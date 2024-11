Das Grazer Bollwerk hält lange Stand: Drei Dinge, die bei Borussia Dortmund gegen Sturm Graz auffielen

© getty

Ausgerechnet Donyell Malen bringt späte Erlösung

Lange hatte es gedauert. Nachdem die Hoffnung langsam aber sicher dahinschwand, brachte Donyell Malen in der 86. Spielminute die lang ersehnte Erlösung. Nach Zuspiel von Serhou Guirassy erzielte der Niederländer mit einem Schuss in die linke Ecke das Siegtor zum 1:0-Endstand.

Ausgerechnet Malen also, der einem Bericht der Ruhr Nachrichten den Verein offenbar verlassen möchte. Für den Niederländer war in den vergangenen Wochen trotz der verheerenden Verletzungssituation kein Platz in der ersten Elf. Viel zu inkonstant sind seine Leistungen. In zwölf Pflichtspielen kommt der Flügelspieler auf drei Tore in der Saison und tut sich schwer, an seine starke Saison 2023/24 anzuknüpfen, in der er mit 15 Treffern, gemeinsam mit Niclas Füllkrug, bester Torschütze des BVB war. Darüber hinaus soll er, wie die Bild berichtet, intern auch aufgrund seiner Laufleistung in der Kritik stehen. So lief er bei der 1:2-Pleite gegen den FC Augsburg in 88 Minuten nur acht Kilometer.