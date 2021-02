BVB siegt in Sevilla und bleibt rätselhaft: Wie im Training!

Borussia Dortmund gewinnt nach zuletzt mauen Spielen verdient in der Champions League beim FC Sevilla und bleibt damit ein kaum erklärbares Rätsel. Folgt auf dieses Ausrufe- nun das nächste Fragezeichen?

Man kann die Sache im Grunde recht schnell erledigen: "Ich habe darauf keine Antwort", sagte Edin Terzic nach seinem gelungenen Debüt als Cheftrainer in der Champions League. Die Frage, die ihm zuvor gestellt wurde: Warum trat Borussia Dortmund beim 3:2-Hinspielsieg gegen den FC Sevilla auf einmal wieder ganz anders auf als in den Wochen zuvor?

Terzics Replik war grundehrlich, denn der BVB bleibt weiter ein Rätsel, das kaum zu erklären ist - ein Phänomen, das nicht nur auf diese Saison beschränkt ist. Dortmunds Team deckt schon seit längerer Zeit in regelmäßigen Abständen die gesamte Bandbreite ab, schwankt aber besonders gern zwischen den Extremen: mal uninspiriert und unaufmerksam, dann wieder energetisch und erbarmungslos.

Weshalb vor allem zuletzt zu selten die richtige Balance und die nötige Konstanz gefunden wurde, dafür gibt es dutzende Erklärungsansätze, aber augenscheinlich keine Lösung. Vor und nach den mauen Spielen der jüngeren Vergangenheit betonten Terzic, auch Sportdirektor Michael Zorc und Lizenzspielerchef Sebastian Kehl immer wieder: Im Training funktioniert alles wunderbar, dort setzt die Mannschaft die Anweisungen und Vorgaben richtig um.

Allerdings ist im Training in dem Sinne eben kein Gegner anwesend und dieser verkompliziert im Fußball bekanntlich die Dinge ungemein. Die konzentrierte und geschlossene Leistung des BVB in Sevilla dürfte daher eine derart gewesen sein, die zuletzt nur im Stadtteil Brackel zu bewundern war. Doch es hilft dem Verein alles nur wenig, wenn das große Potential des Kaders lediglich punktuell abgerufen wird.

MARWIN HITZ: Susos Schuss zum 0:1 hätte er wohl gehalten, wäre der Ball nicht von Hummels abgefälscht worden. Bekam danach nur wenige Gelegenheiten, sich auszuzeichnen. Note 3,5

MATEU MOREY: Der gebürtige Mallorquiner durfte in Sevilla etwas überraschend rechts in der Viererkette beginnen. Ging bissig zu Werke, machte seine Seite dicht, wirkte aber auch etwas übermotiviert, verlor einige Bälle. Note 4.

MANUEL AKANJI: Vor allem in der ersten Halbzeit mit überragender Passquote, hielt sich viel in der Hälfte des Gegners auf und übte viel Druck gegen den Ball auf. Gute Leistung des Schweizers. Note 2

MATS HUMMELS: Fälschte Susos Schuss vorm 0:1 unglücklich ab. Agierte deutlich defensiver als Akanji, führte aber nicht viele Zweikämpfe. Alles andere als schlecht, aber eben nicht der glücklichste Dortmunder. Note 3,5

RAPHAEL GUERREIRO: Gewohnt oft am Ball, aber machte für seine Verhältnisse ein recht unauffälliges Spiel. Note 3,5

MO DAHOUD: Sein erst zweiter Treffer für den BVB war wichtig – und sehr schön. Auch sonst war es eine der stärkeren Leistungen für den BVB des hochveranlagten Technikers, der beim BVB mehr Sorgenkind ist. Warum nicht immer so? Note 2.

EMRE CAN: Zunächst noch gewohnt aggressiv in den Zweikämpfen, dennoch lief das Spiel über weite Strecken etwas an ihm vorbei. War noch seltener am Ball als Keeper Hitz, muss das 2:3 auf seine Kappe nehmen. Note 4,5.

JUDE BELLINGHAM: Auch nicht gerade ein Ballbesitzmonster in diesem Spiel, aber das war auch nicht gefordert vom Mittelfeldspieler. Wirkte alles in allem umtriebiger und aktiver als Can, viel fehlte bei seinem Schuss auch nicht zum Treffer (71.). Note 3,5

MARCO REUS: Richtig bissig und stark im Pressing, wirkte agil und war sehr umtriebig im letzten Spieldrittel. Schöne Vorlage zu Haalands zweitem Treffer. Gute Leistung. Note 2.

