Benfica Lissabon muss gegen Bayern auf Stammverteidiger verzichten

Der dänische Nationalspieler hat sich eine Verletzung am rechten Oberschenkel zugezogen und reiste nicht mit nach München.

Trainer Bruno Lage blickte dennoch "zuversichtlich" auf die Partie. "Es wird ein Spiel gegen einen mächtigen Gegner mit großem Namen, mit großen Spielern und einem großen Trainer", sagte der Nachfolger von Roger Schmidt nach der Ankunft in München am Dienstagabend: "Es wird eine große, interessante Herausforderung. Wir werden sehen, ob wir bereit sind, auf so einem Niveau mitzuhalten."

Dass Benfica bisher alle seine sechs Europacup-Spiele beim FC Bayern verloren hat, spiele keine Rolle. "Die Last der Geschichte käme zum Tragen, wenn immer dieselben Leute das gleiche Spiel spielen würden", sagte Lage: "Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft davon überzeugt ist, dass sie ein großartiges Spiel abliefern kann."

Der ehemalige Heidenheimer Jan-Niklas Beste spielte die Größe der Aufgabe herunter. Das schwierigste Spiel? "Jedes Spiel ist auf seine Weise schwierig", sagte er lapidar: "Die Bayern spielen anders als die Mannschaften in Portugal, aber wir wissen das."