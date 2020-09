DFB-Team: Deutschland gegen Spanien in der Nations League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das erste Länderspiel des Jahres steht heute für das DFB-Team an. In der Nations League trifft Deutschland auf Spanien. Alle Infos rund um die Partie und zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

Deutschland gegen Spanien: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Im ersten Länderspiel nach der coronabedingten Pause trifft die Deutsche Nationalmannschaft heute um 20.45 Uhr auf Spanien. Zuletzt spielte die Deutsche Elf am 19. November 2019 gegen Nordirland.

Austragungsort ist die Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena. Aufgrund der aktuellen Situation wird das Spiel ohne Zuschauer stattfinden.

Folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie heute leiten:

Schiedsrichter: Daniele Orsato (ITA)

Daniele Orsato (ITA) Assistenten: Alessandro Giallatini (ITA), Fabiano Preti (ITA)

Alessandro Giallatini (ITA), Fabiano Preti (ITA) Vierter Offizieller: Massimiliano Irrati (ITA)

Deutschland gegen Spanien heute im TV und Livestream sehen

Anders als die EM- und WM-Qualifikationsspiele werden die Spiele der Nations League im ZDF zu sehen sein. Die Berichterstattung beginnt heute um 20.15 Uhr mit folgendem Personal:

Reporter: Bela Rethy

Bela Rethy Moderation: Jochen Breyer

Jochen Breyer Experte: Per Mertesacker

Neben der klassischen TV-Übertragung könnt Ihr die Partie des DFB-Teams auch im Livestream sehen.

Deutschland vs. Spanien: Die Nations League im Liveticker verfolgen

SPOX bietet zu allen Spielen der Nations League einen Liveticker an. So auch zu dieser Partie.

Deutschland gegen Spanien: Highlights und Re-Live

Falls Ihr um 20.45 Uhr unterwegs seid und daher die Partie nicht im TV oder Livestream sehen könnt, gibt es dennoch eine Option, das Spiel anzusehen.

Der Streamingdienst DAZN zeigt die Partie ab 0 Uhr im Re-Live. Ihr könnt Euch das Spiel also auch noch in den Tagen danach ansehen und müsst Euch daher keinen Stress machen, rechtzeitig zu Hause zu sein. DAZN bietet bereits kurz nach Abpfiff auch die Spielzusammenfassungen an.

Übrigens: DAZN zeigt alle anderen Spiele der Nations League live und in Farbe.

Neben sämtlichen Länderspielen hat DAZN auch Begegnungen der Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga, Champions League, Europa League und weiterer Wettbewerb im Programm.

Das DAZN-Abo kostet im Monat lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Bei beiden Modellen gibt es einen kostenlosen Probemonat dazu.

Deutschland gegen Spanien: Die letzten fünf Spiele im Überblick

Die Deutsche Mannschaft gewann zuletzt gegen Spanien am 18. November 2014. Den Siegtreffer erzielte damals Toni Kroos.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Freundschaftsspiele 23.03.2018 1:1 Freundschaftsspiele 18.11.2014 0:1 Weltmeisterschaft 2010 (Halbfinale) 07.07.2010 0:1 Europameisterschaft 2008 (Finale) 29.06.2008 0:1 Freundschaftsspiele 12.02.2003 3:1

Nations League: Die Gruppen der Liga A

Die Deutsche Nationalmannschaft muss in der Gruppe 4 neben Spanien gegen die Ukraine und Schweiz antreten.