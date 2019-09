Während in der Bundesliga eine Pause eingelegt wird, stehen für die deutsche Nationalelf die nächsten Spiele der EM-Qualifikation an. Welche Spieler Joachim Löw nominiert hat und gegen wen das DFB-Team antritt, erfahrt Ihr hier.

Darüber hinaus findet Ihr hier Informationen zur TV-Übertragung der Begegnungen.

DFB-Team: Der Kader für die EM-Qualifikation

Joachim Löw muss aufgrund von Verletzungen auf Julian Draxler, Thilo Kehrer und Leroy Sane verzichten. Freiburgs Luca Waldschmidt und Niklas Stark von der Hertha könnten gegen die Niederlande ihr Debüt im Nationaltrikot feiern. So sieht der vollständige Kader aus:

Nummer Name Spiele Tore Torwart 12 Bernd Leno 6 0 1 Manuel Neuer 88 0 22 Marc-André ter Stegen 22 0 Abwehr 4 Matthias Ginter 26 0 16 Marcel Halstenberg 3 0 13 Lukas Klostermann 2 0 14 Nico Schulz 8 2 17 Niklas Stark 0 0 15 Niklas Süle 20 1 5 Jonathan Tah 6 0 Mittelfeld/Sturm 10 Julian Brandt 25 2 23 Emre Can 21 1 20 Serge Gnabry 8 7 18 Leon Goretzka 23 8 21 İlkay Gündoğan 33 5 7 Kai Havertz 3 0 3 Jonas Hector 42 3 6 Joshua Kimmich 42 3 8 Toni Kroos 92 14 11 Marco Reus 41 13 19 Luca Waldschmidt 0 0 9 Timo Werner 25 10

Nationalteam: Die Gegner in der EM-Qualifikation

Deutschland wird es in der EM-Qualifikation mit den Niederlanden und Nordirland zu tun bekommen. Erstere Begegnung wird am 6. September um 20.45 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg angepfiffen, Zweitere drei Tage danach zur gleichen Uhrzeit in Belfast. Hier seht Ihr das Programm zusammengefasst:

Datum Anstoß Heimteam Auswärtsteam 06. September 20.45 Uhr Deutschland Niederlande 09. September 20.45 Uhr Nordirland Deutschland

EM-Qualifikation live im TV und Livestream

Wenn Ihr die Spiele der Nationalelf gerne live sehen möchtet, habt Ihr Glück - beide Begegnungen werden auf RTL im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Die Übertragungen starten jeweils eine halbe Stunde vor Anpfiff mit Laura Wontorra und Florian König in den Moderationsrollen und Jürgen Klinsmann als Experten. Ab 20.45 Uhr begleitet Euch das Kommentatoren-Duo aus Marco Hagemann und Steffen Freund durch den Abend.

Das Ganze kann über den Streamingdienst von RTL auch gestreamt werden, jedoch müsst Ihr für tv-now eine Gebühr zahlen.

EM-Quali im Liveticker auf SPOX

Falls Ihr nicht die Möglichkeit habt, das Spiel am Fernseher zu verfolgen, könnt Ihr dies auch mit unserem SPOX-Liveticker tun. Mit den Tickern zu Nordirland und den Niederlanden entgeht Euch nichts.

EM-Quali: Die Tabelle der Gruppe C

Die DFB-Elf hat aus drei Spielen die maximale Punkteausbeute geholt. Momentan befindet sich das Team von Trainer Löw jedoch auf Platz zwei hinter Nordirland, das auch jedes Spiel gewann.