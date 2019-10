DFB, U21: Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina heute live im TV oder Livestream?

Nach einem perfekten Start in die EM-Qualifikation will die deutsche U21 auch in Bosnien-Herzegowina erfolgreich sein. Wo Ihr die Partie im TV oder Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

U21 - Bosnien-Herzegowina vs. Deutschland: Termin, Ort, Schiedsrichter

Das Duell zwischen dem deutschen U21-Team und Bosnien-Herzegowina wird am heutigen Dienstag um 18 Uhr angepfiffen. Austragungsort des EM-Qualifikationsspiels ist das Stadion Bilino polje in Zenica, welches Platz für 13.632 Zuschauer bietet.

Als Schiedsrichter ist der Däne Jens Maae im Einsatz, der von seinen Landsmännern Jesper Dahl, Victor Skytte und Sandi Putros assistiert wird.

DFB: Wer zeigt Bosnien-Herzegowina gegen Deutschland heute live im TV oder Livestream?

Fans der deutschen U21 dürfen sich heute über eine Übertragung der Partie im Free-TV und Livestream freuen: ProSieben Maxx zeigt alle EM-Quali-Spiele mit deutscher Beteiligung live und bietet somit auch eine Übertragung der Begegnung Bosnien-Herzegowina gegen Deutschland an.

Mithilfe des Livestreams könnt Ihr die Partie auch auf Euren mobilen Endgeräten wie Smartphone oder Tablet verfolgen. Kommentator Matthias Stack und der ehemalige deutsche Nationaltorhüter Rene Adler führen Euch durch die Partie.

© getty

EM-Qualifikation U21: Deutschland in Bosnien-Herzegowina heute im LIVE-TICKER

Steht Euch kein Bewegtbild aus Bosnien zur Verfügung, müsst Ihr dennoch nicht auf das Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft verzichten. SPOX tickert die Partie live und versorgt Euch mit allen Informationen zum DFB-Team. Hier geht's zum Liveticker.

Doch nicht nur die deutsche U21 ist heute im Einsatz: Zudem stehen zahlreiche Spiele in der EM-Qualifikation an. Hier findet Ihr die Liveticker-Tagesübersicht.

U21, EM-Quali: Die deutsche Gruppe im Überblick

Mit einem Sieg in Zenica könnte die Mannschaft von Stefan Kuntz die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe 9 übernehmen und weiter Kurs auf die EM-Endrunde 2020 halten.

Platz Nation Spiele Siege Remis Niederlagen Tore Tordifferenz Punkte 1 Bosnien-Herzegowina 2 1 1 0 4:0 4 4 2 Deutschland 1 1 0 0 5:1 4 3 3 Moldau 2 1 0 1 2:5 -3 3 4 Wales 3 1 0 2 3:7 -4 3 5 Belgien 2 0 1 1 0:1 -1 1

DFB, U21: Der deutsche Kader in der Übersicht

Während Kuntz im Angriff unter anderem auf Robin Hack, den Dreierpacker aus dem Wales-Spiel, baut, hat er im Tor ein Duell auf Augenhöhe zwischen Markus Schubert (Schalke 04) und Lennart Grill (1. FC Kaiserslautern) ausgerufen: "Schubi war schon bei uns und hat einen kleinen Vorteil. Lennarts Spielpraxis gleicht das aber ungefähr aus. Deshalb ist es ein offener Konkurrenzkampf", sagte Kuntz.