DFB-U21: Wales gegen Deutschland heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die deutsche U21-Nationalmannschaft tritt heute zum Auftakt der EM-Qualifikation in Wales an. Was Ihr alles über diese Partie wissen müsst und wo Ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

U21 Wales gegen U21 Deutschland: Uhrzeit, Ort

Die heutige Partie findet um 20 Uhr statt. Austragungsort ist der Racecourse Ground in Wrexham. Folgendes Schiedsrichtergespann aus Polen wir die Partie leiten:

Schiedsrichter: Tomasz Musial

Tomasz Musial Assistenten: Marcin Boniek, Sebastian Mucha

Marcin Boniek, Sebastian Mucha Vierter Offizieller: Tomasz Kwiatkowski

Das wurde aus den Bundesliga-Talenten mit dem größten Potenzial bei FIFA 10 © getty 1/21 Jedes Jahr gibt EA Sports in seiner Fußball-Simulation eine Prognose der besten Talente ab. Wie entwickelten sich die besten U21-Bundesligaspieler aus FIFA 2010? © getty 2/21 ÖMER TOPRAK, SC Freiburg, Potenzial - 84: Spielte bis 2011 in Freiburg. Dann ging es zu Leverkusen und von dort 2017 zum BVB. Seit diesem Sommer spielt Toprak für Werder Bremen. © getty 3/21 TIMO GEBHART, VfB Stuttgart, Potenzial - 84: Der U19-Europameister von 2009 wechselte 2012 zum VfB Stuttgart und erlebte dann eine kleine Odyssee: Steaua Bukarest, Hansa Rostock, 1860 München, Viktoria Berlin und nun wieder 60. © getty 4/21 NURI SAHIN, Borussia Dortmund, Potenzial - 84: Von seinem Potenzial war auch Real Madrid überzeugt, das Sahin nach dem Meistertitel 2011 nach Spanien holte. Von dort ging es per Leihe nach Liverpool und wieder zurück nach Dortmund. 2018 ging's zu Werder. © getty 5/21 HAVARD NORDTVEIT, 1. FC Nürnberg, Potenzial - 84: War von der Arsenal-Reserve ausgeliehen und ging dann ein Jahr später nach Gladbach. 2016 wechselte er zu West Ham und 2017 nach Hoffenheim. Die TSG lieh ihn zwischenzeitlich nach Fulham aus. © getty 6/21 BENEDIKT HÖWEDES, FC Schalke 04, Potenzial - 85: Der Weltmeister von 2014 blieb bis 2017 auf Schalke und gewann den DFB-Pokal. 2017 ging es dann zu Juventus für ein Jahr auf Leihe. 2018 dann folgte der Transfer zu Lok Moskau. © getty 7/21 IVAN RAKITIC, FC Schalke 04, Potenzial - 85: Nach vier Jahren verließ der Kroate die Knappen und schloss sich Sevilla 2011 an. Richtig ab ging die Karriere dann 2014 mit dem Wechsel zu Barca. Dort gewann er die CL und vier Mal die Meisterschaft. © getty 8/21 JEROME BOATENG, Hamburger SV, Potenzial - 85: Ehe sich Boateng 2011 dem FC Bayern anschloss, ging es noch für ein Jahr zu Manchester City. In seiner Vita stehen unter anderem der WM-Titel 2014, die CL 2013 und sieben Meisterschaften. © getty 9/21 MATS HUMMELS, Borussia Dortmund, Potenzial - 85: Mit dem BVB gewann Hummels zwei Meisterschaften und einen Pokal, 2014 wurde er Weltmeister und von '16 bis '19 gab's drei erfolgreiche Jahre in München, ehe es zum BVB zurückging. © getty 10/21 RICHARD SUKUTA-PASU, Bayer Leverkusen, Potenzial - 85: Die Karriere des einstigen U19-Europameisters wollte nie richtig abheben. Ständige brachten ihn u.a. nach St. Pauli, Graz, K'lautern. Seit 2019 spielt er in der 2. chinesischen Liga für Guangdong. © getty 11/21 DAMIEN LE TALLEC, Borussia Dortmund, Potenzial - 85: Beim BVB blieb der Franzose bis 2012, dann ging es zu Nantes, das ihn noch im selben Jahr in die Ukraine verkaufte. Über Russlang ging's zu Roter Stern und schließlich Montpellier. © getty 12/21 LARS BENDER, Bayer Leverkusen, Potenzial - 86: Der U19-Europameister von 2009 spielt seither für Bayer Leverkusen und gehört dort zu den Leistungsträgern. © getty 13/21 BRENO, FC Bayern, Potenzial - 86: Breno hatte eine schwierige Zeit beim Rekordmeister. Drum wurde er 2010 nach Nürnberg verliehen, landete wegen Brandstiftung im Gefängnis und wechselte 2015 nach Sao Paulo zurück. Heute spielt er für Vasco da Gama. © getty 14/21 NEVEN SUBOTIC, Borussia Dortmund, Potenzial - 87: Zwei Meisterschaften, ein Pokalsieg und das CL-Finale 2013 erreichte Subotic mit dem BVB. 2017 wechselte er nach Köln, 2018 ging es nach St. Etienne, 2019 nach Berlin zu Union. © getty 15/21 ZDRAVKO KUZMANOVIC, VfB Stuttgart, Potenzial - 88: Beim VfB hielt es den Mittelfeldmann bis 2013. Dann ging es zu Inter und von dort nach Basel, Udinese, Malaga und letztlich zurück nach Basel. Er wurde ein Mal Schweizer Meister. © getty 16/21 MARKO MARIN, Werder Bremen, Potenzial - 88: Die einstige deutsche Inkarnation von Messi wechselte 2012 zu Chelsea, was eine Leih-Arie zu Sevilla, Fiorentina, Anderlecht und Trabzonspor auslöste. Gewann 2 Mal die EL. © getty 17/21 RENATO AUGUSTO, Bayer Leverkusen, Potenzial - 88. Der Brasilianer spielte bis 2013 in Leverkusen, anschließend ging es zu Corinthians. 2016 wechselte er schließlich zu Beijing Sinobo Guoan in der Chinese Super League. © getty 18/21 MESUT ÖZIL, Werder Bremen, Potenzial - 88: 2010 ging Özil von Werder zu Real Madrid, wo er bis 2013 spielte. Seither spielt er für Arsenal. Zu seinen Titeln zählen die WM 2014, drei FA-Cups, eine spanische Meisterschaft und eine Copa. © getty 19/21 TONI KROOS, Bayer Leverkusen, Potenzial - 88: Kroos war 2009 an Leverkusen ausgeliehen und ging 2010 nach München zurück. Mit Bayern gewann er zwei Meisterschaften und die CL 2013. Seit 2014 spielt er für Real Madrid und gewann noch drei Mal die CL. © getty 20/21 FRANCO ZUCULINI, TSG Hoffenheim, Potenzial - 88: Kam 2009 nach Hoffenheim und spielte dort bis 2011. Dann ging es über Saragossa und zwei Stationen in Argentinien letztlich nach Venedig. © imago images 21/21 LEWIS HOLTBY, FC Schalke 04, Potenzial - 88: Holtby wurde 2010 an Mainz ausgeliehen, kam dann 2011 zurück und wechselte 2013 zu Tottenham. Über den Umweg Fulham (Leihe) ging es zum HSV. Mittlerweile vereinslos.

Wales U21 gegen Deutschland U21 heute live im TV und Livestream

Die Spiele der deutschen U21 werden von ProSiebenMaxx übertragen. Um 19.45 Uhr startet die Berichterstattung mit folgendem Personal:

Kommentator: Uwe Morawe

Uwe Morawe Experte: Rene Adler

Über Ran.de könnt Ihr das Spiel auch im kostenlosen Livestream sehen.

U21: Wales vs. Deutschland im LIVE-TICKER

Alle Partien der U21-Nationalmannschaft könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen. Neben diesem Spiel gibt's SPOX ein umfangreiches Liveticker-Angebot zu vielen Events aus der Welt des Sports.

DFB-Team: U21 nach EM 2019 mit runderneuertem Kader

Nicht einmal zweieinhalb Monate ist es her, dass die deutsche U21 das EM-Finale gegen Spanien mit 1:2 verlor. Seitdem hat sich jedoch in der Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz einiges getan. Beim ersten Spiel der U21 nach der Europameisterschaft gegen Griechenland (2:0) berief Kuntz 19 Neulinge in den Kader, lediglich Johannes Eggestein, Lukas Nmecha und Markus Schubert aus der EM-Mannschaft waren noch Teil des neuen Aufgebots.

"Wir stehen vor einem kompletten Neuanfang. Ich bin auf die vielen neuen Spieler gespannt und hoffe, sie können eine vergleichbare Entwicklung nehmen wie ihre Vorgänger in der U21", erklärte Kuntz.

U21 - Wales gegen Deutschland: Voraussichtliche Aufstellungen

Der runderneute Kader der DFB-Elf könnte auf diese Formation zurückgreifen:

Wales: Ratcliffe - Coxe, Cabango, Poole, Norrington-Davies - Mooney, Burton, Evans, Cullen - Harris, Johnson

Ratcliffe - Coxe, Cabango, Poole, Norrington-Davies - Mooney, Burton, Evans, Cullen - Harris, Johnson Deutschland: Schubert - Beyer, Chabot, Schlotterbeck, Handwerker - Geiger, Baku, Öczan - J.Eggestein, Nmecha, Köhlert

U21-EM 2019: Vier DFB-Junioren! Die Top-Elf des Turniers © getty 1/13 Die U21-EM 2019 steht in den Geschichtsbüchern. SPOX lässt das Nachwuchsturnier noch einmal Revue passieren und stellt die Top-11 des Turniers zusammen. © getty 2/13 ANTONIO SIVERA (Spanien): Kein Keeper hielt prozentual mehr Schüsse (78,6 Prozent) als das Alaves-Talent. Sivera hielt den Europameister im Halbfinale gegen Frankreich zwischenzeitlich im Spiel. © getty 3/13 CRISTIAN MANEA: Der 21-Jährige steht mit seiner Dynamik stellvertretend für den überraschenden Halbfinaleinzug Rumäniens. Kein Spieler kam im Turnier auf mehr erfolgreiche Tacklings (13) und abgefangene Bälle (12) als er. © getty 4/13 JONATHAN TAH: Ging als Kapitän im deutschen Team voran und überzeugte vor allem durch Stellungsspiel und Zweikampfstärke. War ganz klar der Boss in der DFB-Verteidigung und agierte wie ein echter Abwehrchef. © getty 5/13 DAYOT UPAMECANO (Frankreich): Kein Spieler kam während der EM auf mehr Balleroberungen (35) als der 20-jährige Leipziger, der vor allem mit seiner Physis und guten Technik beeindruckten konnte. © getty 6/13 BENJAMIN HENRICHS: Wusste bei jedem seiner Einsätze sowohl offensiv als auch defensiv zu gefallen. Schaltete sich immer wieder in die Angriffe der Deutschen ein. Als er im Halbfinale gesperrt fehlte, hatte Deutschland Probleme auf der linken Seite. © getty 7/13 FABIAN RUIZ: Erwies sich im Finale als Albtraum der Deutschen und war an beiden spanischen Treffern maßgeblich beteiligt. Und auch sonst war er entscheidend. Wurde mit zwei Toren und zwei Assists zum besten Spieler des Turniers gewählt. © getty 8/13 MAHMOUD DAHOUD: Überzeugte durch seine brillante Technik. Schaffte es mit geschickten Drehungen immer wieder, Situationen zu lösen und leitete zahlreiche Torchancen seines Teams ein. Nur im Finale tauchte er unter. © imago 9/13 DANI CEBALLOS: Drückte nach seinem MVP-Award von 2017 auch diesem Turnier wieder seinen Stempel auf. Dirigierte das Spiel der Spanier und trug zwei Tore und zwei Assists zum Titelgewinn bei. Obendrein kreierte niemand mehr Chancen (14). © getty 10/13 DANI OLMO: Zu Turnierbeginn noch zweite Wahl, machte sich Olmo im spanischen Team schnell unverzichtbar. Der Flügelflitzer von Dinamo Zagreb überzeugte mit drei Treffern – darunter auch ein ganz wichtiges Tor im Finale gegen Deutschland. © getty 11/13 LUCA WALDSCHMIDT: Die positive Überraschung des Turniers. Erzielte unglaubliche sieben Turniertreffer und stellte damit den Tor-Rekord des Schweden Marcus Berg ein. Vor allem wegen Waldschmidts Toren ging es für den DFB bis ins Finale. © getty 12/13 FEDERICO CHIESA: An ihm lag es nicht, dass sich Italien schon nach der Vorrunde aus dem Turnier verabschieden musste. In den drei Gruppenspielen erzielte er drei Treffer und beeindruckte auf dem Flügel immer wieder mit tollen Dribblings. © getty 13/13 Und so sieht sie aus, die Top-11 der U21-Europameisterschaft 2019.

DFB U21: Die EM-Qualifikation im Überblick

Nach dem Spiel gegen Wales folgen noch sieben weitere Quali-Spiele. 2021 findet dann die EM in Ungarn und Slowenien statt.

Termin Heim Gast 10. September 2019 Wales Deutschland 15. Oktober 2019 Bosnien und Herzegowina Deutschland 17. November 2019 Deutschland Belgien 31. März 2020 Deutschland Wales 3. September 2020 Deutschland Moldawien 8. September 2020 Belgien Deutschland 9. Oktober 2020 Moldawien Deutschland 13. Oktober 2020 Deutschland Bosnien und Herzegowina

DFB-Team: Der Kader der U21