Matthias Ginter beim DFB-Team auf dem Weg zum Abwehrchef: "Verantwortung liegt mir"

Beim 4:0 gegen Weißrussland offenbart Matthias Ginter ungeahnte Qualitäten als Torschütze und Vorlagengeber. In Abwesenheit des verletzen Niklas Süle mausert sich der Profi von Borussia Mönchengladbach immer mehr zum Hoffnungsträger der deutschen Abwehr. Der Chefrolle geht er nicht aus dem Weg.

In seinem bisherigen Schaffen als deutscher Nationalspieler wurde Matthias Ginter eher selten von Journalisten belagert. Im Gegenteil: Er huschte nach Spielen schnell davon, sprach kaum zur Presse - und wenn, dann nur wenig aufschlussreich.

An diesem Samstag aber war irgendwie alles anders. Ginter fand sich nach dem 4:0-Sieg im vorletzten Länderspiel des Jahres gegen Weißrussland in der Rolle des gefragten Mannes in der Mixed Zone wieder.

Nicht nur, weil die vorangegangenen 90 Minuten im Borussia-Park für den Profi des aktuellen Bundesliga-Tabellenführers aus Mönchengladbach als Heimspiel durchgingen. Sondern weil er an den ersten drei Treffern direkten Anteil besaß.

Ginters Tor-Debüt im 29. Anlauf: "Wurde ja auch Zeit"

Das Führungstor in der 41. Minute, sein erstes überhaupt im DFB-Dress, erzielte er, wenn auch aus Abseitsposition, im Stile eines Torjägers per Hacke, ehe er beim 2:0 den Ball klug für Leon Goretzka durchließ und das 3:0 durch Toni Kroos vorbereitete.

"In der Halbzeit wollte es tatsächlich nicht jeder glauben, dass ich das war oder ob es nicht doch ein Eigentor war. Ich habe es dann in einer Trockenübung nachgemacht. Dann hat es mir jeder geglaubt", sagte Ginter über sein spektakuläres Hackentor. "Es wurde ja auch mal Zeit, dass der Matze ein Tor schießt", flachste Kapitän Manuel Neuer nach dem Anpfiff.

28 Partien lang hatte Ginter vergeblich auf sein erstes persönliches Erfolgserlebnis gewartet. Im 29. Anlauf klappte es dann auch, weil Bundestrainer Joachim Löw ihn nach eigenen Angaben gegen die tief stehenden Gäste aus Weißrussland dazu ermutigte, sich häufiger im Spiel nach vorne einzuschalten. Ginter tauchte ständig in Sechzehnernähe auf, während Neuling Robin Koch das Abwehrzentrum als eine Art Libero absicherte.

DFB-Team: Einzelkritiken und Noten zum Spiel gegen Weißrussland © getty 1/15 Deutschland hat das Ticket zur EM 2020 gelöst - dank eines 4:0-Siegs gegen Weißrussland und dem zeitgleichen Remis von Nordirland gegen die Niederlande. Die Noten und Einzelkritiken des DFB-Teams im Überblick. © getty 2/15 MANUEL NEUER: Gegen Ende der ersten Hälfte das erste Mal gefordert, als er Stasevichs Schuss in Weltklasse-Manier entschärfte und später auch dessen Elfmeter hielt. Note: 2. © imago images 3/15 LIKAS KLOSTERMANN: Interpretierte seine Rolle äußerst offensiv und war vor allem in der Anfangsphase ein Aktivposten. Immer wieder mit gefährlichen Flanken. Note: 2,5. © getty 4/15 MATTHIAS GINTER: Man of the Match. Erlöste die DFB-Elf mit seinem Treffer kurz vor der Pause, legte das 3:0 auf und ließ den Ball beim 2:0 gut durch. Auch defensiv stets auf der Höhe. Note: 2. © getty 5/15 ROBIN KOCH: Sicherte in seinem zweiten Länderspieleinsatz oft als letzter Mann ab und machte seine Sache größtenteils ordentlich. Verursachte den Elfmeter nach Foul an Nekhajchik. Note: 3,5. © getty 6/15 NICO SCHULZ: War nach seinen zuletzt schwächeren Auftritten hauptsächlich darauf bedacht, keine Fehler zu machen. Hielt sich mit Vorstößen ins letzte Drittel aber zurück. Note: 4. © getty 7/15 JOSHUA KIMMICH: Ließ sich oft zwischen beide Innenverteidiger fallen, um das deutsche Spiel von hinten aufzubauen. Gewann die meisten Bälle für sein Team (12). Note: 3. © getty 8/15 TONI KROOS: Das Hirn im deutschen Spiel. Hatte die meisten Ballaktionen auf dem Rasen und brachte knapp 90% seiner Pässe an den Mann. Darüber hinaus an drei Toren direkt beteiligt. Note: 2. © getty 9/15 ILKAY GÜNDOGAN: Fiel im Vergleich zu Kimmich und Kroos etwas ab. Agierte oft nicht mit letzter Konsequenz in seinen Aktionen. Immerhin mit dem Assist zum 4:0. Note: 3,5. © getty 10/15 LEON GORETZKA: Traf zum 2:0 nach einer einstudierten Ecke und war an vielen gefährlichen Offensivaktionen beteiligt. Überzeugte auch defensiv mit einer Zweikampfquote von 67 Prozent. Note: 2,5. © getty 11/15 TIMO WERNER: Hatte nach Manuel Neuer die wenigsten Ballkontakte im deutschen Team und war auch im Abschluss wenig glücklich. Musste nach 67 Minuten für Brandt weichen. Note: 4,5. © getty 12/15 SERGE GNABRY: Sehr umtriebiger Auftritt des Bayern-Stürmers. War offensiv fast überall zu finden und bereitete das 1:0 nach einem guten Antritt vor. Note: 2,5. © imago images 13/15 JULIAN BRANDT: Kam die letzten 20 Minuten für den blassen Werner und machte seine Sache nur unwesentlich besser. Note: 4. © getty 14/15 LUCA WALDSCHMIDT: Durfte die letzten Minuten für Gnabry ran, um nur wenige Minuten später verletzt ausgewechselt zu werden. Ohne Bewertung. © getty 15/15 SEBASTIAN RUDY: Wurde in der Nachspielzeit für den angeschlagenen Waldschmidt eingewechselt, hatte auf das Ergebnis aber keinen Einfluss mehr. Ohne Bewertung.

Löw schwärmt von Ginter: "Hat sich verbessert"

"Ich bin froh, dass es heute so gut geklappt hat. Robin hat es sehr gut gemacht, wir haben viel miteinander gesprochen", sagte Ginter hinterher. Zwar wackelte die Abwehr gegen den in der zweiten Halbzeit immer frecheren Außenseiter hin und wieder und verschuldete in Person von Koch sogar einen Foulelfmeter, den Neuer grandios parierte, aber Ginter strahlte mit einer Zweikampfquote von fast 70 Prozent zum wiederholten Male in den vergangenen Wochen Stabilität aus.

Das entging auch Löw nicht, der auf der Pressekonferenz in den Katakomben des Borussia-Parks geradezu ins Schwärmen geriet, als er über den gebürtigen Freiburger sprach.

"Bei Matze Ginter weiß man als Trainer, was man hat. Er ist zuverlässig und kann auch das, was wir wollen: das Spiel aus der Abwehr heraus aufbauen. Und er hat sich defensiv verbessert. Er hat eine gewisse Ruhe, das macht ihn so solide, seriös und zuverlässig", sagte der 59-Jährige.

Matthias Ginter als Abwehrchef bei der EM?

Es war zwar nur Weißrussland, intern genießt der frühere Dortmunder aber schon lange eine hohe Wertschätzung. Neben Neuer und Kroos ist Ginter, 25, immerhin der einzige verbliebene Weltmeister von 2014. Allerdings schaffte er es jahrelang nicht, über die Rolle des souveränen Backups hinauszukommen. Bei der anstehenden EM dürfte er - Stand jetzt - fest in der ersten Elf gesetzt sein. Zumindest drängen sich kaum Alternativen auf.

Niklas Süle fällt noch lange aus, vermutlich sogar so lange, dass er das im Juni beginnende Turnier komplett verpasst. Eine Rückkehr von Mats Hummels ist für Löw weiterhin kein Thema. Und Antonio Rüdiger, gesundheitsbedingt, sowie Jonathan Tah, leistungsbedingt, hinterlassen aktuell nicht den Eindruck, als könnte der Bundestrainer nächsten Sommer voll und ganz auf sie zählen. Talente wie Koch oder Niklas Stark kommen ohnehin frühestens für die WM 2022 in Katar als Stammkräfte infrage.

"Es läuft sehr gut für mich", erkannte Ginter nach seinem perfekten Abend vor heimischer Kulisse. Im Gespräch mit DAZN hob er vor allem seinen Arbeitgeber hervor: Er habe bei der Borussia speziell unter dem neuen Trainer Marco Rose viel gelernt und "die nächsten Schritte" gemacht. Bevor Ginter dann in den Teambus verschwand, verlor er noch einen für seine zurückhaltende Art doch eher überraschenden Satz: "Es liegt mir, Verantwortung zu übernehmen."