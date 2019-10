Bastian Schweinsteigers Duelle mit Argentinien: Vom Lausbub zum blutenden Helden von Rio

Es passt gut ins Bild, dass Bastian Schweinsteiger unmittelbar vor dem Länderspiel gegen Argentinien das Ende seiner Karriere als Fußballprofi bekanntgegeben hat.

Denn die drei legendären WM-Duelle Deutschlands mit der Albiceleste zwischen 2006 und 2014 stehen exemplarisch für Schweinsteigers Weg vom Toptalent zum Weltstar.

2006: Poldi und Schweini

Die rund 80.000 Zuschauer im ausverkauften Berliner Olympiastadion erlebten am 30. Juni 2006 ein unfassbar dramatisches WM-Viertelfinale, in dem der krasse Außenseiter Deutschland den Favoriten Argentinien im Elfmeterschießen aus dem Turnier warf. Schweinsteiger spielte allerdings nur eine Nebenrolle. Nach einer unauffälligen Leistung machte er nach 74 Minuten Platz für Tim Borowski, der sieben Minuten später Miro Klose das 1:1 auflegte und schließlich per Strafstoß zum entscheidenden 5:3 traf.

Der damals 21 Jahre alte Schweinsteiger spielte eine Heim-WM mit Licht und Schatten, die allerdings mit seinem phänomenalen Dreierpack im Spiel um Platz drei gegen Portugal einen krönenden Abschluss fand.

Ansonsten gefiel sich "Schweini" zusammen mit Kumpel Lukas Podolski vor allem in der Rolle als Lausbub, die er auch in den kommenden Jahren pflegte. Mit gefärbten Fingernägeln, nächtlichem Besuch mit der "Cousine" an der Säbener Straße und manchmal "zu viel Puderzucker im Hintern" (Uli Hoeneß).

