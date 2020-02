FC Chelsea - FC Bayern München 0:3: Die Stimmen zum Spiel - Thomas Müller schwärmt von Alphonso Davies

Thomas Müller tritt nach dem überzeugenden 3:0-Auswärtssieg im Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea auf die Euphoriebremse. Für ein Ausrufezeichen im Kampf um den Champions-League-Titel habe Bayerns "Ruf in den letzten Jahren etwas zu sehr gelitten". Stattdessen gerät er bei Alphonso Davies ins Schwärmen.

Wir haben die Stimmen zum Bayern-Sieg gegen Chelsea von Sky und UEFA.com gesammelt.

Thomas Müller (FC Bayern) ...

... zum Spiel: "Das Salz in der Suppe sind die K.o.-Spiele. Wir haben ein exzellentes Auswärtsspiel gemacht. Schon in der ersten Halbzeit hätten wir uns mit einem Tor belohnen können. Es war ein intensives Spiel, das Adrenalin ist noch voll da. Wir sind bis zur 90. Minute angelaufen. Wir sind mit Selbstvertrauen angereist und sind froh, dass wir uns in der zweiten Halbzeit belohnt haben."

... auf die Frage, warum Doppelpacker Serge Gnabry so gern in London trifft: "Arsenal fragt sich das vielleicht auch. Ich bin froh, dass er das jetzt tut und nicht vor fünf Jahren."

