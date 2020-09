DFB-Team: Kai Havertz von der Nationalmannschaft abgereist

Nationalspieler Kai Havertz ist überraschend aus Stuttgart, wo aktuell die deutsche Nationalmannschaft weilt, abgereist. Dies bestätigte der DFB am Freitag.

Havertz dürfte für den Medizincheck beim FC Chelsea von Joachim Löw freigestellt worden sein. Der Transfer des 21-Jährigen von Bayer Leverkusen steht unmittelbar vor dem Abschluss.

Rudi Völler bestätigte gegenüber der Bild, dass Havertz auf dem Weg nach London sei: "Um einen möglichen Wechsel zu Premier-League-Klub FC Chelsea zu klären, hat Kai Havertz das Teamquartier der deutschen Nationalmannschaft in Stuttgart am Freitag verlassen."

"Ich habe mich darüber mit Oliver Bierhoff und Jogi Löw in den vergangenen Tagen ausgetauscht", erklärte Völler zudem auf der Leverkusener Homepage. Bayers Sport-Geschäftsführer lobte "das Verständnis des DFB für die besondere Situation des Spielers und auch für uns als Klub. Wir sind dem Bundestrainer dankbar, dass Kai die Dinge nun mit unserer Unterstützung vor Ort in London klären kann."

Bundestrainer Löw betonte, das Thema habe ihn und die DFB-Auswahl in den letzten Tagen "ein bisschen beschäftigt" und sprach von einer "Riesengeschichte" für Havertz. Der Youngster sei zwischen Auswahlteam und neuem Klub "hin und hergerissen" gewesen, aber: "Er will unbedingt diesen Schritt machen. Und wir wissen um die Bedeutung und die Größenordnung."

