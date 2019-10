DFB-Team-News - Oliver Bierhoff warnt: "Nicht warten, bis der Karren im Dreck steckt"

Oliver Bierhoff, der DFB-Direktor für Nationalmannschaften und Akademie, hat die Bedeutung der Verbesserung der Jugendarbeit in Deutschland hervorgehoben und gleichzeitig eine Warnung ausgesprochen. Bundestrainer Jogi Löw reagiert auf die Kritik an Ilkay Gündogan und Emre Can.

Hier gibt es alle News zum DFB-Team.

DFB, News - Bierhoff warnt: "Das reicht im Spitzensport nicht"

In einem Interview mit dem kicker hat Oliver Bierhoff die Bedeutung seines "Projekt Zukunft" für die Entwicklung zukünftiger Nationalspieler in Deutschland betont: "In den Jahrgängen 1996 bis 1999 sind wir noch gut aufgestellt. Aber mit Blick auf das, was nach dieser Generation kommt - in fünf Jahren, in sieben Jahren, in zehn Jahren - da erkennt man Tendenzen, denen wir entgegensteuern müssen."

Zwar leiste der DFB aktuell gute Arbeit im Nachwuchsbereich, "aber das reicht im Spitzensport und für unsere Ansprüche nicht. Die Arbeit muss sehr gut sein, wir müssen das Maximum herausholen", so der 51-Jährige.

"Wir wollen den deutschen Fußball zurück an die Weltspitze führen", bekräftigte Bierhoff. "Dazu müssen wir anpacken, uns bewegen, Mut zur Veränderung haben. Da dürfen wir nicht warten, bis der Karren im Dreck steckt." Unter anderem denkt Bierhoff über eine Reform der dritten Liga nach, um jungen Spielern mehr Einsatzmöglichkeiten zu geben.

© getty

DFB-Team, News: Jogi Löw verteidigt Gündogan und Can

Vor dem Duell zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Estland in der EM-Qualifikation sorgten Ilkay Gündogan und Emre Can für Aufsehen, weil sie ein umstrittenes Jubelbild der türkischen Nationalmannschaft auf Instagram geliket hatten.

Nach der Partie verteidigte Bundestrainer Jogi Löw die beiden Nationalspieler: "Das war heute ein klares Statement für Deutschland von Ilkay. Sie haben die Likes ja auch sofort zurückgenommen, das war aus meiner Sicht wichtig. Wer die beiden kennt, weiß, dass sie gegen Terror und gegen Krieg sind."

Gündogan und Can selbst zeigten sich überrascht von der Welle der Kritik. "Es ist krass, was für Geschichten heutzutage geschrieben werden", sagte Gündogan. "Emre und ich sind beide gegen jeglichen Terror und Krieg. Das war rein als Unterstützung für unseren Freund gedacht."

Noten und Einzelkritik zum EM-Qualifikationsspiel Estland - Deutschland © getty 1/15 Deutschland müht sich in Unterzahl zu einem 3:0 auswärts in Estland. Vor dem Spiel sorgen Ilkay Gündogan und Emre Can mit Social-Media-Likes für Aufregung, auf dem Platz kann nur einer der beiden glänzen. Die Noten. © imago images 2/15 MANUEL NEUER: War auch in Unterzahl nicht wirklich gefordert. Hielt ein paar harmlose Schüsschen der Esten, auszeichnen konnte sich der Kapitän nicht. Note: 3. © imago images 3/15 LUKAS KLOSTERMANN: Ein bisschen offensiver als Halstenberg, aber ebenfalls ohne wirklich auffällige Aktionen. Auch er machte das Spiel nicht breit. Note: 4. © getty 4/15 EMRE CAN: Komplett gebrauchter Tag für Can. Zunächst der kontroverse Instagram-Like, bekam dann schon nach 30 Sekunden einen rüden Tritt ab. Pennte bei Süles Pass, die Verzweiflungsgrätsche kam zu spät. Sein erster Platzverweis überhaupt. Keine Bewertung. © imago images 5/15 NIKLAS SÜLE: Erst neben Can, dann neben Kimmich, vor allem bei Letzterem als einzige Absicherung defensiv. Gegen harmlose Esten selten gefordert. Note: 3,5. © getty 6/15 MARCEL HALSTENBERG: Ballverlust vor der Can-Sequenz, defensiv nicht immer sattelfest. Auch nach vorn unauffällig, ließ wie Klostermann die Außenlinie oft verwaist - auf Anordnung von Löw? Note: 4. © getty 7/15 KAI HAVERTZ: Bemühte sich in der Zentrale um schnelles Kombinationsspiel, konnte aber keine Torgefahr ausstrahlen. In der zweiten Halbzeit zurückgezogener, hatte das Spiel so vor sich. Aber: Von ihm erwartet man als Spielmacher mehr. Note: 4. © imago images 8/15 JOSHUA KIMMICH: Seine Rolle als Sechser und Ballverteiler neben Gündogan war nach der Roten Karte überholt, spielte danach Innenverteidiger neben Süle und dementsprechend unauffälliger nach vorn. Defensiv aber ohne Fehler. Note: 3,5. © getty 9/15 ILKAY GÜNDOGAN: Zweiter Sechser neben Kimmich, hatte den ersten Abschluss des Spiels (13.) und dann etwas Glück bei seinen beiden Toren, die beide abgefälscht waren. Toller Pass auf Werner beim 3:0. Er machte heute den Unterschied. Note: 1,5. © imago images 10/15 JULIAN BRANDT: Bemüht und mit hohem Laufpensum, aber mit einigen Fehlern und schwachen Pässen. Ließ sich zu oft vom Gegner abdrängen, defensiv auch mal unaufmerksam. Keine Empfehlung für mehr Spielzeit. Note: 4,5. © getty 11/15 LUCA WALDSCHMIDT: Bis auf seinen Torschuss in der 24. Minute, den Lepmets gut parierte, hatte er sehr wenig vom Spiel: Auf Flanken verzichtete die DFB-Elf, Steilpässe kamen auch nicht in seine Richtung. Machte nach 66 Minuten Platz für Werner. Note: 4. © imago images 12/15 MARCO REUS: Beste deutsche Chance in Halbzeit eins mit seinem Freistoß ans Lattenkreuz (40.). In Halbzeit zwei nicht mehr so zentral und mit mehr Aktionen. Die Hacke beim 1:0 war Zufall, die beim 2:0 sehr elegant. Note: 3. © getty 13/15 TIMO WERNER: Kam nach 66 Minuten für Waldschmidt und traf fünf Minuten später im Stile eines Torjägers. Lepmets verhinderte einen weiteren Treffer. Machte vorn deutlich mehr Betrieb, hatte aber auch mehr Platz als Waldschmidt. Note: 2,5. © getty 14/15 SUAT SERDAR: Kam in der 77. Minute für Marco Reus in die Partie, hatte keine großen Szenen mehr. Keine Bewertung. © imago images 15/15 NADIEM AMIRI: Durfte in der 86. Minute für Brandt aufs Feld und noch ein paar Minuten Länderspielluft schnuppern. Keine Bewertung.

DFB-Elf: Gündogan schießt Deutschland zum Sieg in EM-Quali

Trotz der Kontroversen zeigte Gündogan gegen Estland einen starken Auftritt. Beim 3:0-Sieg im sechsten Spiel der EM-Quali erzielte der 28-Jährige die ersten beiden Treffer und führte die Elf von Bundestrainer Löw so auf die Siegerstraße.

Deutschland liegt nun in der Gruppe C der EM-Qualifikation mit 15 Zählern hinter den punktgleichen Niederländern auf dem zweiten Rang. "Wir sind nicht nervös geworden und haben am Ende die Tore erzielt", zeigte sich Löw zufrieden, nachdem die deutsche Elf bereits nach 14 Minuten nach einer Roten Karte für Emre Can in Unterzahl geriet.

"Die Ausgangslage hat sich nicht geändert. Wir müssen die beiden letzten Spiele gewinnen und werden sie auch gewinnen und uns qualifizieren", kündigte der 59-Jährige an.

Deutschland auf Platz zwei: Die Tabelle in Gruppe C

Platz Mannschaft Spiele Bilanz Tore Punkte 1 Niederlande 6 5-0-1 +12 15 2 Deutschland 6 5-0-1 +14 15 2 Nordirland 6 4-0-2 +1 12 4 Belarus 7 1-1-5 -8 4 5 Estland 7 0-1-6 -19 1

U21: Kuntz verzichtet auf Agu, Kiomourtzoglou und Köhlert

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft am Dienstag (18 Uhr im LIVETICKER) in der EM-Qualifikation auf Bosnien-Herzegowina. Trainer Stefan Kuntz darf nur 21 Spieler mitnehmen. Ein Trio kehrt daher bereits die Rückreise zu seinen Teams an: Felix Agu (VfL Osnabrück), Orestis Kiomourtzoglou (Heracles Almelo) und Mats Köhlert (Willem II Tilburg).

Der Kader der deutschen U21: