DFB-Team: Gruppe und Tabelle in der EM-Quali 2020

Nach dem Sieg gegen die bis dahin ungeschlagenen Nordiren eroberte Deutschland in der EM-Qualifikation den ersten Tabellenplatz in Gruppe C wieder zurück. SPOX gibt einen Überblick.

EM-Quali: Der Spielplan der deutschen Nationalmannschaft

Nach der Partie gegen Estland am kommenden Sonntag muss die DFB-Elf im November noch gegen die Auswahlen aus Weißrussland und Nordirland ran.

Datum Begegnung Ergebnis Spielort 24.03.2019 Niederlande - Deutschland 2:3 Amsterdam 08.06.2019 Weißrussland - Deutschland 0:2 Borissow 11.06.2019 Deutschland - Estland 8:0 Mainz 06.09.2019 Deutschland - Niederlande 2:4 Hamburg 09.09.2019 Nordirland - Deutschland 0:2 Belfast 13.10.2019 Estland - Deutschland Tallinn 16.11.2019 Deutschland - Weißrussland Mönchengladbach 19.11.2019 Deutschland - Nordirland Frankfurt

Deutschlang gegen Estland: Das deutsche Aufgebot

Neben Toni Kroos, Matthias Ginter und Jonas Hector, die Jogi Löw sicher nicht zur Verfügung stehen werden, sind auch Ilkay Gündogan und Timo Werner noch fraglich. Dafür nachnominiert wurden Suat Serdar (Schalke 04), Robin Koch (SC Freiburg) und Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim).

Tor : Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen, Bernd Leno

: Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen, Bernd Leno Abwehr : Jonathan Tah, Lukas Klostermann, Niklas Süle, Marcel Halstenberg, Niklas Stark, Robin Koch

: Jonathan Tah, Lukas Klostermann, Niklas Süle, Marcel Halstenberg, Niklas Stark, Robin Koch Mittelfeld/Sturm: Joshua Kimmich, Kai Havertz, Julian Brandt, Marco Reus, Nadiem Amiri, Luca Waldschmidt, Serge Gnabry, Emre Can, Suat Serdar, Sebastian Rudy, Ilkay Gündogan, Timo Werner

EM-Quali: Die Gruppe C im Überblick

Aktuell führt die deutsche Mannschaft die Gruppe C punktgleich mit Nordirland an. Dahinter folgen die Niederländer, die jedoch ein Spiel weniger auf dem Konto haben.