DFB-PK: Die Pressekonferenz vor der EM-Quali gegen Estland im LIVE-TICKER

Vor dem Spiel in der EM-Qualifikation gegen Estland (Sonntag, 20.45 Uhr) stellen sich Serge Gnabry, Kai Havertz und Marco Reus den Fragen der Journalisten.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Deutschland vs. Estland: Die Pressekonferenz im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Allerdings drohen genau wie gegen Argentinien neben Toni Kroos, Jonas Hector und Matthias Ginter auch Timo Werner (grippaler Infekt) und Ilkay Gündogan (muskuläre Verletzung) auszufallen.

Vor Beginn: Nach dem 2:2-Unentschieden im Testspiel gegen Argentinien am Mittwoch, will die DFB-Elf gegen Estland einen Sieg einfahren, um in der Gruppe C der EM-Quali die Tabellenspitze von den Niederlanden zurückzuerobern.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker der DFB-Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Estland. Heute werden sich Serge Gnabry, Kai Havertz und Marco Reus den Fragen der Presse stellen. Los geht es um 12.45 Uhr.

Deutschland gegen Estland: Termin und Austragungsort

Das sechste Spiel der deutschen Nationalmannschaft in der Qualifikation zur Europameisterschaft findet am kommenden Sonntag, 13. Oktober, in Tallinn, der estnischen Hauptstadt, statt. Los geht es um 20.45 Uhr, Austragungsort ist die A. Le Coq Arena, die Platz für 15.000 Zuschauer bietet.

Deutschland gegen Estland: Übertragung im TV und Livestream

Wie alle deutschen Partien der EM-Quali wird auch das Duell mit Estland live auf RTL im Free-TV gezeigt. Der Privatsender stellt zudem einen Livestream über das kostenpflichtige Portal TVNow zur Verfügung. Nach Ablauf eines Probemonats kostet das Angebot 4,99 Euro im Monat.

Die Übertragung auf RTL beginnt um 20.15 Uhr, dieses Team begleitet Euch durch den Abend:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Experte: Jürgen Klinsmann

Jürgen Klinsmann Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Co-Kommentator: Steffen Freund

Wer die Partie nicht live sehen kann, der kann auf den Liveticker von SPOX zurückgreifen, um dennoch immer auf dem Laufenden zu sein. Neben der Partie der deutschen Elf haben wir auch Liveticker zu allen anderen Partien der EM-Quali im Angebot. Hier geht es zur Übersicht.

Nach dem Testspiel gegen Argentinien stehen für die DFB-Elf im Kalenderjahr 2019 noch drei Partien in der EM-Qualifikation an. Gegner sind Estland, Weißrussland und Nordirland.