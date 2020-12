Atletico Madrid - FC Bayern München 1:1: Ende der CL-Siegesserie! Bayerns B-Elf rettet spätes Remis bei Atletico

Nach 15 Siegen in Folge hat der FC Bayern München ein Champions-League-Spiel nicht gewonnen, am 5. Spieltag der Gruppenphase setzte es ein ereignisarmes 1:1 (0:1) bei Atletico Madrid (die Highlights im Video). Da die Mannschaft von Hansi Flick schon vor dem Spiel als Gruppensieger feststand, experimentierte der Trainer personell und taktisch.

Der eingewechselte Thomas Müller holte in der Schlussphase einen Elfmeter heraus und verwandelte ihn selbst zum Ausgleich (86.). Zuvor hatte Joao Felix Atletico in Führung gebracht (26.).

"Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Wir haben das Spiel in der zweiten Halbzeit versucht zu drehen und hatten nach der Einwechslung von Thomas Müller oder Serge Gnabry mehr Dynamik im Spiel nach vorne", sagte Flick. "Auch die jungen Spieler haben ihre Sache gut gemacht. Es war ein gelungener Abend für uns."

Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone verpasste mit dem Remis unterdessen die vorzeitige Qualifikation für das Achtelfinale. Am letzten Spieltag reicht aber ein Punkt im direkten Duell auswärts bei Verfolger FC Salzburg für das Weiterkommen.

Hier gibt es alle Stimmen im Überblick.

Atletico Madrid - FC Bayern München: Die Analyse

Flick änderte seine Startelf nach dem 3:1-Sieg in Stuttgart auf neun Positionen. In der Mannschaft blieben lediglich Alaba und Hernandez, im Tor stand zum zweiten Mal Neuzugang Nübel, Verteidiger Arrey-Mbi feierte sein Profidebüt. Der 17-jährige spielte auf der linken Außenbahn in einem 3-4-3-System, das Flick erst zum zweiten Mal nach einem 3:2-Sieg gegen Paderborn im Februar 2020 nutzte.

Genau wie sein Pendant auf rechts Sarr offenbarte auch Arrey-Mbi immer wieder Probleme im Stellungsspiel und ermöglichte Atletico damit Chancen. Im Vorfeld des 0:1 ließ er sich an der Seitenlinie zu einfach ausspielen, in der Mitte kam der zuletzt nicht berücksichtigte Süle (erstmals seit einem Monat in der Startelf) gegen Felix zu spät (26.). Atleticos Führung war zu diesem Zeitpunkt verdient.

Die neu zusammengestellte Mannschaft des FC Bayern hatte zwar mehr Ballbesitz, Atletico aber mehr Strafraumszenen und Abschlüsse. Der FC Bayern fand keine Mittel gegen Atleticos engmaschige und gut verschiebende Defensivreihen und erspielte sich keine gefährlichen Torchancen.

Enttäuschend war vor allem die Vorstellung des Sturmtrios bestehend aus Sane, Costa und Choupo-Moting. Lediglich Musiala sorgte aus dem Mittelfeld vereinzelt für kreative Aktionen, spielte sie aber nicht präzise genug zu Ende. Zur Halbzeit sprach das Torschussverhältnis mit 10:2 für Atletico.

Zwingender wurde der FC Bayern auch in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit nicht, woraufhin Flick reagierte: In der 60. ersetzte er Arrey-Mbi, Sarr und Martinez durch Richards, Gnabry und Müller und stellte gleichzeitig auf das gewohnte 4-2-3-1-System um. Die neuen Spieler belebten das Spiel zunächst nur marginal.

Atletico-Trainer Simeone wechselte aber defensiv und sendete damit das falsche Signal an seine Mannschaft. Sie zog sich immer weiter zurück - und wurde bestraft. Müller holte gegen Felipe einen Elfmeter heraus und verwandelte ihn zum Ausgleich selbst (86.).

