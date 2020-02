DFB-Pokal, Viertelfinale: Alle Paarungen, Spiele und Termine im Überblick

Das DFB-Pokal-Achtelfinale ist Geschichte - Zeit einen Ausblick auf die Runde der letzten acht Mannschaften zu werfen. Wann das Viertelfinale stattfindet, auf welche Partie Ihr Euch freuen dürft und was es sonst Wissenswertes rund um die nächste DFB-Pokal-Runde gibt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

DFB-Pokal: Die Viertelfinal-Paarungen im Überblick

Die Viertelfinals werden am 03. und 04. März 2020 augetragen (genaues Datum steht noch nicht fest). Auch die genaue Anstoßzeit der einzelnen Spiele ist noch nicht festgelegt worden. Bis auf Regionalligist 1. FC Saarbrücken, der im Achtelfinale den Karlsruher SC besiegte, sind nur noch Bundesligisten unter den letzten acht Mannschaften.

Heim Gast Bayer 04 Leverkusen 1. FC Union Berlin FC Schalke 04 FC Bayern München Eintracht Frankfurt SV Werder Bremen 1. FC Saarbrücken Fortuna Düsseldorf

© getty

Der DFB-Pokal live im TV und Livestream

Wer alle Spiele des DFB-Pokal-Viertelfinales mitverfolgen möchte, kommt um ein Abonnement beim Pay-TV-Sender Sky Sport nicht herum. Dort werden alle vier Spiele live und in voller Länge gezeigt, mindestens eines sogar exklusiv. Außerdem zeigt Sky auch eine Konferenz aller gleichzeitig stattfindenden Partien.

Doch auch im Free-TV wird das DFB-Pokal-Viertelfinale übertragen. Die ARD zeigt mindestens zwei der vier Spiele und Sport 1 ist bei einer Begegnung live mit dabei. Welche Partien die beiden Sender zeigen werden ist jedoch noch nicht bekannt.

Mit SkyGo, live.daserste.de und tv.sport1.de werden auch Livestreams angeboten.

Der DFB-Pokal im SPOX-Liveticker

Wer auf eine Übertragung in Schriftform zurückgreifen möchte, ist bei uns an der richtigen Stelle. Wir bei SPOX tickern jedes Viertelfinalspiel ausführlich für Euch mit. Werft dafür einfach einen Blick in den jeweiligen Tag unseres Ticker-Programms.

DFB-Pokal: Die Achtelfinal-Ergebnisse

In sechs der acht Partien im DFB-Pokal-Achtelfinale haben sich die Heimmannschaften durchgesetzt. Lediglich Fortuna Düsseldorf und Union Berlin schafften den Auswärts-Coup. Alle Ergebnisse im Überblick:

Datum Heim Gast Ergebnis 04.02.20 1. FC Kaiserslautern Fortuna Düsseldorf 2:5 04.02.20 Eintracht Frankfurt RB Leipzig 3:1 04.02.20 FC Schalke 04 Hertha BSC 3:2 n.V. 04.02.20 Werder Bremen Borussia Dortmund 3:2 05.02.20 SC Verl Union Berlin 0:1 05.02.20 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 2:1 05.02.20 1. FC Saarbrücken Karlsruher SC 5:3 n.E. 05.02.20 FC Bayern München TSG Hoffenheim 4:3

DFB-Pokal: Die letzten Sieger

Im vergangenen Jahr siegte der FC Bayern souverän mit 3:0 gegen RB Leipzig. Zweimal Robert Lewandowski und Kingsley Coman sorgten für die Tore beim Rekord-Pokalsieger.