Die Stimmen zur Champions League mit dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach: "Neuer ist in der Form seines Lebens"

Hansi Flick hat nach dem 3:1-Sieg gegen Red Bull Salzburg Torhüter Manuel Neuer gelobt und ihm "die Form seines Lebens" bescheinigt. Auch die Salzburger fanden lobende Worte für den Kapitän der Bayern. Gladbach-Trainer Marco Rose war außerdem über das Auftreten seiner Fohlen beim 4:0-Sieg gegen Donezk erfreut und verwies auf die gute Ausgangslage.

SPOX und Goal fassen die Stimmen von DAZN und Sky zu den deutschen Mittwochsspielen zusammen.

FC Bayern - FC Salzburg 3:1 (die Highlights im Video)

Hansi Flick (Trainer FC Bayern München) über ...

... den Gruppensieg: "Es war unser ganz großes Ziel. Wir haben uns den Weg etwas schwierig gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit, weil wir dort viele Ballverluste hatten. In der zweiten Hälfte war es dann etwas besser. Wir haben auch nach der Gelb-Roten Karte von Marc Roca keine Probleme gehabt. Von daher bin ich zufrieden. Es war das vierte Spiel in der Gruppe und damit auch der vierte Sieg. Mit der Effizienz bin ich sehr zufrieden. Hinten haben wir natürlich einen Weltklassetorhüter stehen. Das sagt schon alles."

... die vielen Ballverluste: "Unsere Ballverluste dürfen so nicht passieren. Da waren wir etwas zu nachlässig. Das ist Unsicherheit und Leichtsinnigkeit. Da müssen wir anders auf dem Platz stehen."

... die aktuelle Form von Manuel Neuer: "Manu spielt seit über einem Jahr, seitdem ich hier bin, sensationelle Spiele. Er ist in der Form seines Lebens. Wenn ein Spieler auf ihn zuläuft, wird das Tor immer kleiner und dann wird es verdammt schwierig, ein Tor zu erzielen. Er hat wahnsinnige Reflexe. Von daher bin ich natürlich froh, dass er in dieser Form ist. (...) Es kommt ja nicht von ungefähr. Manu ist ein unglaublicher Profi und sehr fokussiert auf seinen Job. Von daher kann er Woche für Woche diese Leistung abrufen."

... Chris Richards: "Es ist einfach so, dass wir das ein oder andere personelle Problem haben. Zum Ende hin hat er ein bisschen Wadenprobleme gehabt. Ich wollte Benjamin Pavard rausnehmen, weil er einen Schlag auf den Knöchel bekommen hat. Ich denke mal, dass Benji keine großen Probleme hat. Von daher war es wichtig, da eine Änderung zu machen. Richards musste deshalb hinten rechts spielen. Ich bin froh, dass Lucas Hernandez wieder dabei ist. Das sah am Samstag nicht so gut. Unter der Woche hat die medizinische Abteilung einen guten Job gemacht."

... den Platzverweis von Marc Roca: "Marc hat ein gutes Debüt gemacht. Da kann er zufrieden mit sein. Er wird sich über den Platzverweis wohl am meisten ärgern. Wir haben es dann gut weggesteckt und das Spiel gut runtergespielt.

