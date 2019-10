U21 - Spanien gegen Deutschland: Testspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Knapp dreieinhalb Monate nach dem verlorenen Finale bei der U21-Europameisterschaft in Italien trifft die deutsche U21-Nationalmannschaft heute wieder auf Spanien. Hier gibt es alle Informationen zum Spiel sowie zur Übertragung im TV und Livestream.

U21, Spanien vs. Deutschland: Wann und wo findet die Partie statt?

Beim Aufeinandertreffen der beiden U21-Nationalmannschaften steht der Testspiel-Charakter im Vordergrund. Beide Trainer können am heutigen Donnerstag in Cordoba an der taktischen Ausrichtung mit zum Großteil neuen Personal feilen. Anpfiff ist im 19.45 Uhr.

DFB-Team: Die nächsten Spiele der U21

Datum Wettbewerb Gegner 10.10.2019 Testspiel Spanien 15.10.2019 EM-Qualifikation Bosnien-Herzegowina 17.11.2019 EM-Qualifikation Belgien

U21, Spanien vs. Deutschland: Übertragung im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans. Die Partie zwischen der deutschen und der spanischen U21 wird im deutschen Free-TV übertragen. ProSiebenMaxx zeigt ausgewählte Spiele der DFB-Junioren auf dem Weg zur U21-EM im Jahr 2021.

Ab 19.25 Uhr beginnt die Vorberichterstattung. Dann meldet sich Kommentator Uwe Morawe. Ihm zur Seite stellt der Sender mit der Expertise vom Ex-National-Keeper Rene Adler hochkarätige Unterstützung.

Darüber hinaus bietet der Sender auch einen Livestream zur Partie an. Hier könnt Ihr diesen abrufen.

U21: Spanien gegen Deutschland im Liveticker verfolgen

Mit SPOX bleibt Ihr auf immer auf Ballhöhe, wenn Ihr kein Bewegtbild zur Verfügung habt. Wir haben zu der Begegnung einen Liveticker im Angebot.

U21 Deutschland: Kader

Nicht nur bei der A-Nationalmannschaft sind die Personal-Sorgen groß, auch die deutsche U21 musste auf kurzfristige Ausfälle reagieren. Trainer Stefan Kuntz nominierte für den verletzten Lukas Nmecha sowohl Mergim Berisha als auch Orestis Kiomortzoglu für die Partien gegen Spanien und Bosnien-Herzegowina nach.

Am Dienstag reiste zudem Ersatzkeeper Eike Bansen angeschlagen ab. Für ihn rückte Finn Dahmen ins Team. Hier der gesamte Kader in der Übersicht.