DFB-Team entgeht Abstieg: UEFA Nations League wird aufgestockt

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bleibt in der Nations League trotz des sportlichen Abstiegs erstklassig. Die UEFA beschloss bei der Sitzung ihres Exekutivkomitees am Dienstag im slowenischen Ljubljana eine Aufstockung der A-Liga von zwölf auf 16 Teams.

Damit behält die DFB-Elf ihren Platz in der höchsten Spielklasse des neuen Wettbewerbs für die nächste Austragung im Herbst 2020.

Auch Island, Polen und Kroatien bleiben in der A-Liga. Dazu kommen die vier Aufsteiger aus der B-Liga: Ukraine, Schweden, Bosnien-Herzegowina und Dänemark.

Gesetzt bleiben neben Portugal, das die erste Auflage 2019 gewonnen hatte, die Final-Turnier-Teilnehmer Niederlande, Schweiz und England sowie die Gruppenzweiten: Weltmeister Frankreich, Belgien, Italien und Spanien.

DFB-Team entkommt schwachen Gegnern

Für Bundestrainer Joachim Löw ist der Klassenerhalt am grünen Tisch ein sportlicher Gewinn: In der B-Liga hätten schwächere Teams wie Österreich, Norwegen oder Finnland gewartet.

Löw hatte den vermeintlichen Abstieg aus der Gruppe mit Weltmeister Frankreich (0:0/1:2) und den Niederlanden (0:3/2:2) als "bitter" bezeichnet, aber betont: "Das ist kein Weltuntergang."

Ausgelost wird die zweite Auflage der Nations League am 3. März in Amsterdam, ausgespielt von September bis November 2020. Im Frühjahr 2021 startet schon die Qualifikation für die Winter-WM 2022 in Katar.