BVB geht gegen Lazio unter, RB Leipzig feiert Auftaktsieg: Die Stimmen zur Champions League

Borussia Dortmund legt mit der 1:3-Pleite bei Lazio Rom (Highlights) einen enttäuschenden Start in die neue Champions-League-Spielzeit hin. Dementsprechend frustriert sind Lucien Favre und seine Spieler. Marco Reus, aber auch Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl üben harsche Kritik. Bei RB Leipzig herrscht nach dem 2:0 gegen Istanbul Basaksehir (Highlgihts) Zufriedenheit über das Ergebnis. Mit der Gesamtleistung seines Teams ist Julian Nagelsmann aber auch nicht einverstanden.

SPOX und Goal fassen die Stimmen von Sky und DAZN zu den Dienstagsspielen zusammen.

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Ich habe nicht viel Gutes gesehen. Wir hatten unnötige Ballverluste, das 0:1 war ein Geschenk. Wir waren nicht da, zu verteidigen, zu laufen. Viele Spieler waren gut, viele Spieler waren nicht gut."

Marco Reus (Kapitän Borussia Dortmund) ...

... über das Spiel: "Wir haben die erste Halbzeit verschlafen, standen auch nicht kompakt. Wir haben alles vermissen lassen. Wir waren nicht zielstrebig genug. So darf man natürlich nicht auftreten, vor allem nicht im ersten Spiel in der Champions League. Das war einfach schlecht."

... über seine eigene Leistung: "Ich habe kein gutes Spiel gemacht, das muss man sagen, wie die gesamte Mannschaft. Da müssen wir uns natürlich jegliche Kritik gefallen lassen. Es geht hier nicht um irgendeinen einzelnen, sondern wir haben als Team nicht gut zusammengespielt, nicht gut verteidigt und im Gesamten einfach nicht gut gespielt und verdient verloren."

Sebastian Kehl (Leiter Lizenzspielerabteilung Borussia Dortmund): "Es waren wenige Spieler, die in der ersten Halbzeit annähernd an ihre Leistungsgrenze gekommen sind. So darf man sich nicht annähernd präsentieren. Es war eine desolate Leistung in der ersten Halbzeit. Wir haben absolut verdient verloren, so können wir in der Champions League nicht auftreten. Viele haben komplett das Engagement vermissen lassen. Wenn wir so auftreten, werden wir es ganz schwer haben, die nächste Runde zu erreichen."

