FC Bayern München - Noten und Einzelkritiken vom CL-Spiel gegen Manchester United: Ein Verteidiger rehabilitiert sich eindrucksvoll

Manchester United - FC Bayern, Noten: Kingsley Coman

Gegen den Ball positionierte sich Coman meist sehr tief, um Mazraoui und später Laimer gegen Luke Shaw und Alejandro Garnacho zu unterstützen. In der 25. stieß ihn Garnacho nach einem Zweikampf in die Bande, was zu einer mittelgroßen Rudelbildung führte. Nach vorne sorgte Coman mehrmals mit Flanken für Gefahr, ehe er in der 71. zum 1:0 traf. Kurz darauf angeschlagen ausgewechselt. Note: 2,5.