"Ich hoffe, wir können diesen Rhythmus die ganze Saison über beibehalten": Hansi Flicks FC Barcelona knackt Bestmarke aus den 1950er Jahren

FC Barcelona verlor unter Hansi Flick erst zwei Spiele

"Lewandowski ist ehrgeizig und das ist der Schlüssel. Er will immer mehr, von Spiel zu Spiel, und das ist selten zu sehen", adelte Flick den Polen. Auch der dreifache Vorlagengeber Jules Kounde sei "mit seiner Einstellung ein gutes Beispiel für die Mannschaft, und die Art und Weise, wie er spielt, ist fantastisch".

Flicks Bilanz bei den Katalanen bleibt höchst positiv: Unter ihm verlor Barca erst zwei Spiele, führt die spanische Liga souverän an und belegt in der Königsklasse Platz sechs. "Ich schätze, was wir getan haben und was wir tun", sagte Flick: "Es war nicht einfach, weil Roter Stern weiß, wie man spielt und wie man verteidigt. Wir hatten ein tolles Spiel."

Am Samstag hat Barca Gelegenheit, seinen Erfolgslauf in LaLiga fortzusetzen: Im Spiel vor der letzten Länderspielpause des Jahres trifft der Spitzenreiter auswärts auf Real Sociedad.