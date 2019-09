Nationalmannschaft: Spielplan, Termine, Länderspiele des DFB-Teams

EM-Quali, Länderspiele, EM-Auslosung: Für die Nationalmannschaft stehen einige Termine an. Den Spielplan des DFB-Teams bekommt Ihr von SPOX.

Aktuell ist die Elf von Jogi Löw in der EM-Qualifikation gefordert, aber auch ein erneutes Aufeinandertreffen mit dem WM-Final-Gegner von 2014 steht auf dem Programm. Der Spielplan:

Datum Uhrzeit Wettbewerb Gegner Austragungsort 9. September 2019 20.45 EM-Qualifikation Nordirland Belfast 9. Oktober 2019 20.45 Länderspiel Argentinien Dortmund 13. Oktober 2019 20.45 EM-Qualifikation Estland Tallinn 16. November 2016 20.45 EM-Qualifikation Weißrussland Mönchengladbach 19 November 2019 20.45 EM-Qualifikation Nordirland Frankfurt

Die weiteren Termine des DFB-Teams

Nach der EM-Quali ist vor der EM. Sollte sich das DFB-Team nicht direkt für die EM 2020 qualifizieren, also in ihrer Quali-Gruppe keinen der beiden ersten Plätze belegen, ginge es mit großer Wahrscheinlichkeit in den Playoffs weiter.

Grund dafür ist, dass bei der EM-Quali nur 20 der 24 Teilnehmer ermittelt werden und die restlichen vier durch Playoffs gefunden werden, die nach dem sogenannten Over all Ranking der UEFA Nations League bestückt werden.

In diesem Ranking liegt Deutschland auf Platz 11, was bedeutet, dass wir sehr wahrscheinlich zu den besten acht Nationen gehören werden, die an den vier Playoff-Spielen teilnahmeberechtigt sind.

Schafft die Mannschaft um Kapitän Manuel Neuer den Sprung auf Tabellenplatz eins oder zwei ihrer Quali-Gruppe, überspringt sie diesen Schritt und der nächste Termin wäre die Auslosung der EM-Gruppen.

Datum Ereignis 22. November 2019 Playoff-Auslosung EM-Quali 30. November 2019 Auslosung EM 2020 26.-31. März 2020 Playoffs zur EM 2020 25. Mai - 9. Juni 2020 EM-Vorbereitung DFB-Team 12. Juni - 12. Juli 2020 EM 2020

DFB-Team im TV: So seht Ihr die Spiele der Nationalmannschaft live

Für die EM-Qualifikations-Spiele hat sich RTL die Rechte gesichert. Ihr könnt also alle Spiele im Free-TV verfolgen - übrigens auch das Länderspiel gegen Argentinien.

Die EM 2020 wird dann wie gewohnt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein, hier teilen sich ARD und ZDF die Spiele auf.