Bastian Schweinsteigers Karriere in Bildern: Shootingstar, Titelsammler und Fußballgott © imago 1/43 Bastian Schweinsteiger hat sein Karriereende bekanntgegeben. Zu diesem Anlass blickt SPOX auf die Laufbahn des Weltmeisters, Champions-League-Siegers, zichfachen deutschen Meisters und Gewinner vieler weiterer Titel zurück. © getty 2/43 Bei seinem Besuch 2018 in München wurde Schweinsteiger vom bayerischen Ministerpräsidenten Söder der Bayerische Verdienstorden überreicht. 20 Jahre zuvor begann seine Karriere bei den Bayern ... © getty 3/43 Der erste Titel: 2001 gewinnen die Bayern das Finale um die deutsche B-Jugendmeisterschaft gegen Dortmund. Schweini im Duell mit Sahr Senesie © getty 4/43 Damals schon klar: Der junge Mann wird Karriere machen. Seine ersten Einsätze für die Profis sollten nicht lange auf sich warten lassen © getty 5/43 13. November 2002: Schweinsteiger gibt sein Debüt für die Profis als Joker im Champions-League-Duell mit dem RC Lens © getty 6/43 Das erste Mal Bundesliga: Am 7. Dezember 2002 wird Schweinsteiger im Spiel gegen Stuttgart in der 83. Minute eingewechselt © getty 7/43 Ein paar Monate später sind die Bayern Meister und Schweinsteiger ist einer der Shooting-Stars im deutschen Fußball © getty 8/43 Es dauert nicht lange und Schweinsteiger ist auch ein Fall für die deutsche Nationalmannschaft © getty 9/43 Die alte Generation um Oliver Kahn (M.) wird von den Jungen wie Lukas Podolski (l.) oder eben auch Schweinsteiger aufgemischt © getty 10/43 Die ganz große Schweini-Poldi-Mania gibt es 2006 bei der WM in Deutschland. Erst im Halbfinale gegen Italien endet der Siegeszug der DFB-Auswahl © getty 11/43 Schweinsteiger sorgt im Spiel um Platz 3 für den versöhnlichen Abschluss. Zwei Dinger knallt er den Portugiesen rein, beim dritten hat er ebenfalls seine Füße im Spiel © getty 12/43 April 2008: Erstmals trägt Schweinsteiger die Kapitänsbinde beim FC Bayern © getty 13/43 Sommer 2009: Louis van Gaal übernimmt beim FC Bayern. Der Niederländer spielt eine wichtige Rolle: Er funktioniert Schweini zum zentralen Mittelfeldspieler um © getty 14/43 2010 marschieren die Bayern bis ins Champions-League-Finale, unterliegen aber Mourinhos Inter Mailand. Partylaune sieht anders aus © getty 15/43 Dezember 2010: Nach dem Spiel gegen St. Pauli verkündet Schweinsteiger erst über Stadionmikrophon, dann auf der PK seine Vertragsverlängerung bis 2016 © getty 16/43 November 2011: Schweini verletzt sich gegen Neapel schwer. Der Traum vom CL-Finale im eigenen Stadion ist in Gefahr © getty 17/43 Bayern schafft es tatsächlich ins Endspiel und Schweinsteiger wird rechtzeitig fit. Das "Finale Dahoam" gegen Chelsea wird aber zum Desaster © getty 18/43 Bayern ist haushoch überlegen, doch Chelsea mauert sich ins Elfmeterschießen. Schweinsteiger scheitert an Petr Cech, die Blues triumphieren in München © getty 19/43 Schweinsteiger ist nach dem Finale derart niedergeschlagen, dass man sich die Frage stellen muss: Kann er das wegstecken? © getty 20/43 Und wie er das wegsteckte! April 2013: Per Hacke macht Schweinsteiger das Tor des Tages in Frankfurt und Bayern vorzeitig zum Meister © getty 21/43 Wenige Wochen später folgt der nächste Streich: Die Bayern gewinnen in Wembley das Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund © getty 22/43 Nach zwei verlorenen Finals ist es Schweinsteigers erster CL-Titel und der erste der Bayern seit 2001 © getty 23/43 Eine Woche nach Wembley feiern die Bayern gegen Stuttgart den Pokalsieg und haben damit das erste historische Triple eingefahren © getty 24/43 Triple-Feier am Münchner Marienplatz bei scheußlichem Wetter. Egal, neue Aufgaben warten. Im nächsten Jahr ist WM in Brasilien... © getty 25/43 Doch zuvor beginnt eine neue Zeitrechnung in München: Triple-Sieger Jupp Heynckes geht, Super-Super-Trainer Pep Guardiola kommt © getty 26/43 Im März ist der Titel unter Guardiola eingefahren. Den Pokal gibt's obendrauf. Jetzt kann die WM für Schweinsteiger, Müller, Götze und Co. kommen © getty 27/43 Beim Turnier in Brasilien wird Schweinsteiger endgültig zum Weltstar. Das Finale im Maracana gegen Argentinien ist seine Manifestation als Leader und Kämpfer © getty 28/43 Mit dem FC Bayern hat er jeden erdenklichen Titel gewonnen, jetzt setzt er sich mit dem Gewinn des WM-Pokals noch die Krone auf © getty 29/43 26. April 2015: Schweinsteiger schießt die Bayern gegen Hertha zum 25. Meistertitel und macht sich selbst zum deutschen Rekordtitelsammler (8 x Meister, 7 x Pokalsieger) © getty 30/43 23. Mai 2015: Schweinsteiger absolviert gegen Mainz sein 500. Pflichtspiel für die Bayern und trifft zum 2:0-Endstand. Es war auch sein letztes Spiel für den FCB © getty 31/43 Zum letzten Mal als Spieler auf dem Marienplatz... Am 11. Juli 2015 wurde Bastian Schweinsteigers Wechsel zu Manchester United als perfekt gemeldet © getty 32/43 Bei United erlebt Schweinsteiger eine komplizierte erste Saison. Er spielt kaum, ist oft verletzt © getty 33/43 Das EM-Halbfinale 2016 gegen Frankreich ist Schweinsteigers letztes Spiel. Am 29. Juli verkündet er seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft © getty 34/43 Sein Abschiedsspiel feiert er am 31. August gegen Finnland. Schweinsteiger ist bei der Verabschiedung sichtlich gerührt und vergießt Tränen © getty 35/43 Im Klub läuft es derweil richtig schlecht. Der neue Trainer Jose Mourinho schiebt Schweinsteiger zur Reserve ab. © getty 36/43 Schweinsteiger trägt seine Degradierung mit Fassung und hält sich mit öffentlichen Beschwerden zurück. Er hat aber noch mehr Zeit, sich mit seiner Frau Ana Ivanovic bei Tennisturnieren zu zeigen (hier: ATP Finals) © getty 37/43 Ende November herrscht leise Hoffnung auf ein Comeback. Gegen West Ham United sitzt Schweinsteiger erstmals in der Premier League wieder auf der Bank © getty 38/43 Letzten Endes kamen Spieler und Klub nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Schweinsteiger kehrte Manchester im März 2017 den Rücken © getty 39/43 In Chicago sorgt seine Ankunft für jede Menge Wind. Als ob es davon in der "Windy City" nicht schon genug gäbe © getty 40/43 Am 1. April debütiert die neue Nr. 31 der Fire gegen Montreal Impact. Schweinsteiger gelingt auf Anhieb ein sehenswertes Kopfballtor © getty 41/43 Ist der Ur-Bayer Bastian Schweinsteiger jetzt schon ein echter Amerikaner? Wohl nicht, dennoch macht er beim First Pitch im Trikot der Cubs eine ganz gute Figur © getty 42/43 Im August 2018 wird der "Fußballgott" in der Hall of Fame offiziell vom FC Bayern verabschiedet. Mit Chicago Fire tritt er gegen seinen Ex-Verein an. In der zweiten Halbzeit schlüpft er ein letztes Mal ins Bayern-Trikot © imago images 43/43 In der aktuellen Saison verpasst Chicago Fire die Playoffs. Damit macht Schweini am vergangenen Sonntag sein letztes Profispiel - er verabschiedet sich mit einem 5:2-Sieg bei Orlando City.

2010: Bastian Schweinsteiger endlich erwachsen

Den Schritt zum Weltklassespieler machte er in der Saison 2009/10, als Louis van Gaal den gebürtigen Bayer beim FCB neben Mark van Bommel auf die Doppel-Sechs versetzte.

Mit neuer Kurzhaarfrisur führte der gereifte Schweinsteiger die Münchner ins Champions-League-Finale gegen Inter Mailand (0:2) und die neuformierte DFB-Elf bei der WM als Ersatz des verletzten Michael Ballack bis ins Halbfinale.

Beim 4:0-Kantersieg gegen die von Diego Maradona trainierten Argentinier im Viertelfinale trug er sich zwar nicht in die Torschützenliste ein, spielte aber als Leiter und Lenker dennoch eine überragende Partie.

2014: Der blutende Held von Rio

Es gab viele Helden beim WM-Triumph in Brasilien, von Manuel Neuer über Phillip Lahm und Toni Kroos bis zu Miro Klose oder Finaltorschütze Mario Götze. Aber ohne Schweinsteiger wäre Deutschland vermutlich nicht Weltmeister geworden. Dabei saß der zuvor lange verletzte Mittelfeldspieler zunächst nur auf der Ersatzbank und erkämpfte sich erst ab der K.o.-Runde seinen Platz in der Startelf zurück.

Anfangs noch merklich von seiner Bestform entfernt, steigerte sich Schweinsteiger von Begegnung zu Begegnung und legte im Endspiel das Spiel seines Lebens hin. Nicht nur, weil er Ordnung ins deutsche Spiel brachte und als einziger Akteur mehr als 15 Kilometer lief, sondern vor allem, weil er sich mit allem, was er hatte, gegen die mit zunehmender Spielzeit immer aggressiveren Argentinier zur Wehr setzte.

Mehrfach versuchte Javier Mascherano den Bayern-Star mit üblen Tritten aus dem Spiel zu nehmen und in der Verlängerung verpasste ihm Sergio Agüero mit dem Ellbogen einen Cut unter dem Auge. Schweinsteiger wurde am Spielfeldrand getackert, unter den Schmerzen zuckend, an der Seitenlinie stand Kevin Großkreutz schon zur Einwechslung bereit. Doch Schweinsteiger machte weiter - unter dem tosenden Applaus des Maracana-Stadions.

"Wir verneigen uns vor dem, was der hier macht", sagte ARD-Kommentator Tom Bartels: "Ein großes Vorbild, eine Symbolfigur." Und Bayern-Vorstand Jörg Wacker erinnerte sich später: "Ich habe das Spiel in einem Biergarten in Schwabing gesehen. Und als Schweinsteiger zurückkam, hat nicht nur der ganze Biergarten gejubelt, sondern da hat ganz Schwabing gejubelt." Wenig später traf Götze zum 1:0, danach wurde Schweinsteiger noch ein paar Mal gefoult, ehe endlich der ersehnte Abpfiff ertönte.

Die Süddeutsche Zeitung schrieb danach von der "Verewigung als Ironman", die Zeit würdigte ihn als "Boss" und die Welt feierte ihn sogar als "Blutkrieger". An diesem Abend von Rio stand Schweinsteiger auf dem Höhepunkt seiner erfolgreichen Laufbahn (unter anderem achtmal Deutscher Meister), die er nun rund fünf Jahre später beendet hat.

Klar ist aber auch: Es wird kein Abschied vom Fußball sein. Denn dem Publikumsliebling und WM-Helden Schweinsteiger stehen für die Karriere nach der Karriere alle Türen offen.

