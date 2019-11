DFB-Team, U21: Wer zeigt Deutschland gegen Belgien heute live im TV und Livestream?

In der EM-Qualifikation trifft die deutsche U21 heute auf die zweitplatzierten Junioren aus Belgien. Wer die Partie im TV und Livestream zeigt, verraten wir Euch hier.

DFB, U21: Wann und wo findet das Spiel Deutschland gegen Belgien statt?

Die Partie der deutschen U21 gegen Belgien findet am heutigen Sonntag (17. November) um 16 Uhr statt. Spielstätte ist das Schwarzwald-Stadion in Freiburg, in dem der Sportclub seine Bundesligaspiele austrägt.

Als Schiedsrichter ist der Portugiese Fabio Verissimo im Einsatz und wird von Alvaro Daniel Carvalho Mesquita, Nuno Pereira und Helder Malheiro unterstützt.

U21: Wer zeigt Deutschland gegen Belgien heute live im TV und Livestream?

Das Spiel Deutschland vs. Belgien ist live im Free-TV zu sehen. Pro Sieben zeigt alle Qualifikationsspiele der deutschen U21 und berichtet demnach auch live aus Freiburg. Ab 15.40 Uhr begrüßen Euch Moderator Christian Düren und Experte Rene Adler zur Vorberichterstattung, kommentiert wird die Begegnung von Matthias Stach.

Ebenso stellt der Sender auf seiner Website und auf ran.de einen Livestream bereit, damit Ihr das Spiel auch auf Euren mobilen Endgeräten verfolgen könnt.

© getty

Deutschland gegen Belgien: EM-Quali heute im LIVE-TICKER

Könnt Ihr nicht auf die Übertragung im TV und Livestream zurückgreifen, hat SPOX eine Alternative für Euch: In einem ausführlichen Liveticker begleiten wir Euch durch die Partie und versorgen Euch mit allen Highlights aus dem Schwarzwald-Stadion.

Zum Liveticker geht's hier.

U21, EM-Quali: Die Tabelle der deutschen Gruppe 9

Mit Siegen in Wales (5:1) und Bosnien (2:0) ist das Team von Trainer Stefan Kuntz optimal in die EM-Qualifikation gestartet. Obwohl die DFB-Elf ein Spiel weniger als die Konkurrenz absolviert hat, steht sie an der Tabellenspitze.

Platz Nation Spiele Siege Remis Niederlagen Tore Tordifferenz Punkte 1 Deutschland 2 2 0 0 7:1 6 6 2 Belgien 3 1 1 1 4:2 2 4 2 Bosnien 3 1 1 1 4:2 2 4 4 Moldau 3 1 0 2 3:9 -6 3 5 Wales 3 1 0 2 3:7 -4 3

U21, EM-Qualifikation: Der deutsche Spielplan im Überblick

Nach der Partie gegen Belgien geht die EM-Quali für die DFB-Junioren erst im neuen Jahr weiter. Die Endrunde findet im Juni 2021 in Ungarn und Slowenien statt.