DFB-Team: Die Weltmeister von 2014 - und wo sie jetzt sind © getty 1/24 Eisladenbesitzer, Jugendtrainer oder Drittliga-Profi - der Weg der Weltmeister von 2014 ist ebenso spannend wie abwechslungsreich. Ein Überblick fünf Jahre nach dem Titelgewinn in Brasilien. © getty 2/24 TOR - MANUEL NEUER (87 Länderspiele): Immer noch Stammtorwart der Nationalmannschaft, aber nicht unumstritten. Die ganz großen Glanztaten sind vom Kapitän seltener zu sehen. Marc-Andre ter Stegen ist ein starker Konkurrent. © getty 3/24 ROMAN WEIDENFELLER (5): Durfte 2014 ohne Einsatz Weltmeister werden. Letztes Länderspiel im Juni 2015 gegen Gibraltar. Er beendete seine Karriere 2018 bei Borussia Dortmund. © getty 4/24 RON-ROBERT ZIELER (6): Ohne Einsatz beim WM-Triumph, lange kein Kandidat mehr für Löw. Letztes Länderspiel vor fast vier Jahren. War Stammtorwart beim VfB Stuttgart, kehrt zurück zu Hannover 96. © getty 5/24 ABWEHR - JEROME BOATENG (76): Von Joachim Löw nach dem WM-Desaster 2018 aussortiert. Auch beim FC Bayern auf der Abschussliste - aber noch nicht weg. Blingbling-Ikone mit eigenem Style-Magazin. © getty 6/24 ERIK DURM (7): WM-Tourist, anschließend und auch diesmal nicht Teil des Neuaufbaus. Stieg in England mit Huddersfield Town ab, wechselt nun zu Eintracht Frankfurt. © getty 7/24 MATTHIAS GINTER (25): Seine Zeit kam erst nach dem WM-Titel, Ginter wird wahrscheinlich auch Teil der neuen Mannschaft sein. Unverzichtbar bei Borussia Mönchengladbach. © getty 8/24 KEVIN GROSSKREUTZ (6): Der Abgestürzte unter den Weltmeistern. Nach einigen Skandälchen beim KFC Uerdingen in der 3. Liga gelandet. Darf im DFB-Pokal gegen seine große Liebe Borussia Dortmund spielen. © getty 9/24 BENEDIKT HÖWEDES (44): Auf dem Weg zum WM-Titel ein Ausbund an Konstanz, verpasste keine Minute. Später von Domenico Tedesco bei Schalke 04 vergrault. Spielt bei Lokomotive Moskau. © getty 10/24 MATS HUMMELS (70): Turm in der Schlacht 2014. Später wurden Geschwindigkeitsdefizite augenscheinlich, von Löw aussortiert. Überraschender Wechsel zurück zu Borussia Dortmund, wo er als "bester Innenverteidiger Deutschlands" in Empfang genommen wird. © getty 11/24 PER MERTESACKER (104): Legendär für seinen Eistonnen-Spruch. Hörte nach der WM in der Nationalmannschaft auf, spielte aber weiter für den FC Arsenal. Dort leitet er inzwischen die Jugend-Akademie. © getty 12/24 SHKODRAN MUSTAFI (20): Besonders in Erinnerung ist sein Tanz vor dem WM-Pokal in Rio de Janeiro. Seit 2016 beim FC Arsenal, aber von Löw schon länger nicht mehr berücksichtigt. © getty 13/24 MITTELFELD/ANGRIFF - JULIAN DRAXLER (50): 2014 die große Hoffnung, beim Confed Cup 2017 zum Anführer gereift. Er wechselte von Schalke erst nach Wolfsburg und dann zu Paris St. Germain. Spielt dort mit den Weltstars Neymar und Kylian Mbappe zusammen. © getty 14/24 SAMI KHEDIRA (77): Löw teilte ihm mit, er wolle "Platz und Raum schaffen" auf Khediras Sechserposition. Khedira war damit Löws erstes "Umbruchsopfer" nach der WM 2018. Spielt bei Juventus Turin, hat kürzlich einen Eingriff am Herzen gut überstanden. © getty 15/24 CHRISTOPH KRAMER (12): Kam im Endspiel unverhofft zum Einsatz - und fragte den Schiedsrichter, ob es wirklich das WM-Finale sei. Wechselte von Mönchengladbach zu Bayer Leverkusen und später zurück. In Gladbach solide, aber kein Mann für die Zukunft. © getty 16/24 TONI KROOS (92): Von Bernd Schuster als "Dieseltraktor" bezeichnet. Antwortete frech: "Von wem?" Kann immer noch das Metronom einer Mannschaft sein. Spielt bei Real Madrid und hat seinen eigenen Kinofilm. © getty 17/24 PHILIPP LAHM (113): Rücktritt 2014 auf dem Höhepunkt der Karriere, für viele verfrüht. Spielte beim FC Bayern noch bis 2017 weiter. Nebenbei Unternehmer und TV-Experte. © getty 18/24 MESUT ÖZIL (92): Nach der WM 2018 für viele der Sündenbock, weil er sich vorab mit dem türkischen Autokraten Recep Tayyip Erdogan hatte fotografieren lassen. Rücktritt im Juli 2018 via Twitter mit großem Knall und einer dreiteiligen Generalabrechnung. © getty 19/24 BASTIAN SCHWEINSTEIGER (121): Das Spiel des Lebens im WM-Finale 2014 zu machen, war perfektes Timing. Letztes Länderspiel im August 2016. Lässt seine Karriere in den USA bei Chicago Fire ausklingen. © getty 20/24 MARIO GÖTZE (63): Held des WM-Finals. Hatte Probleme mit dem Ruhm und den Erwartungen, die an Löws berühmten Messi-Vergleich geknüpft waren. Kehrte 2016 reumütig nach Dortmund zurück. Nicht für die WM 2018 nominiert, was im Rückblick kein Nachteil ist. © getty 21/24 MIROSLAV KLOSE (137): Tormaschine vom Dienst. Schlägt den zweiten Bildungsweg ein, gehörte 2018 zu Löws erweitertem Trainerstab. Seit 2018 Trainer der U17 des FC Bayern. © getty 22/24 THOMAS MÜLLER (100): Das 100. Länderspiel gegen die Niederlande im November 2018 wird wahrscheinlich sein letztes bleiben. Lange unverzichtbar als staksiger Raumdeuter, zuletzt bei den Bayern wieder gesetzt. © getty 23/24 LUKAS PODOLSKI (130): Stimmungsonkel im Campo Bahia 2014. Traf zum Abschied aus der Nationalmannschaft 2017 nochmals gegen England mit einem Tor des Jahres. Spielt inzwischen in Japan bei Vissel Kobe, hat in Köln eine Dönerbude und zwei Eisläden. © getty 24/24 ANDRE SCHÜRRLE (57): Wegbereiter des Siegtores im Finale. Die Leistungsexplosion im Anschluss blieb aus. Spielte bis 2015 für Chelsea, dann mit wenig Erfolg in Wolfsburg und Dortmund. Nach Leihe beim FC Fulham zurück beim BVB, wo er nicht gebraucht wird.

Nationalmannschafts-Trainer Jogi Löw

Joachim "Jogi" Löw wurde am 3. Februar 1960 in Schönau (Schwarzwald) geboren und war vor seiner Trainerkarriere selbst Profi. Unter anderem kickte Löw in der 2. Bundesliga für den SC Freiburg und in der Schweiz.

Seine Trainerkarriere begann der ehemalige Stürmer in der Schweiz. Seine erste Station in Deutschland war der VfB Stuttgart, bei dem er zunächst Co- und später auch Chef-Trainer war. Seit 2006 trainiert er die deutsche Nationalmannschaft als Bundestrainer.