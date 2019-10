U21, DFB-Team in der EM-Qualifikation: Tabelle, Spielplan, Gegner

In der Qualifikationsgruppe 9 kämpft die deutsche U21-Nationalmannschaft um die Teilnahme an der EM-Endrunde 2021. Auf wen das DFB-Team trifft und wie aktuell die Situation in der Gruppe aussieht, erfahrt Ihr hier.

U21, EM-Qualifikation: Die Situation in der deutschen Gruppe

Abgesehen von Deutschland und Bosnien-Herzegowina musste jedes Team der Gruppe 9 bereits mindestens eine Niederlage einstecken.

Dank eines Hattricks von Robin Hack setzte sich die deutsche Mannschaft im ersten Spiel mit 5:1 in Wales durch.

Platz Nation Spiele Siege Remis Niederlagen Tore Tordifferenz Punkte 1 Bosnien 2 1 1 0 4:0 4 4 2 Deutschland 1 1 0 0 5:1 4 3 3 Moldau 2 1 0 1 2:5 -3 3 4 Wales 3 1 0 2 3:7 -4 3 5 Belgien 2 0 1 1 0:1 -1 1

DFB, U21: Die EM-Qualifikation im TV und Livestream

Alle deutschen Spiele in der EM-Qualifikation sind sowohl im TV als auch per Livestream kostenlos zu sehen. ProSieben Maxx zeigt alle acht Spiele mit deutscher Beteiligung auf dem (hoffentlichen) Weg zur EM-Endrunde in Ungarn und Slownien im Jahr 2021 live.

Am 15. Oktober ist somit eine Übertragung der Partie Bosnien-Herzegowina gegen Deutschland im TV und Livestream verfügbar, damit Ihr auch unterwegs auf Euren mobilen Endgeräten keine Sekunde der Begegnung verpasst.

© getty

U21, EM-Quali: Alle deutschen Spiele im LIVE-TICKER

Alternativ zur Übertragung im TV und Livestream bietet Euch SPOX einen Liveticker zu sämtlichen deutschen Spielen an, sodass Ihr auch ohne Bewegtbild stets auf dem Laufenden bleibt. Auch dort werdet Ihr über jede Torchance, jedes Tor und jede Auswechslung aus den Stadien informiert.

Zum Liveticker Bosnien-Herzegowina vs. Deutschland geht es hier entlang.

U21, EM-Qualifikation: Der Spielplan des DFB-Teams

Nach der Partie in Bosnien steht für das deutsche Team in diesem Kalenderjahr noch ein weiteres Qualifikationsspiel auf dem Programm: Am 17. November geht es in Freiburg gegen Belgien.

Termin Heim Auswärts Ergebnis 10. September 2019 Wales Deutschland 1:5 15. Oktober 2019 Bosnien-Herzegowina Deutschland - 17. November 2019 Deutschland Belgien - 31. März 2020 Deutschland Wales - 3. September 2020 Deutschland Moldau - 8. September 2020 Belgien Deutschland - 9. Oktober 2020 Moldau Deutschland - 13. Oktober 2020 Deutschland Bosnien-Herzegowina -

DFB, U21: Der aktuelle deutsche Kader im Überblick

Folgende Spieler hat Stefan Kuntz für das Qualifikationsspiel in Bosnien-Herzegowina nominiert und dabei unter anderem auf Felix Agu, Orestis Kiomourtzoglou und Mats Köhlert verzichtet: