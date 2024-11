DAZN oder Amazon Prime Video: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. PSG heute live im TV und Livestream?

DAZN überträgt fast alle Spiele der CL-Saison live und exklusiv in voller Länge, nur an Dienstagen wird eine Partie von Prime Video übertragen. Heute hat der Dienst von Amazon sich die Rechte am Duell zwischen München und Paris gesichert. Ihr könnt also nur online einschalten, und nur, wenn Ihr ein Abo besitzt.

Prime Video beginnt für gewöhnlich schon um 20 Uhr mit den Vorberichten, und auch heute gibt es keine Ausnahme. Als Moderator ist Alex Schlüter im Einsatz, der mit Expertin Josephine Kemme und Experte Matthias Sammer alles rund um das Spiel bespricht. Während der Partie kommentieren Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes.