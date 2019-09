DFB-Team: Gegner und Spielplan in der Länderspielpause

Die Bundesliga pausiert, währenddessen versucht die deutsche Fußball-Nationalelf, sich für die kommende Europameisterschaft zu qualifizieren. Wann die Spiele stattfinden und wer auf die Mannschaft wartet, verrät Euch SPOX.

Außerdem erfahrt Ihr, wo die Begegnungen im TV und Livestream zu sehen sind.

DFB-Team: Die Gegner in der EM-Quali

Deutschland wird in der Länderspielpause zwei Spiele absolvieren. Am 5. Spieltag der EM-Qualifikation steht ein echter Klassiker an - Deutschland trifft in Hamburg auf die Niederlande. Los geht es am 06. September um 20.45 Uhr.

Drei Tage später beginnt direkt die nächste Partie, diesmal in Belfast. Im Windsor Park wird die DFB-Elf am 9. September Nordirland begegnen, erneut ist der Anstoß um 20.45 Uhr.

Hier sind die Termine der Nationalelf in der Übersicht:

Datum Anstoß Heimteam Auswärtsteam 06. September 20.45 Uhr Deutschland Niederlande 09. September 20.45 Uhr Nordirland Deutschland

DFB-Team: Die EM-Qualifikation live im TV und Livestream

Beide Begegnungen werden im Free-TV übertragen, auf RTL könnt Ihr die Qualifikationsspiele live und in voller Länge verfolgen. Jeweils um 20.15 Uhr beginnt die Vorberichterstattung mit Laura Wontorra oder Florian König - Experte für beide Partien ist Jürgen Klinsmann. Zum Anpfiff übernehmen dann die Kommentatoren Marco Hagemann und Steffen Freund.

Über tv-now kann das gesamte Programm auch live auf Eure mobilen Endgeräte gestreamt werden. Der Streamingdienst von RTL ist jedoch kostenpflichtig.

EM-Qualifikation im Liveticker auf SPOX

Natürlich begleiten wir auf SPOX ebenfalls die Spiele des DFB-Teams. Hier verpasst Ihr keine wichtige Aktion - egal ob der Gegner Niederlande oder Nordirland heißt.

EM-Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe C

Deutschland steht zu diesem frühen Zeitpunkt auf dem zweiten Tabellenplatz, hat jedoch ein Spiel weniger absolviert als Spitzenreiter Nordirland.

Platzierung Verein Sp. Diff. Pkt. 1 Nordirland 4 5 12 2 Deutschland 3 11 9 3 Niederlande 2 3 3 4 Weißrussland 4 -8 0 5 Estland 3 -11 0

DFB-Team: Der Kader

Verletzungsbedingt muss Joachim Löw auf Julian Draxler und Thilo Kehrer verzichten - der Ausfall von Leroy Sane dürfte allen im Gedächtnis geblieben sein. Diese Spieler stehen in den kommenden Wochen im Kader: