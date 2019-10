Jerome Boateng über mögliche Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft: "Ich bin bereit"

Jerome Boateng wäre offen für eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft. Der Weltmeister von 2014 wurde im vergangenen März von Bundestrainer Joachim Löw ausgebootet. Wegen des Kreuzbandrisses von Niklas Süle besteht jedoch Personalnot in der Innenverteidigung.

"Ich bin immer bereit, wenn Deutschland und Jogi Löw mich brauchen", sagte Boateng dem kicker. Beim FC Bayern München avancierte der 31-jährige Boateng nach den Verletzungen von Süle und Lucas Hernandez zwangsläufig zum Stammspieler.

Bei entsprechender Leistung "wird er vielleicht wieder interessant für andere Aufgaben", sagt zuletzt Bayern-Trainer Niko Kovac. Zuletzt wurde auch über eine mögliche DFB-Rückkehr von Mats Hummels von Borussia Dortmund, der gemeinsam mit Boateng ausgebootet worden war, spekuliert.

Dies sei aber "im Moment kein Thema", sagte Löw jedoch neulich der Braunschweiger Zeitung. Im Fußball sei es jedoch schwer, "endgültige Prognosen abzugeben. Keine Ahnung, was nächstes Jahr sein wird. Am Ende steht der Erfolg der Mannschaft immer an erster Stelle."