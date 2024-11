FC Bayern München, Champions League: Wo läuft FCB vs. Benfica Lissabon heute live im Free-TV und Livestream?

Aktuell kann der FC Bayern zwei Niederlagen und nur einen Sieg in der Champions League verbuchen. Um noch Chancen auf das Achtelfinale zu haben, muss dringen ein Erfolg her. Beim Heimspiel am heutigen Mittwoch treten die Münchner gegen den portugiesischen Rekordchampion an.

Ihr fragt Euch, welcher Sender die Partie heute überträgt? SPOX liefert die Antwort!