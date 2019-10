Deutschland (DFB-Team) gegen Estland: Termin, TV, Livestream

Am kommenden Sonntag muss die DFB-Elf in der EM-Qualifikation in Estland ran. SPOX gibt euch alle wichtigen Infos zum Spiel sowie zur Übertragung in TV und Livestream.

Deutschland gegen Estland: Termin, Austragungsort und Schiedsrichter

Die Partie findet am kommenden Sonntag, den 13.10.2019, um 20.45 Uhr in der A. Le Coq Arena in Tallinn statt.

Deutschland gegen Estland: Die Übertragung im TV und Livestream

Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Estland wird live und in voller Länge auf RTL ausgestrahlt. Für alle mobilen User stellt RTL außerdem einen Livestream via TVNow zur Verfügung. Dieser kostet nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats 4,99 Euro im Monat.

Deutschland vs. Estland: Liveticker

Wie gewohnt wird es auch einen SPOX-Liveticker geben, mit dem ihr immer auf dem neuesten Stand seid.

EM-Quali: Der Kader von Deutschland

Tor : Manuel Neuer (FC Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Bernd Leno (FC Arsenal)

: Manuel Neuer (FC Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Bernd Leno (FC Arsenal) Abwehr : Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen), Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg (beide RB Leipzig), Niklas Süle, Joshua Kimmich (beide FC Bayern München), Niklas Stark (Hertha BSC), Robin Koch (SC Freiburg)

: Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen), Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg (beide RB Leipzig), Niklas Süle, Joshua Kimmich (beide FC Bayern München), Niklas Stark (Hertha BSC), Robin Koch (SC Freiburg) Mittelfeld : Kai Havertz, Nadiem Amiri (beide Bayer 04 Leverkusen), Suat Serdar (FC Schalke 04), Julian Brandt, Marco Reus (beide Borussia Dortmund), Ilkay Gündogan (Manchester City), Emre Can (Juventus Turin), Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim)

: Kai Havertz, Nadiem Amiri (beide Bayer 04 Leverkusen), Suat Serdar (FC Schalke 04), Julian Brandt, Marco Reus (beide Borussia Dortmund), Ilkay Gündogan (Manchester City), Emre Can (Juventus Turin), Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim) Sturm: Timo Werner (RB Leipzig), Serge Gnabry (FC Bayern München), Luca Waldschmidt (SC Freiburg)

EM-Quali: Der Kader von Estland

Tor : Mihkel Aksalu (Seinäjoen JK), Sergei Lepmets (FCI Levadia), Matvei Igonen (Lillestrom SK)

: Mihkel Aksalu (Seinäjoen JK), Sergei Lepmets (FCI Levadia), Matvei Igonen (Lillestrom SK) Abwehr : Taijo Teniste (SK Brann), Märten Kuusk, Gert Kams (beide Flora Tallinn), Karol Mets (AIK Stockholm), Ken Kallaste (GKS Tychy), Artur Pikk (Legnica Miedz), Nikita Baranov (Alashkert FC), Joonas Tamm (Lillestrom SK), Madis Vihmann (St Johnstone)

: Taijo Teniste (SK Brann), Märten Kuusk, Gert Kams (beide Flora Tallinn), Karol Mets (AIK Stockholm), Ken Kallaste (GKS Tychy), Artur Pikk (Legnica Miedz), Nikita Baranov (Alashkert FC), Joonas Tamm (Lillestrom SK), Madis Vihmann (St Johnstone) Mittelfeld : Vladislav Kreida, Vlasiy Sinyavskiy, Konstantin Vassiljev, Martin Miller, Mihkel Ainsalu (alle Flora Tallinn), Ilja Antonov (Ararat-Armenia), Mattias Käit (NK Domzale)

: Vladislav Kreida, Vlasiy Sinyavskiy, Konstantin Vassiljev, Martin Miller, Mihkel Ainsalu (alle Flora Tallinn), Ilja Antonov (Ararat-Armenia), Mattias Käit (NK Domzale) Sturm: Sergei Zenjov (Schachtjor Qaraghandy), Henrik Ojamaa (Legnica Miedz), Rauno Sappinen (NK Domzale), Erik Sorga, Frank Liivak (beide Flora Tallinn)

Deutschland - Estland: Die vergangenen Duelle

Datum Wettbewerb Team 1 Team 2 Ergebnis 11.06.2019 EM-Qualifikation Deutschland Estland 8:0 29.06.1939 Freunschaftsspiel Estland Deutschland 0:2 29.08.1937 WM-Qualifikation Deutschland Estland 4:1 15.09.1935 Freundschaftsspiel Deutschland Estland 5:0

EM-Qualifikation: Die Gruppe C im Überblick