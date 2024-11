DAZN oder Amazon Prime: Wo läuft VfB Stuttgart vs. Atalanta Bergamo in der Champions League heute live im TV und Livestream?

Am heutigen Mittwoch (6. November) treffen in der Champions League im Rahmen des 4. Spieltag der VfB Stuttgart und Atalanta Bergamo aufeinander. Ab 21 Uhr rollt in der MHP-Arena in Stuttgart der Ball.

DIE CHAMPIONS LEAGUE LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Anzeige

Schon gewusst? In unserem Datencenter versorgen wir Euch mit Live-Spielständen, Ergebnissen und Tabellen.

Das zu den Rahmenbedingungen, nun zur wichtigsten Frage: Wo könnt Ihr im TV und Livestream einschalten.