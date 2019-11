DFB-Team: Kader für die Länderspiele gegen Nordirland und Weißrussland

Für das DFB-Team geht es in der Länderspielpause gegen Nordirland und Weißrussland. Wen Bundestrainer Joachim Löw nominiert hat, verrät Euch SPOX.

Marco Reus musste aufgrund von anhaltenden Sprunggelenksproblemen für die die Länderspielpause absagen. Auch die Teilnahme von Niklas Stark und Kai Havertz ist aufgrund von Verletzungen gefährdet.

DFB-Team: Der Kader für die Länderspiele

Das ist der Kader des DFB-Teams gegen Weißrussland und Nordirland:

Tor:

Manuel Neuer Bernd Leno Marc-Andre ter Stegen

Abwehr:

Jonathan Tah Jonas Hector Lukas Klostermann Matthias Ginter Niklas Stark Robin Koch Nico Schulz

Mittelfeld:

Joshua Kimmich Kai Havertz Julian Brandt Suat Serdar Nadiem Amiri Ilkay Gündogan Emre Can Sebastian Rudy Leon Goretzka Toni Kroos

Sturm:

Timo Werner Serge Gnabry Luca Waldschmidt

DFB-Team im TV und Livestream

Beide Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden im Free-TV übertragen. RTL hat sich die Übertragungsrechte der Länderspiele gesichert und zeigt alle Spiele des DFB-Teams auf dem Weg zur Europameisterschaft. Neben der TV-Übertragung bietet RTL auch einen Livestream via TVNow an. Folgendes Personal begleitet euch am Samstag durch den Abend:

Moderation: Laura Wontorra

Laura Wontorra Experten: Jürgen Klinsmann, Steffen Freund

Jürgen Klinsmann, Steffen Freund Kommentator: Marco Hagemann

Der Streamingdienst DAZN zeigt die anderen Begegnungen der EM-Qualifikation live und exklusiv in voller Länge.

Deutschland: Alle Spiele im LIVE-TICKER

Falls ihr keine Möglichkeit habt, die Partien des DFB-Teams live zu sehen, könnt ihr auf den ausführlichen LIVE-TICKER von SPOX zurückgreifen.

DFB-Team: Die nächsten Spiele im Überblick

In der letzten Länderspielphase des Jahres muss das DFB-Team gegen diese Mannschaften ran: