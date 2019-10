RB Leipzig - Olympique Lyon: 0:2: Schwere Defensiv-Patzer! Leipzig verliert auch gegen Lyon

Vom gefeierten Spaß-Fußball ist wenig geblieben, RB Leipzig hat auch in der Champions League seine Leichtigkeit verloren. Der Bundesliga-Zweite kassierte am Mittwoch im Heimspiel gegen Olympique Lyon eine verdiente 0:2 (0:1)-Niederlage und verpasste nicht zuletzt wegen schwerer Defensiv-Patzer die Chance, einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale zu gehen.

Vier Tage nach der ersten Saisonniederlage gegen Schalke 04 (1:3) agierte RB in der Abwehr mitunter fahrig. Im Angriff ließ vor allem Torjäger Timo Werner beste Möglichkeiten aus. Leipzig gab so zudem wieder eine Tabellenführung aus der Hand. Wie in der Bundesliga rutschte RB nun auch in der Gruppe G vom Spitzenplatz ab.

"Das war in meinen Augen eine unverdiente Niederlage. Von uns war es ein sehr gutes Spiel, aber wir haben zwei Fehler gemacht. Beim ersten rennen wir uns gegenseitig über den Haufen, beim zweiten sind wir nicht wach genug. Lyon hatte eigentlich kaum Chancen", sagte Trainer Julian Nagelsmann bei DAZN.

Noten und Einzelkritiken zu Leipzigs Niederlage gegen Olympique Lyon © getty 1/15 Nach 665 Tagen ohne ein Heimspiel in der Champions League wollte RB Leipzig einen wichtigen Schritt in Richtung Achtelfinale tun. Eine schwache Chancenverwertung und katastrophale Fehler in der Defensive sorgten für das Gegenteil. Die Noten. © getty 2/15 PETER GULASCI: Verlebte bis auf die Gegentore, bei denen er ohne Chance war, einen ruhigen Abend. NOTE: 3,5. © getty 3/15 IBRAHIMA KONATE: Ein kurzer, unglücklicher Auftritt. Vor dem 0:1 verstolperte der sonst sichere Konate den Ball. Musste bereits nach 24 Minuten, in denen er keinen Zweikampf gewann, verletzt raus. NOTE: 4,5. © getty 4/15 DAYOT UPAMECANO: Vor allem mit großen Problemen gegen Memphis Depay, konnte ihn nur per Foul stoppen. Hatte bei beiden Gegentreffern eine Mitschuld. Gewann nur ein Drittel seiner Zweikämpfe und musste daher in der 66. Minute raus. NOTE: 5. © getty 5/15 WILLI ORBAN: Der sonst sichere Orban hatte - wie seine Nebenleute - Probleme mit der Lyoner Offensive um Depay. Kam kaum erfolgreich in die Zweikämpfe. NOTE: 4,5. © getty 6/15 LUKAS KLOSTERMANN: Schaltete sich in der ersten Halbzeit noch viel offensiv mit ein und bereite die große Werner-Chance in der 5. Minute vor. Baute danach ab. Konnte keinen Zweikampf für sich gewinnen. NOTE: 4,5. © getty 7/15 KONRAD LAIMER: Der Österreicher zeigte sich wie so oft laufstark und fing häufig Bälle ab. Allerdings war er ebenfalls am 0:1 beteiligt. Offensiv wie immer ohne große Akzente. War noch einer der besten Leipziger. NOTE: 3,5. © getty 8/15 AMADOU HAIDARA: Rückte überraschend für Forsberg in die Startelf. Konnte das Vertrauen nicht zurückzahlen. Ihm unterliefen viele Fehler. Haidara gewann nur 28,6 Prozent seiner Zweikämpfe. Wurde folgerichtig in der 58. Minute ausgewechselt. NOTE: 5,5. © imago images 9/15 MARCEL HALSTENBERG: Der Nationalspieler war offensiv engagiert, obwohl seine Flanken selten einen Abnehmer fanden. Probierte es mit einem guten Abschluss in der 50. Minute. NOTE: 3,5. © getty 10/15 MARCEL SABITZER: Versuchte die RB-Angriffe in richtige Bahnen zu lenken. Das gelang ihm aber nur mäßig. In der Defensive, wo er nur knapp 15 Prozent seiner Zweikämpfe gewann, mit großen Problemen. NOTE: 4. © getty 11/15 TIMO WERNER: Der Nationalstürmer zeigte Ladehämmung. Vergab sowohl in der 5. als auch in der 18. Minute eine Riesenchance. Werner kurbelte die RB-Offensive zwar immer wieder an, allerdings ohne torgefährlich zu sein. NOTE: 5. © getty 12/15 YUSSUF POULSEN: Wie immer spulte Poulsen viele Kilometer ab. Hatte bei seiner Chance in der 33. Minute Pech, als Mercelo noch auf der Linie klärte. Ansonsten mit schwerem Stand. NOTE: 4. © getty 13/15 NORDI MUKIELE: Kam in der 22. Minute für den verletzte Konate in die Partie. Zeigte zwar offensiv gute Ansätze und präsentierte sich zweikampfstark (gewann mehr als 85 Prozent seiner Zweikämpfe), leistete sich dafür einen Riesenbock zum 0:2. NOTE: 4,5. © getty 14/15 EMIL FORSBERG: Ersetze den schwachen Hairada nach knapp eine Stunde. Versuchte zwar sich gegen die kompakt stehenden Franzosen durchzusetzen, aber ohne Durchschlagskraft. Immerhin: Fast 95 Prozent seiner Pässe kamen an den Mann. NOTE: 3,5. © getty 15/15 CHRISTOPHER NKUNKU: Wurde in der 66. Minute für Upamecano eingewechselt, ohne große Akzente zu zeigen. Defensiv auf seiner rechten Seiten zu anfällig. Note: 4.

