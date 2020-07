DFB-Fahrplan: Länderspiele gegen die Türkei und Tschechien

Die deutsche Nationalmannschaft wird sich auf ihre Nations-League-Aufgaben im Oktober und November mit Spielen gegen die Türkei (7. Oktober in Köln) sowie Tschechien (11. November in Leipzig) vorbereiten. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB), der damit den Terminkalender für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw vervollständigte, am Montag bekannt.

Der Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft 2020: