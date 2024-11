RB Salzburg, Champions League in Österreich heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. RBS im TV und Livestream?

Eines der neun Champions-League-Spiele im Rahmen des 5. Ligaspieltags ist am heutigen Dienstag, den 26. November, das zwischen Bayer Leverkusen und RB Salzburg. Der Pfiff zum Anstoß in der Leverkusener BayArena ertönt um 21 Uhr.

Leverkusen will nach zwei sieglosen Runden in Folge in der Königsklasse wieder zurück auf die Siegerstraße. Salzburg hingegen konnte zuletzt gegen Feyenoord Rotterdam den ersten Dreier einfahren und steht nach vier Spielen nur bei drei Punkten.