FC Bayern München - FC Salzburg 3:1: Die Noten und Einzelkritiken © imago images / GEPA pictures 1/30 Der FC Bayern gewinnt am vierten Spieltag der Gruppenphase der Champions League mit 3:1 (1:0) gegen Red Bull Salzburg. Dabei ragt vor allem ein starker Manuel Neuer heraus. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/30 MANUEL NEUER: Hielt nach einer Viertelstunde das 0:0 fest, beim Stand von 3:0 abermals mit einer herausragenden Doppeltat, als er zunächst Berisha und dann auch Mwepu mit einem Mega-Reflex zum Verzweifeln brachte. Beim Gegentor machtlos. Note: 2. © CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images 3/30 BENJAMIN PAVARD: Der Franzose spielte solide, ohne großartige Ausschläge in die eine oder andere Richtung. Wurde nach einem Tritt aufs Sprunggelenk vorsichtshalber ausgewechselt (62.). Note: 3,5. © imago images / GEPA pictures 4/30 JEROME BOATENG: Boateng hatte – wie seine Kollegen – mit der anfänglichen Aggressivität der Salzburger zu kämpfen. Avancierte aber zum stabilsten Mann in der Viererkette (100 Prozent Zweikampfquote). Note: 3. © imago images / GEPA pictures 5/30 DAVID ALABA: Einige Ungenauigkeiten im Spiel, Alaba leitete mit einem Fehlpass eine große Salzburg-Chance ein (15.). Im Halbzeit zwei wacher, aber nicht so solide wie gewohnt. Note: 4. © Alexander Hassenstein/Getty Images 6/30 CHRIS RICHARDS: In der ersten Halbzeit bei seinem Champions-League-Debüt merklich nervös. Der junge US-Amerikaner fing sich nach dem Seitenwechsel aber. Hatte die meisten klärenden Aktionen. Note: 3,5. © getty 7/30 MARC ROCA: Gab ein eigentlich starkes Debüt in der Königsklasse, machte sich seine Leistung mit einer völlig überflüssigen Gelb-Roten Karte aber einigermaßen zunichte. Note: 3,5. © Alexander Hassenstein/Getty Images 8/30 LEON GORETZKA: Ein missglückter Diagonalball mündete in eine Kopfballchance für Berisha. Ansonsten war Goretzka aber präsent im Zentrum, sein starker Einsatz leitete das 2:0 ein. Note: 3. © Alexander Hassenstein/Getty Images 9/30 THOMAS MÜLLER: Wie schon gegen Bremen emsig, aber nicht sonderlich auffällig. Hatte aber seine Füße beim 1:0 im Spiel, als Stankovic seinen Abschluss vor Lewandowskis Füße klärte. Note: 3,5. © imago images / GEPA pictures 10/30 SERGE GNABRY: Hatte Pech, als sein sehenswerter Volley den Winkel nur um Zentimeter verfehlte. Im Anschluss jedoch kaum zu sehen. Gnabry gewann nur 37 Prozent seiner Duelle und hatte nach einer Stunde Feierabend. Note: 4. © CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images 11/30 KINGSLEY COMAN: Führte die meisten Duelle aller Münchner und entschied die Hälfte davon für sich. Sein abgefälschter Schuss brachte das 2:0, seine herrliche Flanke auf Sane den dritten Treffer. Note: 2,5. © Alexander Hassenstein/Getty Images 12/30 ROBERT LEWANDOWSKI: Staubte eiskalt zum 1:0 für die Bayern ab, was Platz drei in der ewigen CL-Torschützenliste bedeutete. Hatte damit seine Aufgabe erfüllt. Note: 2,5. © getty 13/30 LEROY SANE (ab 62.): Netzte kurz nach seiner Einwechslung per Kopf, danach aber mit einigen Flüchtigkeitsfehlern. Sein leichtfertiger Ballverlust führte zum 1:3. Note: 3,5. © CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images 14/30 LUCAS HERNANDEZ (ab 63.): Nach Verletzung gegen Bremen zunächst auf der Bank. Kam nach einer Stunde ins Spiel und verbuchte einen starken Ballgewinn im Vorfeld des 3:0. Note: 3. © Alexander Hassenstein/Getty Images 15/30 DOUGLAS COSTA (ab 79.): Nahm keinen entscheidenden Einfluss mehr aufs Geschehen. Ohne Bewertung. © Alexander Hassenstein/Getty Images 16/30 JAVI MARTINEZ (ab 79.): Sollte dazu beitragen, dass die Bayern den Dreier über die Zeit bringen – und trug dazu bei. Ohne Bewertung. © imago images / GEPA pictures 17/30 CICAN STANKOVIC: Bis zur 43. Minute komplett beschäftigungslos. Bei Lewandowskis Treffer zum 1:0 zumindest mit einer Teilschuld, als er den Ball direkt nach vorne abprallen ließ. Beim 0:2 und 0:3 dann chancenlos. Note: 4. © getty 18/30 RASMUS KRISTENSEN: Vor allem in der ersten Halbzeit kamen die Bayern oft über seine rechte Defensivseite, in den Duellen gegen Coman und Richards ging der Däne aber meist als Sieger hervor. Gute Flanke auf Berisha vor dem 1:3. Note: 3. © getty 19/30 ANDRE RAMALHO: Ein unglücklicher Auftritt. War beim 0:1 nicht nah genug an Lewandowski dran und erlaubte dem Polen, auf Müller abzulegen. Beim 0:2 dann einen Schritt zu spät gegen Coman, das 0:3 leitete er mit einem Fehlpass selbst ein. Note: 4,5. © imago images / GEPA pictures 20/30 MAXIMILIAN WÖBER: In der ersten Halbzeit noch ohne Fehl und Tadel, fälschte er das 0:2 von Coman unhaltbar für seinen Keeper ab. Abgesehen davon aber deutlich sicherer als Nebenmann Ramalho. Note: 3,5. © Alexander Hassenstein/Getty Images 21/30 ANDREAS ULMER: Der Routinier hatte gegen Gnabry und Pavard keine Probleme und ließ nur wenige gefährliche Hereingaben zu. Trat offensiv dafür überhaupt nicht in Erscheinung. Note: 3,5. © CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images 22/30 MOHAMED CAMARA: Beschränkte sich vornehmlich auf defensive Aufgaben und machte das vor allem in den ersten 45 Minuten sehr ordentlich. Nach der Pause dann nicht mehr ganz auf der Höhe. Spielte die meisten Pässe aller RB-Feldspieler. Note: 4. © Alexander Hassenstein/Getty Images 23/30 ZLATKO JUNUZOVIC: Schaltete sich häufig ins Offensivspiel der Salzburger ein und hatte in der 16. Minute die erste große Chance, als er aus kurzer Distanz an Neuer scheiterte. Lief viele Löcher zu und machte nach 70 Minuten für Adeyemi Platz. Note: 3. © imago images / GEPA pictures 24/30 ENOCK MWEPU: Hatte offensiv nur wenig glückliche Aktionen und leistete sich die meisten Ballverluste aller Salzburger (18). Wurde nach 70 Minuten für Ashimeru ausgewechselt. Note: 4. © CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images 25/30 DOMINIK SZOBOSZLAI: Hatte nach 35 Minuten die Riesenchance zur Salzburger Führung, vergab alleine vor Neuer aber kläglich. Sah auch beim 0:2 nicht gut aus, als er den entscheidenden Zweikampf gegen Goretzka verlor. Note: 4,5. © imago images / GEPA pictures 26/30 MEGRIM BERISHA: Als Zehner mit vielen guten Pässen und Ideen. War offensiv zudem fast überall zu finden. Spielte einen ganz starken Chipball vor Szaboszlais Riesenchance (35.) und belohnte seinen guten Auftritt schließlich mit dem Tor zum 1:3. Note: 2,5. © CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images 27/30 SEKOU KOITA: Fügte sich mit einem guten Ball auf Junuzovic in die Partie ein, hing über weite Teile aber in der Luft und verzeichnete keinen Abschluss. Kurz vor Spielende noch einmal mit guter Übersicht, als er auf Sucic ablegte. Note: 3,5. © imago images / GEPA pictures 28/30 KARIM ADEYEMI (ab 71.): Sollte noch einmal Bewegung ins Salzburger Spiel bringen, blieb in seinen knapp 25 Minuten aber blass. Ohne Bewertung. © Angel Martinez/Getty Images 29/30 MAJEED ASHIMERU (ab 71.): Kam für Mwepu in die Partie, hatte auf das Ergebnis aber keinen Einfluss mehr. Ohne Bewertung. © getty 30/30 LUKA SUCIC (ab 71.). Fügte sich gut ins Offensivspiel der Salzburger ein und hatte fünf Minuten vor Schluss nochmal eine gute Chance, als er an Neuer scheiterte. Ohne Bewertung.

