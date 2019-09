EM-Quali in Nordirland: Löw stellt auf Viererkette um - Havertz eine Option für Startelf

Bundestrainer Joachim Löw wird nach dem Abwehrchaos beim 2:4 gegen die Niederlande im wichtigen EM-Qualifikationsspiel am Montag (20.45 Uhr im LIVE-TICKER) beim Tabellenführer Nordirland seine Defensive umbauen, muss dabei aber auf den als zusätzlichen Mittelfeldspieler eingeplanten Ilkay Gündogan verzichten.

Joachim Löw strahlte Gelassenheit aus, doch seine Worte ließen keine Zweifel an der enormen Bedeutung des "Riesendruck"-Spiels in Nordirland. "Wir müssen mit aller Macht die drei Punkte anstreben", sagte der Bundestrainer und warnte vor der aufgeheizten Stimmung im Windsor Park von Belfast: "Hier brennt's im Stadion, darauf müssen wir uns einstellen."

Neben Nervenstärke forderte Löw gegen den Tabellenführer auch ein "höheres Aggressionspotenzial", das ihm bei der bitteren 2:4-Pleite am Freitag in Hamburg gegen den Erzrivalen Niederlande gefehlt habe. Dadurch ist der felsenfest eingeplante Start bei der EURO im kommenden Jahr plötzlich in Gefahr. "Jetzt ist ein Riesendruck da", sagte Offensivspieler Marco Reus, und Joshua Kimmich warnte: "Wir dürfen uns keinen Ausrutscher mehr erlauben."

Ein Scheitern in der EM-Quali wäre ein noch größeres Debakel als das WM-Vorrunden-Aus und der Abstieg in der Nations League. Unmöglich? "Wir wissen, dass im Fußball immer alles passieren kann", sagte Kapitän Manuel Neuer, "das haben wir 2018 bei der WM am eigenen Leib erlebt."