Borussia Dortmund verliert gegen Lazio Rom: Der BVB in der Einzelkritik © imago images / Insidefoto 1/15 Borussia Dortmund hat einen krachenden Fehlstart in die neue Champions-League-Saison hingelegt. Beim 1:3 gegen Lazio Rom wissen auch viele Führungsspieler nicht zu überzeugen. SPOX hat die BVB-Noten. © imago images / Insidefoto 2/15 MARWIN HITZ: Hielt alles, was zu halten war. Bei den Toren zum 0:1 und 1:3 machtlos, beim 0:2 sah er zugegeben unglücklich aus. Parierte einige Male gut gegen Immobile und Correa. Note: 3,5. © imago images / Insidefoto 3/15 LUKASZ PISZCZEK: Ging beim 0:1 nicht entschieden genug ins Duell mit Correa, der dann auf Immobile ablegte. Auch sonst zeigte der Routinier ungewohnt viele Schwächen im Zweikampf und Passspiel. Note 4. © imago images / LaPresse 4/15 MATS HUMMELS: Noch der beste Dortmunder Defensivspieler. Bügelte immer wieder die Fehler seiner Nebenleute aus und spielte einige gute Bälle in die Spitze. Hatte die meisten Ballaktionen seiner Mannschaft (121). Note: 3,5. © imago images / LaPresse 5/15 THOMAS DELANEY: Musste als Can-Ersatz auf der ungewohnten Position als Innenverteidiger aushelfen und zeigte dort eine schwache Vorstellung. Kam beim 0:1 gegen Immobile einen Schritt zu spät, auch beim 1:3 sah der Däne nicht gut aus. Note: 4,5. © imago images / Insidefoto 6/15 THOMAS MEUNIER: Leitete das 0:1 mit einem katastrophalen Fehlpass ein, auch unmittelbar vor der Ecke zum 0:2 nicht auf der Höhe. Verpasste freistehend das Tor zum Anschluss (29.). Leistete sich zudem die meisten Ballverluste beim BVB (27). Note: 5. © imago images / LaPresse 7/15 AXEL WITSEL: Vor allem im ersten Durchgang mit großen Problemen, als er einige Male Luis Alberto entwischen ließ. Nach der Pause dann verbessert. Gewann immerhin solide 60 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 4,5. © imago images / Revierfoto 8/15 JUDE BELLINGHAM: Bildete zusammen mit Witsel das Zentrum vor der Abwehr, bekam aber zu keinem Zeitpunkt Zugriff zum Spiel und leistete sich immer wieder Ballverluste im Aufbauspiel. Musste nach 45 Minuten für Reyna weichen. Note: 4,5. © imago images / Insidefoto 9/15 RAPHAEL GUERREIRO: War offensiv deutlich aktiver als Pendant Meunier und hatte die erste gute Chance im BVB-Spiel, als er im Eins gegen Eins an Lazio Keeper Strakosha scheiterte (21.). Beim 1:3 gegen Akpa Akpro zu passiv. Note: 4. © imago images / Insidefoto 10/15 JADON SANCHO: Im ersten Durchgang noch ähnlich schwach wie Reus, steigerte sich der Engländer im zweiten Durchgang. Kreierte im Zusammenspiel mit Reyna einige gute Chancen, blieb im Abschluss aber wirkungslos. Note: 4. © imago images / Insidefoto 11/15 MARCO REUS: Blasser Auftritt des Dortmunder Kapitäns. War an keiner nennenswerten Offensivaktion der Schwarz-Gelben beteiligt und musste nach 78 Minuten für Reinier weichen. Note: 4,5. © imago images / Insidefoto 12/15 ERLING HAALAND: Fungierte als offensive Anspielstation, und machte dort viele Bälle fest. Legte nach schönem Doppelpass Guerreiros Großchance auf (21.) und traf dann selbst wuchtig zum 1:2 (71.). An fast jeder guten Offensivaktion beteiligt. Note: 3. © imago images / LaPresse 13/15 GIOVANNI REYNA (ab 46.): Brachte mit seiner Einwechselung frischen Wind ins Offensivspiel der Dortmunder und legte Haalands Ausgleich mustergültig auf. Auch sonst offensiv überall zu finden. Note: 3. © imago images / Kirchner-Media 14/15 JULIAN BRANDT (ab 65.): Übernahm Bellinghams Platz im Zentrum und machte seine Sache dort etwas besser als der Youngster. Ließ sich immer wieder fallen, um das Spiel von hinten aufzubauen, die Wende gelang aber nicht mehr. Note: 4. © imago images / Sven Simon 15/15 REINIER (ab 78.): Kam für die Schlussviertelstunde für den schwachen Reus, hatte auf das Ergebnis aber keinen Einfluss mehr. Ohne Bewertung.

Nagelsmann übt nach Leipzig-Sieg über Basaksehir Kritik

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): "Mit der Art und Weise bin ich nicht hundertprozentig zufrieden. Aber wir haben viele Spiele in den Knochen, heute hat man schon gesehen, dass einige Spieler müde waren. Bis zum 2:0 haben wir es gut gemacht, aber danach waren wir nicht mehr so aktiv. Die zweite Halbzeit war dann nicht mehr so gut, aber wir mussten auch keine gefährlichen Situationen wegverteidigen. Es geht in so einer Phase aber auch mal darum, nur zu gewinnen."

Angelino (Torschütze RB Leipzig): "Wir müssen so weitermachen, hoffentlich erziele ich noch ein paar Tore. Die zweite Halbzeit war nicht gut. Wir müssen uns noch verbessern."

Yussuf Poulsen (RB Leipzig): "Was wir in der zweiten Halbzeit geleistet haben, war nicht gut. Aber am Ende ist es egal, ob du 2:0 oder 5:0 gewinnst, es sind drei Punkte."