Manuel Neuer (FC Bayern München) über ...

... das Lob an seiner Person: "Für mich ist das Wichtigste der Rückhalt für die Mannschaft zu sein. Lobeshymnen von Experten machen mich aber natürlich stolz. Heute war aber wichtig, dass wir das Spiel gewonnen haben."

... seine Paraden: "Man tut ja, was man kann. Ich versuche, immer die Bälle zu halten. Es stimmt, zuletzt haben wir zu viele Gegentore bekommen."

... die Leistungssteigerung der Bayern in der zweiten Halbzeit: "Ich denke, weil wir es mussten. Wir hatten Probleme im Passspiel, das hat uns geschadet."

... den Gruppensieg: "Es ist wichtig, dass wir jetzt bereits Gruppensieger sind. Das ist ein klarer Schritt in die richtige Richtung."

Jesse Marsch (Trainer FC Salzburg) über ...

... die vergebenen Chancen: "Es ist schade. Wir haben viermal gut gespielt, aber wir haben unsere Chancen nicht genutzt."

... Neuer: "Es ist nicht die Furcht vor ihm. Die Qualität von Neuer ist zu groß."

... einen möglicher Wechsel in die Bundesliga: "Ich habe viel hier zu tun. Das ist nicht der Zeitpunkt für diese Frage. Wir werden sehen."

Zlatko Junuzovic (FC Salzburg) über ...

... das Spiel: "Ich glaube, es war wieder vieles möglich. Gerade von den Torchancen her. Wir kriegen ein billiges Tor, das war zu verhindern."

... über Manuel Neuer: "Er ist einfach ein Weltklassetormann. Heute hat er auch wieder einen mit der Schulter rausgefischt. Er ist einfach weltklasse, das muss man anerkennen."

... die Stärke der Bayern: "Wir haben gut gespielt und sind gut drin gewesen. Es sind eben die Kleinigkeiten, die dann entscheiden. Sie haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht."

Borussia Mönchengladbach - Shakhtar Donezk 4:0 (die Highlights im Video)

Marco Rose (Borussia Mönchengladbach): "Mir hat der Fokus gefallen, von der ersten Minute an in jeder Situation da zu sein, Zweikämpfe anzunehmen und ergebnisorientiert Fußball zu spielen. Wir haben acht Punkte und uns eine gute Ausgangsposition geschaffen. Wir haben es jetzt in der eigenen Hand, aber es ist noch nichts entschieden."

Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach) über ...

... das Spiel: "Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen, das hat man gemerkt. Wir haben uns nach den ersten drei Partien eine gute Ausgangslage geschaffen. Gegen Donezk wollten wir dort weitermachen, wo wir vor drei Wochen aufgehört haben. Dass wir, wie in der letzten Partie, wieder viel investieren müssen, war uns klar, weil Shakhtar eine international erfahrene Mannschaft ist."

... Breel Embolo: "Für Breel freuen wir uns besonders. Er hat vor seinem Tor bereits sehr viel gearbeitet und ist einfach sehr wichtig für uns. Nun freuen wir uns für ihn, dass er sich mit einem Tor belohnt hat."

... das mögliche Weiterkommen: "Im letzten Jahr haben wir uns diesen Wettbewerb, die Champions League, aber auch hart erarbeitet und uns riesig darauf gefreut. Wir freuen uns auf jedes einzelne Spiel und haben von Anfang an gesagt, dass wir ambitioniert in die Partien reingehen und das Größtmögliche erreichen wollen. Nach vier Partien haben wir nun acht Punkte auf dem Konto und stehen gut da."

Luis Castro (Trainer Shakhtar Donezk): "Wir haben heute zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Im ersten Durchgang haben wir sehr viele individuelle Fehler gemacht, die zweite Halbzeit war besser von uns. Das Hinspiel in Kiew hat unsere Mannschaft mental beeinflusst. Das 0:6 im Hinspiel hat das Spielgeschehen auf dem Platz widergespiegelt. Das 0:4 im Rückspiel gibt das Spielgeschehen nicht richtig wieder. Ich denke, dass das Ergebnis deutlich zu hoch ausgefallen ist, für uns wäre heute mehr drin gewesen."