Deutschland gegen Weißrussland heute live: EM-Quali mit dem DFB-Team im TV und LIVE-STREAM sehen

Das EM-Ticket ist so gut wie in der Tasche, einen Sieg braucht die deutsche Nationalmannschaft aber noch für die sichere Qualifikation zur Europameisterschaft. Der letzte Schritt soll gegen Weißsrussland folgen. Hier erfahrt Ihr, wo ihr das Spieldes DFB-Teams live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Deutschland gegen Weißrussland in der EM-Quali: Termin, Datum, Anstoß

Wettbewerb: EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Spiel: Deutschland - Weißrussland

Deutschland - Weißrussland Datum: Samstag, 16. November 2019

Samstag, 16. November 2019 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Borussia Park, Mönchengladbach

Borussia Park, Mönchengladbach Schiedsrichter: Orel Grinfeld (Israel)

EM-Quali heute live: Deutschland gegen Weißrussland live im TV

Alle EM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft werden in Deutschland live und exklusiv auf dem Privatsender RTL gezeigt. Eine TV-Übertragung im Free-TV findet somit trotz des Verzichts der öffentlich-rechtlichen Sender statt. Allerdings gestaltet sich die Suche nach einem LIVE-STREAM entsprechend komplizierter.

DFB-Team gegen Weißrussland: Deutschland heute im Live-Stream sehen

Während ARD und ZDF zu den TV-Übertragungen der Länderspiele immer einen kostenlosen Live-Stream auf den Homepages der Sender angeboten haben, besitzt RTL mit TVNOW seinen hauseigenen Streamingdienst, der wiederum im Live-Programm kostenpflichtig ist. Ein Abonnement bei TVNOW kostet monatlich 4,99 Euro.

Während RTL ausschließlich die deutschen Spiele im TV live und exklusiv überträgt, zeigt der Stremaingdienst DAZN alle weiteren EM-Qualifiers live und exklusiv. Das Spiel Deutschland gegen Weißrussland bietet DAZN darüber hinaus ab 0 Uhr am Sonntag im Re-Live an. Ein Abonnement bei DAZN kostet monatlich 11,99 Euro und beinhaltet unter anderem über 100 Spiele der Champions League, alle Spiele der Europa League, sowie 40 Partien der Fußball-Bundesliga. Hier könnt Ihr das DAZN-Angebot 30 Tage lang kostenlos teste.

Deutschland (DFB-Team) gegen Weißrussland: Vorschau

Ganz so sicher war sich Timo Werner nicht, als er auf die Konstellation in der Gruppe C vor dem vorletzten Quali-Spiel gegen Weißrussland angesprochen wurde. . "Wenn wir gewinnen und dann schon weiter sind - umso besser", sagte er, nachdem er darauf hingewiesen wurde, dass ein Sieg gegen Belarus bereits für die sichere EM-Qualifikation reichen könnte.

Voraussetzung dafür ist ein Punktgewinn der Niederlande in Nordirland im Parallelspiel. Fakt ist: Das DFB-Team hat nach einer guten Qualifikation alles in der eigenen Hand in den letzten beiden Spielen gegen Weißrussland und Nordirland. Dass es gegen die Weißrussen schwer werden könnte, zeigte das Hinspiel im Juni nicht. Damals gewann eine sehr junge deutsche Startelf unter "Interimstrainer" Marcus Sorg, der den im Krankenhaus weilenden Joachim Löw vertrat, überlegen aber glanzlos mit 2:0.

Deutschland in der EM-Quali: Die Tabelle der Gruppe C

Platz Mannschaft Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Diff. Punkte 1 Niederlande 6 5 0 1 19:7 12 15 2 Deutschland 6 5 0 1 20:6 14 15 3 Nordirland 6 4 0 2 8:7 1 12 4 Belarus 7 1 1 5 4:12 -8 4 5 Estland 7 0 1 6 2:21 -19 1

Deutschland in der EM-Quali: Kader und Spieler des DFB-Teams

Diese Spieler hat Joachim Löw in seinen Kader berufen:

Tor: Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen, Bernd Leno

Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen, Bernd Leno Abwehr: Jonathan Tah, Jonas Hector, Lukas Klostermann, Matthias Ginter, Niklas Stark, Robin Koch, Nico Schulz

Jonathan Tah, Jonas Hector, Lukas Klostermann, Matthias Ginter, Niklas Stark, Robin Koch, Nico Schulz Mittelfeld: Joshua Kimmich, Julian Brandt, Nadiem Amiri, Ilkay Gündogan, Emre Can, Sebastian Rudy, Leon Goretzka, Toni Kroos

Joshua Kimmich, Julian Brandt, Nadiem Amiri, Ilkay Gündogan, Emre Can, Sebastian Rudy, Leon Goretzka, Toni Kroos Sturm: Timo Werner, Serge Gnabry, Luca Waldschmidt

DFB-Team in der EM-Quali: Die Spiele und Ergebnisse