Noten und Einzelkritiken zu FC Chelsea gegen FC Bayern München: Flick hatte bei Lewandowski recht © imago images 1/29 Beim 3:0-Sieg der Bayern gegen Chelsea im CL-Achtelfinale kam man nicht umhin, es bei Lewandowski mit Flick zu halten. Gnabry zeigte hingegen sein London-Gesicht, während ein Chelsea-Verteidiger rabenschwarze 202 Sekunden erlebte. Die Einzelkritiken. © getty 2/29 WILLY CABALLERO: Starke Parade gegen Lewandowski (15.) und anschließend zwei weitere Male prächtig zur Stelle gegen den Polen. Bei den Gegentoren machtlos. Ein kleines Empfehlungsschreiben im Kampf um die Nummer eins gegen Kepa. Note: 3. © getty 3/29 CESAR AZPILICUETA: In Halbzeit eins gegen Gnabry noch gut im Spiel. Das blieb aber nicht so: Sein Ausrutscher vor dem 0:1 war maximal unglücklich, sein verlorenes Kopfballduell vor dem 0:2 entscheidend. Rabenschwarze 202 Sekunden. Note: 5. © getty 4/29 ANTONIO RÜDIGER: Nicht ganz so stabil wie Nebenmann Christensen und ein- bis zweimal nicht auf der Höhe. Im Glück, als er Müller nicht im Blick hatte und dieser an die Latte köpfte (35.). Hob das Abseits vor dem 0:1 auf. Note: 4. © getty 5/29 ANDREAS CHRISTENSEN: Ließ Lewandowski in seinem Rücken entwischen und hatte Glück, dass Caballero zur Stelle war (15.). Dieses Glück hatte er beim 0:1 und 0:2 nicht mehr. Hatte dafür die meisten klärenden Aktionen und abgefangenen Bälle (3). Note: 3,5. © getty 6/29 REECE JAMES: Zunächst ein Aktivposten auf rechts mit fünf Flanken, von denen jedoch nur eine für Gefahr sorgte. Leistete sich kaum Fehlpässe und zwang Davies zu viel Defensivarbeit. Wurde von diesem dann vor dem 0:3 komplett düpiert. Note: 4,5. © imago images 7/29 MATEO KOVACIC: Spielte vier ganz starke Bälle in Halbzeit eins. Zumindest der dritte auf Mount und der vierte auf Alonso können oder müssen sogar zu Toren führen. Dazu sehr zweikampfstark (77,8 Prozent). An ihm lag es heute am wenigsten. Note: 2,5. © imago images 8/29 JORGINHO: Gut im Passspiel, aber längst nicht so auffällig wie Kovacic. Ließ einmal Coman entwischen, war aber stark in der Arbeit gegen den Ball (elf Eroberungen). Holte sich eine komplett unnötige Gelbsperre ab, vor dem 0:3 viel zu zaghaft. Note: 4,5 © getty 9/29 MARCOS ALONSO: Zwei starken Balleroberungen gegen Coman ließ er einen kapitalen Fehlpass folgen (24.). Rückte gut mit auf und hatte das 1:0 auf dem Fuß (43.), nachdem er Pavard austanzte. Flog nach einer Tätlichkeit mit glatt Rot vom Platz. Note: 5. © getty 10/29 ROSS BARKLEY: Betrieb wie Mount einen extremen Laufaufwand, war aber längst nicht so ins Spiel eingebunden wie sein Nebenmann. Spielte nur acht Pässe und hatte die wenigsten Ballaktionen aller Blues, dazu keinen Abschluss. Schwaches Spiel. Note: 5. © getty 11/29 MASON MOUNT: Hatte viele Abschlüsse, setzte diese aber teils kläglich neben oder über das Tor. Verdaddelte erst eine starke Kovacic-Vorlage (18.) und im zweiten Durchgang einen langen Jorginho-Ball. Sehr umtriebig, aber auch brutal ineffizient. Note: 4,5 © getty 12/29 OLIVIER GIROUD: Zog die hohen Bälle an, setzte sich mehr als nur einmal gegen Boateng im Kopfball durch und leitete dann gut weiter. Kam selbst bis auf einen Kopfball nicht in Abschlusssituationen, arbeitete aber unermüdlich. Note: 4. © getty 13/29 WILLIAN: Kam nach einer Stunde für den schwachen Barkley. Sorgte gleich für mehr Impulse über die rechte Seite, schlug eine sehr gefährliche Flanke und war sehr stark im Zweikampf (75 Prozent). Der frische Wind kam jedoch zu spät. Note: 3. © getty 14/29 TAMMY ABRAHAM: Es reichte für ihn nur für eine halbe Stunde, in der er einmal vor dem Tor zu lange zögerte und von Boateng bilderbuchmäßig gestoppt wurde. Seine einzige Chance war somit vertan. Note: 4. © getty 15/29 PEDRO: Kam in der 73. Minute für den Unglücksraben Azpilicueta, brachte sieben seiner acht Pässe an den Mann und gewann zwei seiner Zweikämpfe. Offensive Impulse waren aber Fehlanzeige, was jedoch in erster Linie nicht an ihm lag. Keine Bewertung. © getty 16/29 MANUEL NEUER: Hatte im ersten Durchgang einen Strauchler, als er Jorginho die Kugel in die Füße spielte. Chelsea ließ die Chance ungenutzt. Aufmerksam, als Alonso abzog (43.). Ansonsten kaum gefordert. Note: 3,5. © getty 17/29 BENJAMIN PAVARD: Ging gegen Alonso viel zu früh runter und hatte Glück, dass der Spanier an Neuer scheiterte. Pavard agierte engagiert, hatte im Spiel nach vorne allerdings keinen positiven Einfluss. Note: 4. © getty 18/29 JEROME BOATENG: Rückte wieder für Hernandez in die Startelf und legitimierte seinen Einsatz vollumfänglich. Ein sehr seriöser, unaufgeregter Auftritt des Innenverteidigers, der 75 Prozent seiner Zweikämpfe für sich entschied. Note: 2,5. © getty 19/29 DAVID ALABA: Der Österreicher durfte wieder auf der halblinken Seite in der Viererkette ran. Zeigte wie Nebenmann Boateng eine gute Leistung (Zweikampfbilanz: 100 Prozent). Note: 2,5. © getty 20/29 ALPHONSO DAVIES: Unwiderstehliche Läufe über die linke Seite und zweimal bärenstark gegen Mount in der Defensive. Belohnte einen seiner Vorstöße mit der Vorlage zum 3:0. Wahnsinn, welch eine Entwicklung der junge Kanadier derzeit nimmt. Note: 1,5. © getty 21/29 JOSHUA KIMMICH: Musste sich gleich zweimal von Neuer wachrütteln lassen, weil er nicht immer auf der Höhe war. Gewann lediglich ein Viertel seiner direkten Duelle und zählte insgesamt zu den schwächeren Münchnern. Note: 4. © getty 22/29 THIAGO: Technisch eine Augenweide, mit sehenswerten Ballannahmen und Pässen aus dem Fußgelenk, die zum Zungeschnalzen animierten. Außerdem mit starkem Defensivverhalten. Note: 1,5. © getty 23/29 KINSGLEY COMAN: Die wenigsten Ballaktionen aller Bayern-Spieler und ohne Durchschlagskraft. Symptomatisch sein verlorener Zweikampf gegen Alonso an der Grundlinie. Musste in der 66. Minute mit muskulären Problemen ausgewechselt werden. Note: 4. © getty 24/29 THOMAS MÜLLER: Sicherlich der beste Münchner im ersten Durchgang. War an jedem Angriff beteiligt und hatte Pech, als er eine Gnabry-Flanke an die Latte köpfte. In den zweiten 45 Minuten nicht mehr allzu auffällig. Note: 2. © getty 25/29 SERGE GNABRY: In der ersten Halbzeit nahezu unsichtbar, taute der Nationalspieler nach dem Seitenwechsel auf und setzte Chelsea mit zwei Treffern schachmatt. London scheint ein gutes Pflaster für Gnabry zu sein. Note: 1,5. © getty 26/29 ROBERT LEWANDOWSKI: Vergab erst eine Chance gegen Caballero. In Halbzeit zwei musste man es dann mit Flick halten: Zwei herausragende Vorlagen auf Gnabry, ein Tor selbst erzielt. Der Pole ist wahrlich in der Form seines Lebens. Note: 1,5. © getty 27/29 PHILIPPE COUTINHO: Kam für Coman und half dabei, dass die Bayern einen ungefährdeten Sieg einfuhren. Hatte per Seitfallzieher noch eine eigene Torchance, traf den Ball aber nicht richtig. Note: 3,5. © getty 28/29 CORENTIN TOLISSO: Durfte auch noch rund zehn Minuten mitmischen. Keine Bewertung. © getty 29/29 LEON GORETZKA: Kurz vor Schlusspfiff eingewechselt und fast noch zum Torschützen avanciert. Sein Kopfball wurde aber von Lewandowski "geklärt". Keine Bewertung.

