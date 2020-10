Deutschland - Türkei: Das Testspiel des DFB-Teams heute live im TV, Livestream und Liveticker

Kurz vor dem nächsten Spieltag der Nations League tritt Deutschland am heutigen Mittwoch zum Testspiel gegen die Türkei an. Bei SPOX bekommt Ihr alle Infos, wann und wo die Partie stattfindet, und wie Ihr das Spiel des DFB-Teams heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Deutschland - Türkei heute live: Wann und wo findet das Testspiel des DFB-Teams statt?

Als erstes von insgesamt drei Länderspielen in der aktuellen Länderspielpause steht für das DFB-Team am heutigen Mittwoch (7. Oktober) das Testspiel gegen die Türkei auf dem Programm. Anpfiff ist um 20.45 Uhr im RheinEnergie-Stadion in Köln.

Fans sind aufgrund der Coronavirus-Pandemie aller Voraussicht nur zum Teil nicht erlaubt. Im Stadion, das bei internationalen Spielen Platz für gut 46.000 Zuschauer bietet, dürfen wohl ca. 9000 Personen Platz nehmen (Stand: 6. Oktober).

Die weiteren Termine des DFB-Teams während der Länderspielpause

Wettbewerb Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Testspiel 7. Oktober 20.45 Uhr Deutschland Türkei Nations League 10. Oktober 20.45 Uhr Ukraine Deutschland Nations League 13. Oktober 20.45 Uhr Deutschland Schweiz

Deutschland - Türkei heute live: Übertragung des Testspiels im TV und Livestream

Wie alle Partien der deutschen Nationalmannschaft wird auch das heutige Testspiel gegen die Türkei live im Free-TV übertragen. Die Rechte liegen beim Privatsender RTL.

Die Vorberichterstattung beginnt wie üblich um 20.15 Uhr, dabei wird erstmals Lukas Podolski als Experte für RTL mit an Bord sein. Folgendes Quartett wird Euch durch den Abend begleiten:

Moderator: Florian König

Florian König Experte: Lukas Podolski

Lukas Podolski Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Steffen Freund

Wer das Spiel nicht im linearen TV sehen kann, der kann auf den Livestream auf der kostenpflichtigen Streamingplattform TV Now zurückgreifen.

Deutschland gegen Türkei: Das Testspiel im Re-Live auf DAZN

Zusätzlich könnt Ihr die Partie auch auf DAZN sehen. Ab Mitternacht (Donnerstag, 6. Oktober, 0 Uhr) stellt das "Netflix des Sports" das Testspiel zwischen der deutschen Nationalmannschaft und der Türkei als Re-Live auf seine Plattform. Als Kommentator wird Guido Hüsgen fungieren.

Neben dem Spiel des DFB-Teams zeigt der Streamingdienst heute Abend zahlreiche weitere internationale Testspiele live, unter anderem ist Österreich gegen Griechenland oder die Niederlande gegen Mexiko im Einsatz. Am kommenden Wochenende ist zudem die UEFA Nations League live auf DAZN zu sehen.

Deutschland vs. Türkei heute live im Liveticker

Wer gar keine Möglichkeit hat, Bewegtbilder der Partie zu sehen, der ist gut beraten, auf den Liveticker von SPOX zurückzugreifen. Hier verpasst Ihr keine wichtige Szene.

© imago images / Herbert Bucco

Deutschland - Türkei heute live: Testspiel mit dem B-Team

Der Kader des DFB-Teams ist in der Spitze dünn besetzt, da Bundestrainer Joachim Löw gegen die Türkei auf die Stars des FC Bayern München und von RB Leipzig verzichten muss, die erst einen Tag später zum Team dazustoßen werden.

Zusätzlich werden auch der angeschlagene Toni Kroos und der erkältete Timo Werner heute nicht für das DFB-Team auflaufen. Somit wird ein B-Team eine Chance bekommen, sich zu präsentieren.

Teammanager Oliver Bierhoff betonte im Vorfeld der Partie, dass der Bundestrainer im Testspiel gegen die Türkei die Spieler "besser kennenlernen" könne. Beispielsweise könnte Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund) sein Debüt in der A-Nationalmannschaft feiern, auch Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) hofft auf seinen ersten Einsatz im Dress der Nationalmannschaft.

Deutschland - Türkei heute live: Der Kader des DFB-Teams

Neben den beiden Neulingen ist in Person von Benjamin Henrichs jemand dabei, der nach langer Abstinenz sein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft feiert. Sein letztes Länderspiel bestritt der Verteidiger im Juni 2017.