FC Chelsea - Mit Werner und Havertz: So könnten die Blues in der nächsten Saison spielen © imago images / Poolfoto 1/26 Der FC Chelsea hat in Sachen Transferausgaben in diesem Sommer bereits die 100-Millionen-Marke geknackt. Die Mannschaft, die noch im CL-Achtelfinale gegen die Bayern zu sehen war, wird sich stark verändern. So könnten die Blues künftig spielen. © imago images 2/26 TOR – KEPA ARRIZABALAGA: Lampard setzte den teuersten Keeper der Welt im Januar auf die Bank, nachdem dieser mehrfach gepatzt hatte. Für ihn rückte Caballero ins Team, der mit 38 Jahren aber keine Langzeitlösung darstellt. © imago images 3/26 Seitdem schwebt über Kepas Zukunft ein dickes Fragezeichen. Seit dem Restart nach der Corona-Zwangspause steht Kepa aber wieder regelmäßig zwischen den Pfosten. Er bleibt wohl Chelseas Nummer 1. Auch, weil er wohl anderen Klubs schlichtweg zu teuer wäre. © imago images 4/26 ABWEHR - REECE JAMES: Der 20-Jährige kam auf der rechten defensiven Seite wettbewerbsübergreifend auf 37 Einsätze. Lampard baute sowohl in der Vierer- als auch in der Fünferkette auf ihn. © FC Chelsea 5/26 THIAGO SILVA: Mit dem 35-Jährigen hat Chelsea wohl seinen neuen Abwehrchef verpflichtet - und das ablösefrei. Der Routinier kann den hohen Anforderungen immer noch standhalten und dürfte in der wackeligen Chelsea-Defensive gesetzt sein. © imago images 6/26 ANDREAS CHRISTENSEN: Der ehemalige Gladbacher passt mit seinen Anlagen (Spielaufbau, Kopfballstärke) perfekt zu Lampards Anforderungen. Allerdings machte der Däne nicht immer Werbung für sich. Zuletzt wieder stabiler. Für ihn wird es dennoch eng. © imago images 7/26 BEN CHILWELL: Kam für rund 50 Millionen Euro von Leicester City und unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis 2025. Er galt als der absolute Wunschspieler für die Defensive der Blues. © imago images 8/26 MITTELFELD – JORGINHO: Kam einst als Wunschspieler von Sarri nach London und ist der kreative Kopf in der Zentrale. Nicht nur deshalb wird der Italiener immer wieder mit anderen großen Klubs in Verbindung gebracht. © imago images 9/26 KANTE: Zweifelsohne einer der besten zentralen Mittelfeldspieler der Welt. Die ideale Position hat Lampard allerdings noch nicht für ihn gefunden. Der Franzose wird ebenfalls bei anderen Top-Vereinen (u. a. Juventus Turin) gehandelt. © imago images 10/26 KAI HAVERTZ: Mit seiner Technik und Torgefahr würde er das Londoner Offensivspiel perfekt ergänzen. Leverkusen hält an den geforderten 100 Millionen Euro fest, Chelsea will die Ablösesumme offenbar in Raten zahlen. Das ist der aktuelle Stand bei Havertz. © imago images 11/26 ANGRIFF – HAKIM ZIYECH: Sein Transfer steht schon länger fest. Für den Marokkaner überwies Chelsea 40 Mio. Euro an Ajax Amsterdam. Der vielseitige Offensivmann glänzte in den vergangenen zwei Saisons als Vorbereiter und Torjäger. © imago images 12/26 TIMO WERNER: Der FC Bayern wollte nicht, der FC Liverpool hätte ihn gerne gehabt, doch Chelsea hat den Zuschlag bekommen. Der 24-Jährige hat in London einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Die Ablöse beträgt wohl 53 Millionen Euro. © imago images 13/26 In der abgelaufenen Spielzeit erzielte der Nationalspieler in 43 Pflichtspielen 32 Treffer und gab zudem 13 Assists. Lampard soll Werner eine Stammplatzgarantie versprochen haben. © imago images 14/26 CHRISTIAN PULISIC: Es war nicht die erhoffte gute erste Saison in der Premier League für ihn. Der Ex-Dortmunder stand nur selten in der Startelf und verletzte sich zudem an den Adduktoren. Seit der Corona-Pause aber im Aufwind. © SPOX 15/26 So könnte die Startelf des FC Chelsea in der kommenden Spielzeit aussehen. © imago images 16/26 ALTERNATIVEN - ANTONIO RÜDIGER: Der deutsche Nationalspieler war nach der Rückkehr von seiner Leistenverletzung der Abwehrchef bei den Blues. In den vergangenen zwei Partien startete jedoch Zouma anstelle des ehemaligen Stuttgarters. © imago images 17/26 ALTERNATIVEN: Der Chelsea-Kader hat mit KURT ZOUMA und FIKAYO TOMORI zwei weitere großgewachsene Innenverteidiger zu bieten. Auch für die Variante der Dreierkette stellen beide Spieler eine echte Option dar. © imago images 18/26 Der 22-jährige Tomori und der erfahrenere Zouma kamen aufgrund der Verletzung von Rüdiger in der Hinrunde oft zum Einsatz. Zuletzt erhielt Zouma erneut den Vorzug, obwohl Rüdiger fit war. © imago images / PanoramiC 19/26 Mit MALANG SARR sicherte sich Chelsea ein zusätzliches Top-Talent für die Innenverteidigung. Der 21-Jährige kam ablösefrei aus Nizza, soll zunächst aber verliehen werden. Abnehmer noch unbekannt. © imago images 20/26 CESAR AZPILICUETA: Der erfahrene Kapitän kann links, rechts und innen agieren. Lampard setzte in allen Varianten auf den Spanier und konnte sich auch meist auf dessen souveräne Auftritte verlassen. Möglicherweise startet er auch auf der rechten Seite. © imago images 21/26 Mit MARCOS ALONSO und EMERSON hat Lampard zudem zwei weitere Außenverteidiger im Aufgebot. Allerdings machte der Coach zuletzt keinen Hehl daraus, dass er von beiden nicht zu 100 Prozent überzeugt sei. © imago images 22/26 In der zweiten Reihe mangelt es auch im Mittelfeld keinesfalls an Qualität. RUBEN LOFTUS-CHEEK, MATEO KOVACIC, ROSS BARKLEY und MASON MOUNT wissen alle mit Passsicherheit und Kreativität zu überzeugen. © imago images 23/26 Während Loftus-Cheek beinahe die gesamte Saison verletzt fehlte, stritten sich die restlichen drei um die Plätze im zentralen Mittelfeld. Das 21-jährige Offensivtalent Mount und Ex-Real-Profi Kovacic bekamen meist den Vorzug vor Barkley. © imago images 24/26 Auf den Außenbahnen reißen die hochkarätigen Namen nicht ab. So kann Lampard auf Mega-Talent CALLUM HUDSON-ODOI und WILLIAN zurückgreifen. PEDRO verlässt Chelsea in Richtung AS Rom, Willian hat bei Arsenal unterschrieben. © imago images 25/26 In der Sturmspitze haben die Blues mit TAMMY ABRAHAM ein weiteren vielversprechenden Mann in den Reihen. Der 22-Jährige traf in dieser Spielzeit in der Premier League 14-mal. MICHY BATSHUAYI hat indes wohl keine Zukunft mehr. © imago images 26/26 Mit OLIVIER GIROUD hat Chelsea zudem einen Routinier in der Hinterhand, der sich auch mit dem Platz auf der Bank abfinden könnte. Der 33-Jährige unterschrieb während der Zwangspause einen neuen Vertrag bis Sommer 2021.

