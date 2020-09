U21: Belgien gegen Deutschland heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 5. Spieltag der EM-Qualifikation tritt die deutsche U21-Nationalmannschaft heute in Belgien an. Wo Ihr die Partie des Teams von Stefan Kuntz im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Erster gegen Zweiter: Der Sieger zwischen Deutschland und Belgien steht nach dem Spiel auf Platz eins der Tabelle.

U21: Belgien gegen Deutschland: Ort, Datum, Schiedsrichter

Das Duell Belgien gegen Deutschland steigt am heutigen Dienstag, 8. September, um 16 Uhr. Spielstätte ist das King Power at Den Dreef Stadion in Heverlee in der Region Flandern.

Als Schiedsrichter ist der Italiener Michael Fabbri im Einsatz, der von seinen Assistenten Passeri, Valeriani und Piccinini unterstützt wird.

DFB: U21 in Belgien heute live im TV und Livestream sehen

Die Partie der deutschen U21 in Belgien ist live und exklusiv bei ProSieben Maxx zu sehen. Der Free-TV-Sender überträgt alle Quali-Spiele der U21 auf dem Weg zur EM.

Um 15.30 Uhr geht es los mit der Vorberichterstattung. Neben der Übertragung im TV steht zudem ein Livestream auf ran.de bereit.

© imago images / Eibner

U21: Belgien gegen Deutschland heute im Liveticker

Auch ohne Bewegtbild müsst Ihr nicht auf die Begegnung in der U21-EM-Qualifikation verzichten. Mit dem SPOX-Liveticker bleibt Ihr stets auf dem aktuellen Stand.

U21 Deutschland gegen Belgien: Die vergangenen Duelle

Im ersten Duell der beiden Teams setzte sich Belgien mit 3:2 durch. Da die Roten Teufel jedoch gegen Wales und Bosnien-Herzegowina nicht gewannen, steht das DFB-Team trotzdem auf Platz eins in der Gruppe 9.

Datum Heim Gast Ergebnis 17.11.2019 2:3 5.2.2008 2:1 9.12.2007 0:0 22.8.1995 0:4 19.11.1991 0:3

U21-EM-Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe nach vier Spieltagen

In den verbleibenden drei Spielen treffen die DFB-Junioren noch auf die Republik Moldau (9.10), Bosnien-Herzegowina (13.10) und Wales (17.11).