Atletico Madrid - FC Bayern München 1:1: Die FCB-Spieler in der Einzelkritik © getty 1/17 Nach 15 siegreichen Spielen in Serie hat der FC Bayern München in der Champions League wieder Federn gelassen. Beim 1:1 gegen Atletico Madrid wusste nur ein Nicht-Stammspieler Werbung in eigener Sache zu betreiben. Die Einzelkritik. © getty 2/17 ALEXANDER NÜBEL: Zeichnete sich in den ersten sechs Minuten zweimal aus, danach aber nur noch selten. Beim Gegentor durch Joao Felix in der 26. Minute war Nübel machtlos. Note: 3,5. © getty 3/17 NIKLAS SÜLE: Machte zu Beginn den Lucio, als er mehrere Gegenspieler alt aussehen ließ. Sah wenig später aber selbst alt aus, als Felix im Fünfer vor ihm an den Ball kam und traf. Süle war anzumerken, dass ihm ein gutes Stück zur Topform fehlt. Note: 4. © getty 4/17 DAVID ALABA: Führte die Bayern erstmals als Kapitän aufs Feld und agierte als eine Art Libero in der neu formierten Dreierkette. Präsentierte sich dabei weniger fehleranfällig als zuletzt. Passabler Auftritt. Note: 3,5. © getty 5/17 LUCAS HERNANDEZ: Erlebte keine allzu schöne Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Gewann nur knapp 40 Prozent seiner Zweikämpfe und bekam Atleticos Offensivspieler um den umtriebigen Felix nie wirklich in den Griff. Note: 4. © getty 6/17 BOUNA SARR (bis 62.): Ließ sich von Yannick Carrasco einige Male düpieren und räumte den Belgier als Konsequenz kurz vor der Pause ab, wofür er Gelb sah. Nicht nur deshalb ein schwacher Auftritt von Sarr, der sich kaum nach vorne einschaltete. Note: 4,5. © getty 7/17 JAVI MARTINEZ (bis 62.): Musste als einziger echter Sechser viel Defensivarbeit verrichten, was ihm über weite Strecken solide gelang. Tat sich wie zuletzt aber auch schon schwer, das Spiel anzukurbeln. Nach einer guten Stunde ausgewechselt. Note: 3,5. © getty 8/17 JAMAL MUSIALA (bis 76.): Stach als Einziger aus der unauffälligen Bayern-Offensive heraus, zeigte bei Ballbesitz ein ums andere Mal seine technischen Fähigkeiten und löste viele Situationen gut. Der 17-Jährige arbeitete zudem gut nach hinten. Note: 2,5. © getty 9/17 BRIGHT ARREY-MBI (bis 61.): Zahlte bei seinem Profi-Debüt reichlich Lehrgeld. Ließ sich vor dem 0:1 zu leicht von Marcos Llorente abkochen, gewann auch sonst keinen einzigen Defensiv-Zweikampf. Note: 4,5. © getty 10/17 LEROY SANE: Mal links vorne, mal rechts vorne zu finden – aber nur selten glücklich in seinen Aktionen. Sein Schuss in den Madrider Nachthimmel in der 14. Minute fasste seinen blassen Auftritt gut zusammen. Note: 4,5. © getty 11/17 DOUGLAS COSTA (bis 86.): Setzte sich wie Sane kaum positiv in Szene, die meisten seiner zahlreichen Flanken landeten im Niemandsland. Mit solchen Leistungen ist der Brasilianer ganz klar nur Option Nummer vier auf den FCB-Außenbahnen. Note: 4,5. © getty 12/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Ein Totalausfall im Sturmzentrum. Bekam aber auch nie die notwendige Unterstützung seiner Offensivpartner. Wurde in Hälfte eins fast nur mit hohen Bällen gefüttert, die Atleticos Defensive problemlos abfing. Note: 4,5. © getty 13/17 SERGE GNABRY (ab 61.): Kam für Debütant Arrey-Mbi und orientierte sich gleich in Richtung Sturmzentrum. Dort gelang ihm lange nichts. Der Nationalspieler spielte letztlich aber den Pass, der zum Elfmeter führte. Note: 3. © getty 14/17 THOMAS MÜLLER (ab 62.): Nach seiner Einwechslung für Martinez hatte es nicht den Anschein, als würde Müller mitwirken. Fünf Minuten vor Schluss holte der Ur-Bayer dann einen Elfmeter raus, den er selbst verwandelte. Der perfekte Joker. Note: 2. © getty 15/17 CHRIS RICHARDS (ab 62.): Beackerte anstelle des enttäuschenden Sarr die letzte halbe Stunde auf der rechten Abwehrseite. Machte seine Sache gegen den Ball ordentlich, fiel offensiv aber nicht nennenswert auf. Note: 3,5. © imago images / Fotostand 16/17 ANGELO STILLER (ab 76.): Das 19-jährige Eigengewächs kam in der Schlussphase zu seiner Premiere in der Königsklasse. Keine Bewertung. © getty 17/17 JOSHUA ZIRKZEE (ab 86.): Wirkte anstelle von Costa noch ein paar Minuten mit. Keine Bewertung.

Atletico Madrid - FC Bayern München: Die Aufstellungen

Atletico: Oblak - Trippier, Savic, Gimenez (68. Felipe), Hermoso - Saul, Koke - Llorente, Carrasco (87. Lodi) - Correa (80. Herrera), Joao Felix (87. Lemar).

FC Bayern: Nübel - Süle, Alaba, Hernandez - Sarr (62. Richards), Musiala (76. Stiller), Martinez (62. Thomas Müller), Arrey-Mbi (61. Gnabry) - Leroy Sane, Choupo-Moting, Douglas Costa (86. Zirkzee).

Atletico Madrid - FC Bayern München: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Felix (26.), 1:1 Müller (86.)

Alaba absolvierte sein 400. Pflichtspiel für den FC Bayern und führte seine Mannschaft dabei erstmals in einem Pflichtspiel als Kapitän auf den Platz.

Der FC Bayern lag in der Champions League erstmals seit September 2017 zur Halbzeit zurück (damals 0:2 bei PSG). Danach folgten 33 Spiele ohne Halbzeitrückstand.

Nach 15 Champions-League-Siegen in Folge gab es für die Bayern erstmals seit März 2019 keinen Sieg (1:3 gegen Liverpool).

Der Star des Spiels: Joao Felix (Atletico Madrid)

Felix erzielte das zwischenzeitliche 1:0 für Atletico und war der auffälligste Spieler auf dem Platz. Er verzeichnete die meisten Abschlüsse, führte die meisten Zweikämpfe und belebte das Spiel mit kreativen Aktionen wie seinem Hackentrick in der ersten Halbzeit.

Der Flop des Spiels: Bright Arrey-Mbi (FC Bayern München)

Als linker Außenbahnspieler aufgeboten, fand Arrey-Mbi bei seinem Profidebüt zu keinem Zeitpunkt ins Spiel. Er leistete sich einige Stellungsfehler, hatte großen Anteil am 0:1 und wurde in der 61. mit einer Zweikampfquote von 0 Prozent ausgewechselt.

Der Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)

Vor allem die Spieler des FC Bayern gingen teilweise hart in die Zweikämpfe, Turpin hatte das Spiel aber trotzdem gut unter Kontrolle. Kurz vor der Pause zeigte er Sarr zurecht die Gelbe Karte. Richtig war auch seine Elfmeter-Entscheidung.

FC Bayern München: Der Rest-Spielplan im Jahr 2020