Timo Werner: "Das zu verkraften ist hart"

Lyons niederländischer Star-Stürmer Memphis Depay (11.) und Martin Terrier (65.) schockierten die Leipziger, die die Gegentreffer durch leichtsinniges Abwehrverhalten erst ermöglicht hatten. Dabei steckt OL eigentlich seit Wochen in der Krise: Die Franzosen waren zuvor in sieben Pflichtspielen ohne Sieg geblieben und liegen in der Ligue 1 nur noch auf Rang elf.

"Das jetzt zu verkraften ist sicher hart. Aber man muss den jungen Spielern auch Fehler zugestehen. Hummels oder Boateng waren in dem Alter auch nicht fehlerfrei", sagte Timo Werner bei Sky: "Ich denke, im Großen und Ganzen haben wir kein schlechtes Spiel gemacht."

Nagelsmann hatte seine Startelf im Vergleich zur Pleite gegen Schalke auf drei Positionen verändert. Unter anderem saß Spielmacher Emil Forsberg zunächst nur auf der Bank, dafür begann Nationalspieler Lukas Klostermann auf der rechten Außenbahn. In der Defensive rückte der Franzose Ibrahima Konate in die Dreierkette, der jedoch bereits früh verletzt ausgewechselt wurde (23.).

RB Leipzig geht im Pressing von Olympique Lyon unter

Die Pleite gegen Schalke habe sein Team "nicht aus der Bahn geworfen", hatte Nagelsmann vor dem Spiel gesagt. Diesen Eindruck bestätigte die Mannschaft nicht. RB war zu Beginn sehr bemüht, Sicherheit zurückzugewinnen - und tat dies mit begrenztem Erfolg.

Im Spielaufbau agierte Leipzig bedächtig, ungewohnt viele Fehler schlichen sich ins Aufbauspiel, den RB-typischen Tempofußball zeigte Nagelsmanns Team selten. Wenn doch, wurde es prompt gefährlich: Werner schob eine scharfe Hereingabe Klostermanns nur um Zentimeter am Tor vorbei (5.).

Selbstvertrauen zog RB aus der gelungenen Offensivaktion jedoch kaum. Leipzig fand kein Durchkommen gegen das kompakte Mittelfeld der Franzosen und ließ sich durch das frühe Pressing zu Nachlässigkeiten hinreißen.

Das wurde schnell bestraft: Leipzig vertändelte den Ball im Mittelfeld, der schwache Innenverteidiger Dayot Upamecano verlor vor dem Strafraum den entscheidenden Zweikampf - und Depay hatte freie Bahn. Dabei machte es der Torjäger im Abschluss deutlich besser als Werner, der wenig später allein auf Lyon-Schlussmann Anthony Lopes zulief, letztlich aber zu hoch zielte (23.).

Sadio Mane, Naby Keita & Co: Die Top-Elf des Red-Bull-Imperiums © getty 1/13 Im April 2005 übernahm die Red Bull GmbH Austria Salzburg. Vier Jahre später wurde RB Leipzig gegründet. Wir zeigen euch die Top-Elf der Red-Bull-Ära. Einige Stars sind heute in der Champions League im Einsatz (in Deutschland live auf DAZN). © GEPA 2/13 Peter Gulacsi (Tor): Absolvierte über 200 Spiele für Red Bull Salzburg und RB Leipzig. Quasi ein Urgestein des Konzerns und auch heute noch Stammkeeper in Leipzig. © getty 3/13 Joshua Kimmich (Innenverteidiger): Richtig gelesen, Kimmich war einst bei RB Leipzig, absolvierte sogar 55 Spiele für den Klub. Der VfB Stuttgart zog im Juli 2015 die Rückkaufoption (750.000 Euro), um Kimmich für 8 Millionen an den FC Bayern zu verkaufen. © getty 4/13 Dayot Upamecano (Innenverteidiger): Vermutlich der talentierteste Innenverteidiger der Red-Bull-Geschichte. Siedelte nach eineinhalb Jahren von Salzburg nach Leipzig über und wird früher oder später wohl bei einem absoluten Topklub landen. © getty 5/13 Ibrahima Konate (Innenverteidiger): Eine ähnliche Abrissbirne wie Dayot Upamecano. Dem französischen U21-Nationalspieler, der vom FC Sochaux andockte, steht eine ähnlich große Zukunft bevor. © getty 6/13 Marcel Sabitzer (Rechtes Mittelfeld): Kopf-an-Kopf-Rennen mit Emil Forsberg um den Platz am Flügel - mittlerweile ist der ehemalige Salzburg- und Rapid-Offensivmann aber noch wichtiger als der Schwede und Schlüsselspieler unter Julian Nagelsmann. © getty 7/13 Naby Keita (Zentrales Mittelfeld): Bei ihm war schnell klar, dass sich Salzburg ein besonderes Talent gesichert hatte. Sammelte in 81 Spielen 31 Scorerpunkte, nahm seine Form nach Leipzig mit und wechselte für 60 Millionen Euro zum FC Liverpool. © getty 8/13 Kevin Kampl (Zentrales Mittelfeld): Einst Lieblingsschüler von Roger Schmidt und Gesicht der damaligen Salzburger Europa-League-Erfolge. Wechselte über die Umwege BVB und Bayer Leverkusen im Sommer 2017 nach Leipzig und ist dort gesetzt. © getty 9/13 Sadio Mane (Linkes Mittelfeld): Vielleicht der beste Spieler der Red-Bull-Geschichte. 77 Scorerpunkte in 87 Spielen für RB Salzburg, derer 39 für Southampton und unzählige für Kloppos Liverpool. Rangnick wollte Mane unbedingt in Leipzig sehen. © GEPA 10/13 Thierry Henry (Stürmer): Bei der Red-Bull-Franchise in New York ließ Thierry Henry seine Karriere ausklingen und ließ sich dabei nicht lumpen: Erzielte in 122 MLS-Partien immerhin 51 Tore, bereitete 35 weitere vor. © getty 11/13 Jonatan Soriano (Stürmer): Wohl der beste Torjäger der Red-Bull-Geschichte. Traf in 202 Spielen für die Salzburger 172 (!) Mal, bereitete 72 weitere vor. In der ewigen EL-Torschützenliste auf Rang sieben mit 15 Toren und heute in Girona unter Vertrag. © getty 12/13 Timo Werner (Stürmer): Der Nationalspieler ist oft ein Reibebaum für Fans, aber auch Torgarant: Erzielte seit seinem Wechsel vom VfB Stuttgart nach Leipzig schon über 60 Tore und wird immer wieder mit einem Wechsel zu Bayern in Verbindung gebracht. © SPOX 13/13 So sieht die Top-11 der noch jungen Red-Bull-Geschichte dann aus - durchaus beeindruckend.

Werner-Chance wird zum Weckruf - Mukiele lädt Lyon ein

Die Großchance wirkte dennoch wie ein Weckruf. RB kam dem Ausgleich in seiner besten Phase in der ersten Halbzeit nahe. Der Ex-Hannoveraner Marcelo musste für Lyon in höchster Not auf der Linie klären (34.). Die Drangphase verflachte aber schnell.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel lange offen. Leipzig kam zu Chancen, zugleich suchte auch Lyon weiter den Weg nach vorn und stellte RB regelmäßig vor Probleme. Zum zweiten Tor lud RB die Gästen nach Fehlern seiner Franzosen Upamecano und Nordi Mukiele regelrecht ein.