... über Alphonso Davies: "Ich finde diese Videos auch cool, aber wichtig ist, was auf dem Platz passiert. Der Junge ist gesegnet mit einem Körper und einem Sprint, so einen Spieler hatten wir bisher noch nicht. Wenn er solche Leistungen abruft, verdient er sich den Szenenapplaus. Er hat taktisch enorm dazugelernt, kam als Linksaußen nach München und hat seine Weltklasse-Leistungen als linker Verteidiger gezeigt.

... über eine mögliche Revanche für das verlorene CL-Finale 2012: "Das kommt mehr von außen. Ich habe noch nie an der Stamford Bridge gespielt, der FC Bayern hat aber in England gute Erfahrungen gesammelt."

... über die Konkurrenz: "Die anderen können davon halten was sie wollen, der Respekt vor dem FC Bayern ist immer groß, aber der Ruf hat vielleicht in den letzten Jahren etwas gelitten. Ich weiß nicht, seit wie vielen Spielen wir ohne Niederlage sind. Wir fühlen uns gut und haben Demut in der Mannschaft. Wir haben gemerkt, dass wir nicht weit kommen, wenn wir das Tempo runternehmen."

... über die Zukunft von Flick: "Das soll Karl-Heinz Rummenigge mit seinem Stab besprechen, da bin ich nicht eingebunden. Wir brauchen uns nicht auf die Schultern klopfen, sondern müssen immer sachlich bleiben. Wir haben unterstrichen, dass wir uns wohl fühlen."

... über seinen Vertrag (läuft aktuell bis 2021): "Eine Pauschal-Verlängerung gibt es nicht. Wir haben keinen Druck, wollen ein paar Runden weiterkommen und im März oder April werden wir dann sicherlich Gespräche führen."

Hansi Flick: "Haben das Spiel von Anfang bestimmt"

Hansi Flick (Trainer FC Bayern) ...

... über Thomas Müller: "Er hat genau das gemacht, was wir gebraucht haben, hat die Räume besetzt und immer wieder den Pass in die Tiefe gespielt. Er war sehr gut, wie die gesamte Mannschaft. Er ist immer schwierig, einen herauszuheben."

... zum Spiel: "Es war eine sehr konzentrierte Leistung. Wir haben das Spiel von Anfang an bestimmt und Druck gemacht. In der zweiten Halbzeit hatten wir einen größeren Fokus nach vorne und haben unsere Chancen genutzt."

... über die Leistung von Alphonso Davies: "Er hat defensiv eine Menge abgelaufen. Er macht sich hervorragend, hat immer noch das Potential zur Verbesserung. Er ist gut in die Mannschaft integriert und bringt Spaß herein."

... über die Leistung von Robert Lewandowski: "Er zweifelt überhaupt nicht daran, ob er auf der großen Bühne treffen kann. Er kann auch mal ein Tor auflegen, solche Dinge gehören dazu, es ist ein Teamsport."

... zur Ausgangslage vor dem Rückspiel in München: "Wir haben den ersten Schritt gemacht, das Spiel zuhause wollen wir genauso angehen. Vorher schauen wir nicht auf das Viertelfinale."

... über seine Zukunft: "Das interessiert mich nicht. Es geht immer um die Mannschaft. Wir bereiten uns auf den Gegner vor und stellen die Mannschaft bestmöglich ein. Alles andere liegt nicht in meiner Hand."

Frank Lampard: "Seit Jahren nicht auf diesem Level gespielt"

Alphonso Davies (FC Bayern) ...

... über das Spiel: "Das Team hat gut gespielt, wir haben solide verteidigt und in der zweiten Halbzeit eine Schippe draufgelegt."

... über seine derzeitige Situation: "Für mich wird ein Traum wahr, in solchen Stadien mit einem solchen Team zu spielen."

... über seine neue Rolle als linker Verteidiger: Der Unterschied ist nicht so groß, auch als Flügelstürmer musst du verteidigen. Ich habe schon in Vancouver dort gespielt, man hat so die ganze Linie vor sich, die man abdecken muss. Ich fühle mich aktuell sehr wohl."

Frank Lampard (Trainer FC Chelsea) ...

... über die Niederlage: "Bayern hat ein gutes Spiel gemacht, wir konnten nicht an unser Leistungsmaximum kommen. Ich bin etwas enttäuscht. Es war ein ehrliches Spiel, man hat unsere Defizite gesehen."

... über das Rückspiel: "Es wird mehr als schwer. Wir müssen Widerstand und Stolz in München zeigen. Wir haben auf diesem Level seit Jahren nicht gespielt, wir haben junge Spieler und müssen Erfahrung sammeln."