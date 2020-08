FC Bayern: Nationalmannschafts-Comeback für Müller "kein Thema"

Thomas Müller beschäftigt sich nicht mit einem Comeback in der deutschen Nationalmannschaft. Der 30-Jährige war einer der wichtigsten Spieler des FC Bayern München auf dem Weg zum Triple, weswegen Spekulationen über eine mögliche Rückkehr ins DFB-Team aufgekommen waren.

"Natürlich ist in den letzten Monaten aufgrund des mannschaftlichen Erfolgs und meiner Rolle darin diese Nationalmannschaftsfrage wieder aufgetaucht, aber es wurden von allen Seiten relativ klare Aussagen getätigt", sagte der Stürmer von Bayern München am Donnerstag bei einem Termin in einem Möbelhaus und betonte: "Deswegen gibt es da keinen neuen Stand und es ist für mich aktuell auch kein Thema."

Bundestrainer Joachim Löw hatte mit Blick auf den ausgemusterten Weltmeister von 2014 erst am Dienstag erkennen lassen, dass die Tür für Müller bei der DFB-Elf erstmal geschlossen bleibe. Eine Hintertür ließ sich Löw aber offen.

"Diese jungen Spieler haben sich sehr gut entwickelt, wir haben den Umbruch sehr schnell bewältigt. Daher gibt es für mich keinen Grund, an dieser Ausrichtung etwas zu ändern", hatte Löw gesagt: "Sollte die Situation mal anders sein, wäre ich aber der Allerletzte, der eine Entscheidung nicht revidiert. Aktuell sehe ich aber keine Veranlassung. Dieser Weg ist gut."