Virtuelles DFB-Länderspiel gegen Spanien: Modus, Konsole, Spieler

Am vergangenen Donnerstag hätten die deutsche und die spanische Nationalmannschaft im Rahmen der EM-Vorbereitung aufeinandertreffen sollen. Die Partie fand nicht statt, soll jedoch virtuell nachgeholt werden! An welcher Konsole, in welchem Modus und welche Spieler beteiligt sind, erfahrt Ihr hier.

Dass die deutsche Fußballnationalmannschaft eine der besten der Welt ist, hat sie 2014 bei der Weltmeisterschaft bewiesen. Doch wie gut sind die Deutschen an der Konsole?

DFB-Team gegen Spanien: Datum und Uhrzeit

Die virtuelle Alternative zum abgesagten Länderspiel am Donnerstag findet stattdessen am Montag, den 30. März, um 18.00 Uhr statt. Die letzte Partie sollte um etwa 21 Uhr zu Ende gehen.

© imago images

Deutschland gegen Spanien: Modus, Konsole und Teilnehmer

Jeweils vier Vertreter für Deutschland und Spanien werden an der Playstation 4 im 85er-Modus von FIFA 20 gegeneinander spielen. Die Spieldauer ist für jeweils zweimal sechs Minuten angesetzt.

Der DFB-Kader für das eFriendly wird angeführt vom amtierenden FIFA-Weltmeister Mohammed "MoAuba" Harkous, der als ESportler für die deutsche Nationalmannschaft und auf Vereinsebene für Werder Bremen aktiv ist. Dazu kommt Vanessa Fudalla von der U19-Nationalmannschaft der Frauen, Nico Schlotterbeck von der U21-Nationalmannschaft der Herren und Bernd Leno von der Herren-A-Nationalmannschaft.

Auch die Kontrahenten der Deutschen stehen bereits fest. Der E-Sportler "JRA" vertritt Spanien, seine Teammitglieder sind Abel Ruiz von der U21-Nationalmannschaft, die A-Nationalmannschaftsspielerin Sheila Garcia und A-Nationalmannschaftsspieler Marco Asensio von Real Madrid.

Der Sieger jeder Partie erhält drei Punkte, bei einem Unentschieden gibt es einen Punkt für beide Nationen. Sollten Deutschland und Spanien nach den vier Spielen punktgleich stehen, wird das Torverhältnis entscheiden.

Virtuelles Länderspiel: Deutschland gegen Spanien im TV und Livestream

Die vier Partien werden im frei empfänglichen Fernsehen nicht zu sehen sein.

Dafür habt Ihr gleich drei Möglichkeiten, um die Spiele live und in voller Länge zu verfolgen. Der DFB überträgt das eFriendly auf seiner neuen eFootball- Plattform, ran.de und esports.com zeigen die Spiele auch. Die Übertragung beginnen ab etwa 18.00 Uhr mit der Vorberichterstattung, etwa eine halbe Stunde später soll das erste Spiel steigen.

Fifa eWorld Cup: Die Allzeit-Länderwertung

Auch in der Allzeit-Länderwertung liegt Spanien knapp vor Deutschland, ein Spanier stand zuletzt 2012 im Finale. Alfonso Romas hatte das Finale in Dubai damals gewonnen, sein zweiter Finalsieg nach 2008 in Berlin.

Fifa eWorld Cup: Die aktuelle Weltrangliste

"JRA" steht an 26. Stelle der Weltrangliste und damit drei Plätze vor "MoAuba", der noch nicht in seiner Vorjahresform ist. Insgesamt haben die Deutschen in der Weltrangliste allerdings sowohl qualitativ als auch quantitativ klar die Nase vorne.

Der einzige Spanier neben "JRA" in der Top 30 ist "DUX Gravesen" an Rang 17. Für Deutschland sind insgesamt vier Spieler in der Top 30 vertreten, zu "MoAuba" kommen noch "HSV_Umut" an Rang 4, "Vfb Lukas" an Rang 13 und "BMG Jeffry" an Rang 18.