Löw über Havertz: "Er will einen guten Start"

Auch deshalb habe er Havertz beim 1:1 (0:0) zum Nations-League-Start am Donnerstag in Stuttgart gegen Spanien nicht eingesetzt. "Ich wollte kein Risiko eingehen, dass da noch was gefährdet werden könnte in diesem Deal."

Zum zweiten Spiel der Nationenliga am Sonntag in Basel gegen die Schweiz werde Havertz nicht zurückkehren, weil ihm ansonsten nach der Einreise in England eine Quarantäne drohen würde. "Er will einen guten Start", sagte Löw verständnisvoll: "Kai ist wichtig für uns und den deutschen Fußball - und für Chelsea."

Auch Nationalmannschaftsmanager Bierhoff äußerte sich zum Vorgehen: "Kai gehört die Zukunft - im Verein wie in der Nationalmannschaft. Natürlich wäre uns lieber gewesen, wenn er sich beim Start in die neue Länderspiel-Saison voll und ganz auf die Nationalmannschaft hätte konzentrieren können. Aber wir sind uns der Bedeutung für Bayer 04 Leverkusen und Kai bewusst und wollen damit verantwortungsvoll umgehen. Gleichzeitig ist es für den deutschen Fußball auch eine Auszeichnung und Anerkennung, wenn junge deutsche Spieler bei internationalen Top-Vereinen gefragt sind. Von der Erfahrung, die diese Spieler im Ausland sammeln - sowohl sportlich als auch hinsichtlich der Persönlichkeitsentwicklung -, kann auch die Nationalmannschaft profitieren. Mit Rudi Völler standen wir hierzu in ständigem Austausch, um gemeinsam eine gute Lösung zu finden."

Havertz: Chelsea und Leverkusen einigen sich wohl bei Ablöse

Die Klubs haben sich offenbar bei der Ablösesumme geeinigt. Leverkusen forderte bis zuletzt 100 Millionen Euro für den Nationalspieler. Havertz und Chelsea sollen sich schon länger über einen Fünfjahresvertrag mit einem Volumen von 100 Millionen Euro einig sein.

Damit ist Havertz nicht mehr Teil des DFB-Teams, das am Sonntag das zweite Nations-League-Spiel gegen die Schweiz bestreitet. Havertz saß beim Auftakt der Nations League gegen Spanien (die Highlights im Video) 90 Minuten auf der Bank.