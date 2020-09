Fußball heute live im TV oder Livestream: So siehst du Deutschland gegen die Schweiz

Am heutigen Sonntag startet der zweite Spieltag der Nations-League-Saison. Auch das DFB-Team ist heute dran. Nach dem 1:1 gegen Spanien geht es heute gegen die Schweiz. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Am vergangenen Donnerstag (3. September) spielte die DFB-Elf im ersten Spiel der aktuellen Nations-League-Saison 1:1 gegen Spanien. Torschütze für die Deutschen war Chelseas neuer Stürmer Timo Werner.

Nations League - Schweiz gegen Deutschland: Anpfiff, Stadion, Schiedsrichter

Nun geht es für die Löw-Elf weiter. Am zweiten Spieltag in der Gruppe vier der Liga A treffen die Deutschen auf den Nachbarn aus der Schweiz. Die Partie startet am heutigen Sonntag um 20.45 Uhr. Gespielt wird im St.-Jakob Park in Basel.

Das heutige Schiedsrichterteam kommt aus England. Michael Oliver wird das Spiel leiten. An den Seitenlinien unterstützen ihn seine Assistenten Stuart Burt und Simon Bennett. Den Vierten Offiziellen macht Andrew Madley.

Nations League - Schweiz gegen Deutschland heute live im TV und Livestream

Das heutige Länderspiel wird live und exklusiv in Deutschland im ZDF zu sehen sein. Die Vorberichterstattung beginnt dabei bereits um 20.15 Uhr mit Moderator Jochen Breyer und dem Experten Per Mertesacker. Oliver Schmidt übernimmt die Kommentatorenrolle während der Partie. Ebenso bietet das ZDF einen Livestream auf zdf.de an.

Der Sender SRF übernimmt dann die Übertragung in der Schweiz. Auch SRF bietet einen Livestream an. Dieser ist jedoch nur in der Schweiz abrufbar.

Die Highlights der Partie sind dann nach Spielende auf dem Streamingdienst DAZN zu sehen. Das komplette Spiel kann dann ab Mitternacht im Re-Live gesehen werden.

DAZN überträgt aber auch etliche Spiele der Nations League live und in voller Länge. Neben der Nations League hat "das Netflix des Sports" auch Spiele der europäischen Topligen Europas im Angebot (Ligue 1, Bundesliga, Primera Division, Serie A). Auch die Champions League und die Europa League können bei DAZN mitverfolgt werden.

Nations League: Die heutigen Begegnungen im Überblick

Neben der Begegnung Schweiz - Deutschland finden gleichzeitig vier weitere Nations-League-Partien statt. Gruppengegner Spanien trifft im Parallelspiel auf die Ukraine, die am ersten Spieltag mit 2:1 die Schweiz bezwang.

Uhrzeit Heim Gast Übertragung 20.45 Uhr Schweiz Deutschland ZDF 20.45 Uhr Spanien Ukraine DAZN 20.45 Uhr Serbien Türkei DAZN 20.45 Uhr Kosovo Griechenland DAZN 20.45 Uhr Malta Lettland DAZN

Nations League - Schweiz gegen Deutschland im Liveticker

Auch im Liveticker ist das heutige Länderspiel vertreten. Diesen bietet SPOX auf der eigenen Website zum Mitlesen an.

Hier gelangt Ihr zum Liveticker: Schweiz gegen Deutschland