JADON SANCHO: Machte es Suso vorm 0:1 etwas zu leicht, verhalf Haaland dann mit einem wunderbar leichten Doppelpass zu dessen 17. CL-Treffer im 13. CL-Spiel und blühte danach selbst auch richtig auf. Note: 2,5

ERLING HAALAND: Der Norweger und die Champions League - das ist und bleibt eine Traum-Kombination: zwei Tore, eine Vorlage. Sevilla bekam Haalands Wucht nie in den Griff. Seine Gier und Körpersprache sind vorbildlich, der Rest auch. Note 1.

FELIX PASSLACK: Kam 15 Minuten vor Schluss für Guerreiro, sammelte immerhin noch zehn Ballkontakte, führte aber keinen Zweikampf. Keine Bewertung.

JULIAN BRANDT: Kam zehn Minuten vor Schluss für den starken Kapitän Reus. Keine Bewertung.

THOMAS MEUNIER: Kam kurz vor Schluss für den starken Dahoud. An den Ball kam er nicht mehr. Keine Bewertung.

BVB gelingt es fast nie, den eigenen Anspruch zu bestätigen

Dortmund war in Spanien zudem alles andere als der Favorit, denn Sevilla kam aus einem echten Lauf und war konträr zu vielen Kontrahenten in der Bundesliga darauf aus, das eigene Spiel aufzuziehen. Bereits am Samstag im womöglich vorerst letzten Revierderby im Oberhaus gegen Schalke werden die Voraussetzungen wieder gänzlich andere sein, auch die Psyche spielt dann aufgrund der Fallhöhe gegen den Tabellenletzten wieder eine Rolle.

"Jedes Spiel stellt uns vor neue Herausforderungen", sagte Terzic. "Das war heute eine ähnliche Herausforderung, wie wir sie zum Beispiel vor ein paar Wochen in Leipzig hatten. Aber am Samstag wartet schon wieder die nächste Aufgabe auf uns, mit veränderten Themen."

Blickt man lediglich auf die laufende Spielzeit, gelang es dem BVB fast nie, nach einem überzeugenden Sieg den eigenen hohen Anspruch zu bestätigen: Zum Saisonstart folgte auf eine gute Leistung gegen Gladbach eine Pleite in Augsburg, nach dem Sieg in Brügge verlor Dortmund gegen Köln, Mainz schlug die Borussia nach dem bislang besten Auftritt unter Terzic in Leipzig.

BVB und die Grundtugenden: Warum nicht häufiger?

Was man als BVB-Verantwortlicher aber von seinem Team erwarten können muss, sind die simplen Grundtugenden dieses Sports, die den überzeugenden Auftritten meist zugrunde lagen: Kampf, Leidenschaft, Geschlossenheit, Teamgeist, Einstellung. "Jeder war heute im Kopf bereit", sagte Terzic am Mittwochabend - nicht der erste vielsagende Satz eines Dortmunders in letzter Zeit.

Für Matchwinner Erling Haaland, der nun 41 Tore in 42 Pflichtspielen für Schwarzgelb erzielte, war die Mannschaft "motivierter, leidenschaftlicher, einfach fokussierter" als zuletzt. "Der Schlüssel war, dass jeder mitgezogen hat. Das macht eine Mannschaft aus", sagte Torschütze Mahmoud Dahoud. Und Marco Reus meinte: "Am besten kommt man da raus, wenn man die Spiele aggressiv angeht und kämpft."

Werden die Spieler gefragt, weshalb sie diese Eigenschaften nicht konservieren und häufiger zum Vorschein bringen können, heißt es meist: Wenn wir wüssten wie, würden wir es ändern.

BVB: Fragezeichen folgt auf Ausrufezeichen

So steht fürs Erste lediglich ein sportliches Ausrufezeichen, dem gewissermaßen unmittelbar ein nächstes Fragezeichen folgt, da die Auswirkungen des Auftritts in Andalusien auf den weiteren Saisonverlauf unklar sind.

Freilich würde ein Derbysieg zur kurzfristigen Beruhigung der angespannten Lage beitragen, er muss aber nicht zwingend den beachtlichen Sechs-Punkte Rückstand auf CL-Platz vier - das Dortmunder Minimalziel - verkürzen. Um bis zum Schluss in allen drei Wettbewerben im Rennen zu bleiben, benötigen die Westfalen im letzten Saisondrittel schleunigst eine positive Serie, deutlich mehr Selbstvertrauen und viele Spieler, die nicht mehr unterhalb ihres Leistungsniveaus agieren.

"Der BVB hat sich zur Zukunft geäußert, ich bin für die Gegenwart zuständig", sagte Terzic zur Verpflichtung seines Nachfolgers Marco Rose. Es stehen zwar noch mindestens 15 Begegnungen an und es ist weiterhin alles drin und vieles möglich. Doch die Zeit wird knapper.

Mehr als vier Pflichtspielsiege in Folge gelangen der Borussia in dieser Spielzeit nicht. Ihren Anfang nahm diese Serie im Oktober gegen Schalke - vielleicht ja ein gutes Omen.

