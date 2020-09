Nations League: Wer zeigt/überträgt Deutschland gegen Spanien heute live im TV und Livestream?

Das DFB-Team hat in der Nations League mit der spanischen Nationalmannschaft direkt einen absoluten Härtetest vor sich. Hier erfahrt Ihr, wer Deutschland gegen Spanien heute live im TV und Livestream überträgt.

Deutschland gegen Spanien: Termin, Anpfiff, Spielstätte

Die deutsche Nationalmannschaft empfängt die spanische Nationalelf am heutigen Donnerstag (3. September) um 20:45 Uhr. Das Spiel findet in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart statt. Zuschauer sind allerdings nicht erlaubt - die 60.449 Plätze im Stadion werden leer bleiben.

© imago images / Philippe Ruiz

Nations League: Wer zeigt Deutschland gegen Spanien heute live im TV und Livestream?

Ganz Deutschland kann die DFB-Elf heute vor den Fernsehern anfeuern. Das ZDF überträgt das Auftaktspiel gegen Spanien live und exklusiv in voller Länge.

Dieses ZDF-Team erwartet Euch heute Abend:

Moderator Jochen Breyer

Experte Per Mertesacker

Kommentator Bela Rethy

Für Mertesacker ist es der erste Einsatz als Experte beim ZDF.

Ihr könnt die Übertragung des öffentlich-rechtlichen Senders auch als Livestream abrufen.

Wer abends noch unterwegs ist, hat trotzdem die Möglichkeit, das Spiel noch zu schauen: DAZN zeigt Deutschland - Spanien in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 00:00 Uhr im vollständigen Re-Live.

Alle Begegnungen der Nations League ohne deutsche Beteiligung zeigt der Streamingdienst live und in voller Länge.

Nations League: Deutschland gegen Spanien heute im Liveticker

Falls Ihr unterwegs seid oder die Livebilder aus anderen Gründen nicht abrufen könnt oder wollt, bietet der SPOX-Liveticker Euch die perfekte Möglichkeit, das Spiel trotzdem live zu verfolgen. Es gibt das Spiel im Einzelticker und im Konferenzticker zusammen mit den übrigen Spielen des Abends.

Nations League: Gruppeneinteilung in Liga A

Deutschland ist in Gruppe A4 mit der Ukraine, Spanien und der Schweiz. Die DFB-Elf war Gruppenletzter in der Nations-League-Saison 2018/19 und wäre dadurch eigentlich abgestiegen, durfte aber in der höchsten Liga bleiben, da diese von 12 auf 16 Mannschaften vergrößert wurde.