Deutschland - Niederlande in der Einzelkritik: DFB-Elf bricht ein - Tah erlebt Horror-Abend © getty 1/29 Die deutsche Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation mit 2:4 gegen die Niederlande verloren. Das DFB-Team schenkte eine 1:0-Führung her und zeigte in der zweiten Hälfte große Lücken in der Defensive auf. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/29 MANUEL NEUER: Parierte einen Schuss von Depay in der 8. Minute und hielt mit einer Glanztat die Führung fest (56.). Bei allen vier Gegentreffern machtlos. Note: 3,5. © getty 3/29 MATTHIAS GINTER: Hatte gegen Depay seine Probleme und verlor die Hälfte seiner Zweikämpfe. Glänzte aber mit einem starken Tackling gegen Depay (63.). Vor dem 2:3 mit einem kapitalen Fehlpass. Note: 4,5. © getty 4/29 NIKLAS SÜLE: Konnte die schwache Defensive in der zweiten Halbzeit nicht zusammenhalten. Wies die gewohnte Passsicherheit auf - 94,4 Prozent. Note: 3,5. © getty 5/29 JONATHAN TAH: Übler Ballverlust nach einem Abstimmungsfehler mit Schulz zu Beginn (8.). Rutschte beim Ausgleich entscheidend weg und agierte bei seinem Eigentor sehr ungestüm. Auch bei den anderen Gegentreffern unglücklich. Note: 5. © getty 6/29 LUKAS KLOSTERMANN: Interpretierte seine Rolle bei Ballbesitz sehr offensiv und scheiterte kurz vor dem 1:0 an Cillessen. Nach dem Seitenwechsel nicht mehr so aktiv. Note: 3,5. © getty 7/29 JOSHUA KIMMICH: Leitete die Führung durch einen öffnenden Traumpass ein. Konnte das Zentrum im zweiten Spielabschnitt nicht mehr dichtmachen. Note: 3. © getty 8/29 TONI KROOS: Sorgte durch seine enorme Zweikampfstärke (rund 64 Prozent) für viele Ballgewinne und probierte es in der ersten Hälfte öfter aus der Distanz. Verwandelte den fragwürdigen Elfmeter eiskalt. Note: 2,5. © getty 9/29 NICO SCHULZ: Offensiv nicht ganz so präsent wie sein Pendant auf der rechten Seite. Hatte zwar Promes gut im Griff, sah beim 1:1 und sonst auch bei einigen Situationen schlecht aus. Note 4,5. © getty 10/29 MARCO REUS: Vertändelte eine gute Kontermöglichkeit, wusste mit einigen Fehlpässen aufzufallen. Vergab zudem freistehend eine Riesenchance (42.). Blieb bis zu seiner Auswechslung (62.) ansonsten unauffällig. Note: 4,5. © getty 11/29 SERGE GNABRY: Verdiente sich Löws Stammplatzgarantie durch seinen Treffer sofort, war in der Offensive überall zu finden und sorgte somit immer wieder für Gefahr. So auch gleich zu Beginn der zweiten Hälfte. Note: 2,5. © getty 12/29 TIMO WERNER: Machte zwar viele Wege, hatte aber wenig Ballaktionen in Hälfte eins (18) und wurde schließlich in der 61. Minute für Havertz ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 13/29 KAI HAVERTZ: Kam in der 61. Minute für Werner, um für mehr Akzente zu sorgen. Blieb aber ebenfalls blass und hatte keine nennenswerten Aktionen. Note: 4,5. © getty 14/29 ILKAY GÜNDOGAN: Sollte mit seiner Einwechslung für mehr Stabilität und Kontrolle sorgen, was aber nur bedingt glückte. Konnte seine Stärken nicht wirklich ausspielen und zeigte nur wenig Präsenz. Note: 4. © getty 15/29 JULIAN BRANDT: In der 84. Minute für Matthias Ginter eingewechselt. Keine Bewertung. © getty 16/29 JASPER CILLESSEN: Mit gutem Reflex vor dem Gegentreffer, hätte den Ball aber mehr zur Seite abwehren können. Gute Parade gegen Marco Reus (42.). Beim Elfmeter macht-, ansonsten beschäftigungslos. Note: 3. © getty 17/29 DENZEL DUMFRIES: Defensiv auf der rechten Seite gegen Schulz oft gefordert, ließ größtenteils keine Gefahr zu. Offensiv dafür kein Faktor, vertändelte wegen mangelnder Technik eine gute Chance (48.). In der 58. Minute ausgewechselt. Note: 3,5. © getty 18/29 MATTHIJS DE LIGT: Starkes Spiel vom Juventus-Mann. Verursachte zwar einen Handelfmeter, der allerdings höchst diskutabel war. Auch offensiv mit Kopfbällen gefährlich. Gewann 95 Prozent seiner Zweikämpfe! Note: 2,5. © getty 19/29 VIRGIL VAN DIJK: Hob vor dem 0:1 das Abseits beim Pass auf Klostermann auf. Ansonsten fehlerfreie Vorstellung (100 Prozent Zweikampfquote). Auch im Spielaufbau stark (98,7 Prozent Passgenauigkeit). Leitete das 2:1 mit seinem Kopfball ein. Note: 2,5. © getty 20/29 DALEY BLIND: Interpretierte seine Rolle sehr offensiv. Vor dem ersten Gegentor zu weit aufgerückt, Stellungsspiel im gesamten Spiel jenseits von Gut und Böse. Durch mangelnde Schnelligkeit stetiger Gefahrenfaktor. Note: 4,5. © getty 21/29 MARTEN DE ROON: Unauffälliger Abend für den Achter. Gewann 50 Prozent seiner Zweikämpfe und brachte 84 Prozent seiner Pässe an den Mann. Ist nach seiner gelben Karte im nächsten Spiel gegen Estland gesperrt. Note: 4. © getty 22/29 FRENKIE DE JONG: Blieb in der ersten Halbzeit unauffällig. Vor dem Ausgleich entschlossener als Schulz, zudem ruhig vor dem Tor. Passquote wie gewohnt stark (93 Prozent). Nach seinem Tor wieder abgetaucht. Note: 3. © getty 23/29 GEORGINIO WIJNALDUM: In Halbzeit eins lief das Spiel komplett an ihm vorbei. Nach dem Seitenwechsel klar besser, forcierte den Ballverlust von Ginter vor dem 3:2 und legte dann das Tor von Malen auf. Besiegelte den Sieg mit seinem späten Tor. Note: 2,5. © getty 24/29 MEMPHIS DEPAY: Vor dem Seitenwechsel der größte Aktivposten der Niederländer, stark in Zweikämpfen, 8 von 13 gewonnen. In Halbzeit zwei legte er das Eigentor von Tah und den Treffer von Wijnaldum auf. Strahlte das ganze Spiel über Gefahr aus. Note: 1,5. © getty 25/29 QUINCY PROMES: Musste viele defensive Aufgaben übernehmen. Verlor Klostermann vor dem 0:1 aus den Augen. Danach defensiv zumindest ohne weitere große Fehler. Offensiv glücklos. Note: 4,5. © getty 26/29 RYAN BABEL: Zeigte schon früh seine physische Stärke. Hatte aber nur 37 Ballaktionen. Bereitete das 1:1 vor, profitierte bei seiner Flanke vom Tah-Fehler. Erzielte fast das 2:1 und provozierte das Eigentor. Ging in der Schlussphase runter. Note: 3. © getty 27/29 DONYELL MALEN: Traumdebüt für den 20-Jährigen. Direkt der erste Treffer im ersten Spiel für Oranje. Stand beim Tor perfekt, auch zuvor schon ein Aktivposten. Koeman bewies mit der Einwechslung ein glückliches Händchen. Note: 2. © getty 28/29 DAVY PRÖPPER: Positionsgetreuer Ersatz für de Roon. Führte nur einen Zweikampf, den er verlor. Im Passspiel ähnlich erfolgreich wie sein Vorgänger. Machte nicht den entscheidenden Unterschied nach dem Wechsel. Note: 4. © getty 29/29 NATHAN AKE: Kam in der 81. Minute, um das Resultat abzusichern. Keine Bewertung.

