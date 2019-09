Klopp ist nicht bange um DFB-Elf: "Sie werden erfolgreich sein"

Trotz der zuletzt holprigen Vorstellungen in der EM-Qualifikation hat Star-Trainer Jürgen Klopp keine Sorge um die deutsche Nationalmannschaft. "Qualifikation ist nur dazu da, sich zu qualifizieren, nicht den Fußball zu verändern", sagte der Teammanager von Champions-League-Sieger FC Liverpool im Interview mit dem Nachrichtensender n-tv.

Vielmehr sieht der 52-Jährige mit Blick auf die EM-Endrunde im Sommer 2020 große Qualität in der deutschen Mannschaft. "Sie werden erfolgreich sein, da sind wir uns, glaube ich, alle sicher. Wir haben eine sehr junge Abwehr, die hat Potenzial ohne Ende, ich meine, das weiß doch auch jeder. Man kritisiert ja nur um des Diskreditierens willen."

Die 2:4-Niederlage gegen den stärksten Gruppengegner Niederlande am vergangenen Freitag sei "nicht cool" gewesen, sagte Klopp, doch man dürfe "nicht vergessen, das ist eine richtig starke Mannschaft, und die sind nicht im Umbruch, die bauen gerade auf, auf das, was sie in den letzten ein, zwei, drei Jahren aufgebaut haben."

Durch das 2:0 (0:0) vom Montag in Nordirland hat das Team von Bundestrainer Joachim Löw mit vier Siegen aus fünf Spielen die Führung in Qualifikationsgruppe C von den punktgleichen Nordiren übernommen. Die um drei Punkte schlechteren Niederländer haben allerdings ein Spiel weniger bestritten und den direkten Vergleich gewonnen. Die ersten beiden Plätze berechtigen zur direkten Qualifikation für die Europameisterschaft im kommenden Sommer.