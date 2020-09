Am heutigen Sonntag tritt die Deutsche Nationalmannschaft im Rahmen der Nations League gegen die Schweiz an. Hier im Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Szene des Spiels und könnt dem Spielverlauf hautnah folgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

UEFA Nations League: Deutschland gegen Schweiz heute im LIVETICKER - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem schwachen 1:1 gegen die spanische Nationalmannschaft am 3. September ist die Nationalmannschaft nun gegen den Nachbarn aus der Schweiz gefragt. Am Ende des Spanien-Spiels "war jeder nur noch am Pumpen", sagte Torschütze Timo Werner. Rückkehrer Leroy Sane, der bei seinem Comeback nach 15 monatiger Pause mit Krämpfen ausgewechselt wurde, fühlt sich jedoch "bereit" für einen Startelfeinsatz. Bernd Leno wird laut Löw im Tor eine Bewährungschance erhalten.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Partie des DFB-Teams gegen die Schweiz im Rahmen der Nations League. Angestoßen wird heute um 20.45 Uhr.

Die voraussichtlichen Aufstellungen des DFB-Team und der Schweiz

Schweiz : Sommer - Akanji, Elvedi, Rodriguez - Widmer, Xhaka, Aebischer, Benito - Embolo, Seferovic, Steffen

Deutschland: Leno - Kehrer, Süle, Ginter, Gosens - Kroos, Gündogan - Brandt - Draxler, Werner, Sane

Deutschland gegen Schweiz: Alle Informationen zur Partie

Anpfiff: 6.9.2020 um 20.45 Uhr

Austragungsort: St. Jakob-Park in Basel

Kapazität: 38.512 (heute ohne Zuschauer)

38.512 (heute ohne Zuschauer) Schiedsrichter: Michael Oliver (England)



UEFA Nations League: Deutschland gegen Schweiz heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für alle Spiele der Nations League ohne deutsche Beteiligung liegen bei DAZN, alle Partien des DFB-Teams werden im öffentlich-rechtlichen TV gezeigt. Heute übernimmt das ZDF die Übertragung. Alle restlichen Spiele laufen bei DAZN.

Das "Netflix des Sports" hat aber nicht nur die Nations League im Programm. Mit zahlreichen Spielen aus der Bundesliga, über 100 Partien der Champions League sowie alle Spiele der Europa League steht dort weiterer Spitzenfußball bereit. Hinzu kommen LaLiga, die Ligue 1, Serie A sowie MLS.

Und das Beste: Den ersten Monat auf DAZN erhaltet Ihr im Testmonat sogar kostenlos! Danach zahlt Ihr für das reguläre Abonnement 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Auch dabei: US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Radsport, Boxen, UFC, Tennis und vieles mehr.

Nations League: Alle Spiele des Tages im Überblick