Löw geht mit Optimismus in das Nordirland-Spiel

An das Russland-Desaster wollte sich Löw lieber nicht erinnern, er ging nach dem ersten Rückschlag für das neuformierte junge Team mit Optimismus voran: "Am Montag werden wir eine gute Reaktion zeigen." Allerdings muss er auf Ilkay Gündogan (grippaler Infekt) und Nico Schulz (Fußverletzung) verzichten.

Der Bundestrainer nutzte den freien Samstag und die Anreise am Sonntag, um Eigentorschütze Jonathan Tah und andere junge Spieler "ein bisschen aufzurichten und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie es können". Doch auch Löw selbst steht unter Druck.

Nach der ersten Heimniederlage in einer EM-Qualifikation seit zwölf Jahren war Kritik an Löws schwer nachzuvollziehenden Einwechslungen und der taktischen Marschroute aufgekommen. "Zu wenig Ballbesitz" - diesen Hauptgrund hatten viele Spieler bereits nach dem Duschen ausgemacht.

Löw verteidigt seine Taktik gegen Oranje

Die Fünfer-Abwehrkette wackelte gewaltig, die Hoheit im Mittelfeld wurde Oranje überlassen. Doch der Bundestrainer verteidigte sein 5-2-3-System: "Ich würde wieder so entscheiden."

Gegen die tief stehenden Nordiren, die ihre ersten vier Spiele gegen die Außenseiter Weißrussland und Estland gewannen, setzt Löw vor Torhüter Neuer wie erwartet auf eine Viererkette. Damit ist Platz für einen zusätzlichen kreativen Mittelfeldspieler frei, Ausnahmetalent Kai Havertz darf sich Hoffnungen auf diesen Part machen.

Nordirlands Nationaltrainer Michael O'Neill erwartet "Momente, in denen wir um unser Leben verteidigen müssen". Die vergangenen sieben Duelle hat die "Green and White Army" gegen Deutschland verloren, "aber vielleicht wird das eine dieser speziellen Nächte im Windsor Park, auf die man noch Jahre zurückschaut", so Kapitän Steven Davis.

Hummels-Rückkehr? "Dazu ist alles gesagt"

Defensiv dürfte die DFB-Auswahl aber bei Weitem nicht so gefordert werden wie gegen die Niederländer. Vier Gegentore in einer Halbzeit (Neuer: "Viel zu viel!") hatte es zuletzt beim legendären 4:4 vor sieben Jahren in Berlin gegen Schweden gegeben.

Fehlende Klasse in der Abwehr sieht Löw ("Qualitätsmängel haben wir keine") nicht, die Notwendigkeit einer Rückkehr von Mats Hummels ebenso wenig: "Dazu ist alles gesagt."

Verliert Deutschland aber am Montag, werden die Diskussionen an Schärfe gewinnen. Dem viermaligen Weltmeister würde der dritte Tabellenplatz in der Gruppe C drohen, für den es kein direktes EM-Ticket gibt. -

Die voraussichtliche Aufstellung: Neuer - Klostermann, Ginter, Süle, Halstenberg - Kimmich, Kroos - Havertz - Reus, Gnabry, Brandt (Werner)