seiner Kolumne für den TV-Sender Sky.

Nations League: Noten und Einzelkritiken zu Deutschland - Schweiz © imago images / Pressefoto Baumann 1/15 Das DFB-Team ist in der Nations-League-Partie gegen die Schweiz nach einem 0:2-Rückstand noch zu einem Unentschieden gekommen. Beim 3:3 gegen die Schweiz wurden vor allem in der Verteidigung Defizite deutlich. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images / HMB-Media 2/15 Manuel Neuer: Reagierte überragend gegen Shaqiri (5.). Im Anschluss bei den Gegentoren machtlos. Parierte beim 2:3 zweimal klasse, ehe der Gewaltschuss von Gavranovic hinter ihm einschlug. In Hälfte eins mit einem leichtsinnigen Abspielfehler. Note: 3,5. © imago images / Jan Huebner 3/15 Lukas Klostermann: War in der ersten Hälfte im Ballbesitz ein verkappter Rechtsaußen, da Ginter sehr hoch schob. Bei Ballverlusten war in seinem Rücken dementsprechend viel Raum, was die Schweizer für das 2:0 nutzten. In Hälfte zwei verbessert. Note: 4. © imago images / Jan Huebner 4/15 Matthias Ginter (bis 77.): Stand vor allem im ersten Durchgang bei Ballbesitz sehr hoch und weit außen. War gegen Seferovic, der den Ball immer wieder festmachte, körperlich unterlegen. Hatte mehrere Abstimmungsfehler mit seinen Nebenmännern. Note: 4,5. © imago images / Mika Volkmann 5/15 Antonio Rüdiger: Hatte Probleme in der Absprache mit Ginter. Seferovic lief mehrmals in seinen Rücken. Blackout beim 0:2, als er den Ball nicht von der Linie köpfte. Desolat auch in der Entstehung vom 2:3, als er er nur langsam zurücktrabte. Note: 5,5. © imago images / Jan Huebner 6/15 Robin Gosens (bis 57.): Sofort mit viel Zug nach vorne. Prüfte Sommer mit einem schönen Außenrist-Schlenzer. Insgesamt aber mit Defiziten in der Rückwärtsbewegung und im Stellungsspiel. Holte sich dadurch früh Gelb ab. Musste angeschlagen raus. Note: 5. © imago images / Pressefoto Baumann 7/15 Joshua Kimmich: Hob beim 0:1 das Abseits auf, als er unkontrolliert nach einer Ecke herausrückte. Sah auch beim 2:3, als er den Ball nach der Neuer-Parade klären muss, schlecht aus. Nicht so dominant wie gewohnt, oftmals einen Schritt zu spät. Note: 4. © imago images / HMB-Media 8/15 Toni Kroos: Hatte in seinem 100. Länderspiel die meisten Ballaktionen. Nicht energisch genug im Gegenpressing nach seinem Ballverlust vor dem 0:2. Insgesamt zweikampfschwach (nur 37.5 Prozent gewonnen). Note: 4,5. © imago images / Jan Huebner 9/15 Leon Goretzka: Hatte auf der Zehner-Position viele Ungenauigkeiten in seinem Spiel. Arbeitete wie immer viel. Überragend seine Balleroberung vor dem 3:3. Note: 3,5. © imago images / Pressefoto Baumann 10/15 Kai Havertz (bis 77.): Der Verbindungsspieler im Spielaufbau, holte sich oft tief den Ball ab, wodurch die DFB-Elf das hohe Pressing der Schweiz überwand. Durchsetzungsstark in den Zweikämpfen (61,5 Prozent) und clever bei zweiten Bällen. Note: 2. © imago images / Jan Huebner 11/15 Timo Werner: Vergab erst einen Kroos-Steckpass leichtfertig, machte es aber vier Minuten später besser und erzielte den wichtigen Anschlusstreffer durch eine starke Einzelaktion. Sorgte mit seinen schnellen Dribblings immer wieder für Gefahr. Note: 3,5. © imago images / Pressefoto Baumann 12/15 Serge Gnabry: Unnötiger Ballverlust vor der Ecke, die zum 0:1 führte. War sehr aktiv, blieb in vielen Aktionen jedoch unglücklich. Geniestreich mit der Hacke zum 3:3, hatte am Ende aber die meisten Ballverluste (18). Note: 3,5. © imago images / Schüler 13/15 Marcel Halstenberg (ab 57.): Für den angeschlagenen Gosens rückte der Leipzig-Verteidiger nach links hinten. Ließ über seine Seite nichts mehr zu, hatte aber kaum eine Offensivaktion. Note: 3,5. © imago images / Beautiful Sports 14/15 Emre Can (ab 77.): Ersetzte Ginter in der Innenverteidigung. Solider Ballverteiler ohne Impulse. Keine Bewertung. © imago images / Beautiful Sports 15/15 Julian Draxler (ab 77.): Der Offensivspieler kam für Havertz. Wirkte motiviert, traf nach einem Steilpass von Gnabry das Außennetz. Keine Bewertung.

DFB-Team und die Systemfrage: Schweinsteiger lobt Löw

Matthäus' Ansicht vom Mittwoch, wonach das Grundproblem der Defensive gegen die Schweiz in der Umstellung von einer Dreier- auf eine Viererkette gelegen habe, trat jedoch Bastian Schweinsteiger in seiner Rolle als ARD-Experte zwar indirekt, aber dennoch entschieden entgegen.

"Ich finde, dass wir heute nicht immer fünf Verteidiger gebraucht hätten", hatte Schweinsteiger nach dem uninspirierten Auftritt gegen die Ukraine, bei dem in Ginter, Rüdiger, Klostermann, Marcel Halstenberg und Niklas Süle fünf nominelle Innenverteidiger in der Startelf standen, noch gesagt, und sich damit indirekt für eine Viererkette ausgesprochen.

Der Weltmeister von 2014 lobte Löw daher am Dienstagabend für die vorgenommene Umstellung. "Wir haben einen Offensivspieler mehr auf dem Platz gehabt, es war deshalb auch mehr Spielfreude da", erklärte der 36-Jährige und sah das "große Problem" in der Umschaltbewegung der Defensive. Außerdem vermisse er einen "Wortführer" in der Defensive, "der das Heft in die Hand nimmt in dieser Situation".

Löw in der Kritik - Wagner: "Was soll er machen?!"

Auch der ehemalige Nationalspieler Sandro Wagner, mittlerweile Stürmertrainer der U-Nationalmannschaften beim DFB und DAZN-Experte, nahm Löw angesichts der vielen kritischen Stimmen von Matthäus und Co. in Schutz.

"Was soll Joachim Löw machen?", fragte der 32-Jährige im Sportschau Club bezüglich der angeblichen Experimente, die Löw nach Ansicht von Matthäus durchführe. Der Bundestrainer könne die Topspieler schließlich "nicht alle drei Tage durch die Spiele hetzen, das wäre ein Verbrechen an den Spielern und an der Gesundheit. Dann rebellieren auch die Klubs".

Der Bundestrainer wiederholte hingegen seine Sicht der Dinge, dass seine Mannschaft sich "in beiden Systemen verbessern" müsse, um variieren zu können. Grundsätzlich müsse man in der "Kommunikation hinten" besser werden.

Für die deutsche Nationalmannschaft geht es in knapp einem Monat mit einem Testspiel gegen Tschechien weiter (11.11.). Anschließend folgen die beiden letzten Spiele in der Nations League gegen die Ukraine (14.11.) und Spanien (17.11.).