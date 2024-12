FC Bayern München, Champions League: Wo läuft Schachtar Donezk vs. FCB heute live im Free-TV und Livestream?

Am heutigen Dienstag , den 10.Dezember, ist der FC Bayern München bei Schachtar Donezk zu Gast. Donezk bestreitet alle internationalen Partien mit Heimrecht in dieser Saison in der Veltins-Arena auf Schalke. Anpfiff ist um 21 Uhr.

CHAMPIONS LEAGUE LIVE SEHEN Jetzt Prime Video buchen Anzeige

Hier erfahrt Ihr, wo die Partie im TV und im Livestream zu sehen ist.